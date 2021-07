Dàn máy bay hùng hậu của Trung Quốc mừng 100 năm thành lập Đảng

Sáng nay ngày 1/7 trên Quảng Trường Thiên An Môn, Trung Quốc đã tiến hành một cuộc duyệt binh trên không cực kỳ hoành tráng, để kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản. Do lo sợ dịch bệnh lây lan và vì nhiều lý do khách quan khác, năm nay Trung Quốc sẽ chỉ tiến hành duyệt binh trên không, không tổ chức duyệt binh dưới mặt đất như thường lệ. Dàn máy bay trực thăng vũ trang của Quân đội Trung Quốc xếp thành số 100 - tương ứng với 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản của nước này. Ngoài ra, còn có nhiều trực thăng vận tải Z-8 tham gia cuộc duyệt binh trên không với nhiều băng rôn - khẩu hiệu. Đây đều là các trực thăng vận tải do Trung Quốc tự thiết kế và sản xuất. Dàn máy bay huấn luyện phản lực vẽ lên bầu trời Bắc Kinh một khung cảnh ngoạn mục. Các chiến đấu cơ J-10 - loại tiêm kích hạng nhẹ một động cơ xương sống của Không quân Trung Quốc hiện nay. Màn duyệt binh trên không cực kỳ hoành tráng của Không quân Trung Quốc mừng 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản. Việc Trung Quốc tiến hành duyệt binh trên không, với toàn các loại máy bay, trực thăng phổ biến của nước này, khiến các loại vũ khí mới của Bắc Kinh không có cơ hội xuất hiện. Pháo binh Trung Quốc nổ 100 phát đạn mừng kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản nước này. Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập từ năm 1921, tới năm 1949 chính thức lên nắm quyền sau khi chiến thắng trong cuộc nội chiến ở nước này. Nguồn ảnh: Xinhua. Quân đội Trung Quốc đã "thay da đổi thịt" ra sao trong vài chục năm qua. Nguồn: MilitaryTV.

Sáng nay ngày 1/7 trên Quảng Trường Thiên An Môn, Trung Quốc đã tiến hành một cuộc duyệt binh trên không cực kỳ hoành tráng, để kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản. Do lo sợ dịch bệnh lây lan và vì nhiều lý do khách quan khác, năm nay Trung Quốc sẽ chỉ tiến hành duyệt binh trên không, không tổ chức duyệt binh dưới mặt đất như thường lệ. Dàn máy bay trực thăng vũ trang của Quân đội Trung Quốc xếp thành số 100 - tương ứng với 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản của nước này. Ngoài ra, còn có nhiều trực thăng vận tải Z-8 tham gia cuộc duyệt binh trên không với nhiều băng rôn - khẩu hiệu. Đây đều là các trực thăng vận tải do Trung Quốc tự thiết kế và sản xuất. Dàn máy bay huấn luyện phản lực vẽ lên bầu trời Bắc Kinh một khung cảnh ngoạn mục. Các chiến đấu cơ J-10 - loại tiêm kích hạng nhẹ một động cơ xương sống của Không quân Trung Quốc hiện nay. Màn duyệt binh trên không cực kỳ hoành tráng của Không quân Trung Quốc mừng 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản. Việc Trung Quốc tiến hành duyệt binh trên không, với toàn các loại máy bay, trực thăng phổ biến của nước này, khiến các loại vũ khí mới của Bắc Kinh không có cơ hội xuất hiện. Pháo binh Trung Quốc nổ 100 phát đạn mừng kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản nước này. Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập từ năm 1921, tới năm 1949 chính thức lên nắm quyền sau khi chiến thắng trong cuộc nội chiến ở nước này. Nguồn ảnh: Xinhua. Quân đội Trung Quốc đã "thay da đổi thịt" ra sao trong vài chục năm qua. Nguồn: MilitaryTV.