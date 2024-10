Bộ binh Nga tiến nhanh nhờ lực lượng không quân chiến thuật

Trong thời gian qua, lực lượng không quân chiến thuật Nga sử dụng nhiều loại bom lượn có điều khiển hơn, để tấn công phá hủy các trận địa phòng ngự và các hỏa điểm của Ukraine. Quân đội Ukraine cho biết, số lượng bom được sử dụng nhiều nhất là ở những khu vực kiên cố, nơi bộ binh Nga yêu cầu tấn công các trận địa phòng thủ của Ukraine. Cho đến gần đây, hỏa lực của các đơn vị bộ binh Nga không chỉ được hỗ trợ bởi pháo binh, máy bay không người lái mang vũ khí tấn công (UAV FPV), mà còn được hỗ trợ mạnh mẽ bởi lực lượng không quân chiến thuật, làm chiến thuật tấn công và phòng ngự của Quân đội Nga cũng có sự thay đổi lớn. Trước kia, khi chưa có bom lượn có điều khiển cải tiến từ bom thường, nếu nhóm tấn công của quân Nga gặp phải công sự phòng thủ được tổ chức tốt của Ukraine, họ thường “bất lực”, hoặc “trầy trật” để vượt qua và tốn vô vàn đạn pháo. Nhưng kể từ khi Nga có bom lượn cải tiến từ bom thường, Không quân Nga ngay lập tức phát huy tác dụng. Các cuộc tấn công bằng bom nổ mạnh với nhiều kích cỡ khác nhau sẽ đè bẹp bất kỳ sự kháng cự nào của quân Ukraine. Mặc dù đó là công sự trận địa trong các tòa nhà cao tầng, hay những cánh rừng, thì bộ binh Nga không còn gặp phải bất kỳ sự kháng cự lớn nào, bởi vì thực tế không còn gì có thể che chắn an toàn cho quân Ukraine. Lần đầu tiên Quân đội Nga sử dụng chiến thuật dội bom như vậy là trong chiến dịch tấn công vào khu vực pháo đài Avdiivka, nơi mà Lực lượng Vũ trang Ukraine đã chuẩn bị phòng thủ trong vài năm. Nhưng khi Quân đội Nga dồn lực tấn công bằng không quân, tuyến phòng thủ của Ukraine ngay lập tức sụp đổ. Phóng viên hãng tin CBS của Mỹ cho biết, trong những tháng gần đây, Nga đã sử dụng ngày càng nhiều bom lượn có điều khiển và tạo ra bước ngoặt trên chiến trường. Những quả bom này thường được Nga kế thừa từ kho vũ khí của Liên Xô có sức công phá rất lớn. Những quả bom thường này trước kia được máy bay chiến đấu thả trực tiếp từ trên đầu mục tiêu. Nhưng nếu thực hiện chiến thuật thả bom như vậy, những máy bay Nga sẽ là mục tiêu dễ dàng của lực lượng phòng không Ukraine. Thực tế trong giai đoạn đầu cuộc chiến, nhiều máy bay chiến đấu hiện đại của Nga đã bị bắn hạ. Nhưng tình hình đã đổi khác, những quả bom thường của Nga đã được họ cải tiến, trang bị thêm cánh và hệ thống dẫn đường vệ tinh, giống như bom JDAM của Mỹ. Do vậy, phi công Nga có thể thả bom từ cách xa khu vực mục tiêu với mức chính xác rất cao. Đặc biệt là chúng có giá rẻ để sản xuất hàng loạt và có sức hủy diệt cao. Những cuộc tấn công bom lượn quy mô lớn của Nga đang trở thành ác mộng với binh sĩ Ukraine và họ thậm chí đã gọi đây là vũ khí "địa ngục". Đại tá Maksym Balagura là chỉ huy đơn vị biên phòng Ukraine, chia sẻ với CBS, mỗi người lính đều lo sợ cho tính mạng của mình khi nhận được tín hiệu Nga thả bom lượn. "Đừng bao giờ đánh giá thấp đối thủ", ông Balagura nói và thừa nhận rằng, các chiến thuật mà Nga sử dụng đã trở nên xảo quyệt hơn, khi mà cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đã kéo dài sang năm thứ 3. Việc Quân đội Nga sử dụng ồ ạt bom lượn không chỉ làm giảm đáng kể tổn thất về quân số của Nga, mà còn tăng thêm nhiều tổn thất cho quân Ukraine. Quân đội Ukraine gần đây không ngừng kêu ca về hành động của lực lượng không quân chiến thuật Nga, nhấn mạnh rằng họ không có phương tiện nào để chống lại bom lượn có điều khiển của Nga. Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine, trong đó có vùng lãnh thổ Donbass rộng lớn và giàu khoáng sản nhất ở miền đông Ukraine. Tổng thống Nga Putin mới đây tuyên bố, tốc độ Quân đội Nga kiểm soát lãnh thổ ở Ukraine nhanh hơn bất cứ lúc nào kể từ khi xung đột nổ ra. Vào tháng 2, Quân đội Ukraine đã rút khỏi thành phố quan trọng Avdiivka ở miền đông sau khi bị bao vây nhiều tháng. Tuần này, thành phố Ugledar (hay Vuhledar), pháo đài nằm trong “Vòng cung phòng thủ Donbass”, đã rơi vào tay Nga sau hơn 2 năm giao tranh. Truyền thông Nga đã đăng tải đoạn video cho thấy, Quân đội Nga giương cờ trên nóc một tòa nhà ở trung tâm Ugledar. Quân đội Nga cũng đang áp sát thành phố Pokrovsk, một trung tâm hậu cần của Ukraine ở phía tây tỉnh Donetsk. Trong khi đó, Ukraine phụ thuộc lớn vào vũ khí và trang bị do Mỹ và các đồng minh NATO cung cấp, để đảm bảo có thể tiếp tục chiến đấu chống lại Nga. Tổng thống Zelensky đang nỗ lực vận động phương Tây cho phép sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. (Nguồn ảnh: CBS, TASS, Ukrinform).

Trong thời gian qua, lực lượng không quân chiến thuật Nga sử dụng nhiều loại bom lượn có điều khiển hơn, để tấn công phá hủy các trận địa phòng ngự và các hỏa điểm của Ukraine. Quân đội Ukraine cho biết, số lượng bom được sử dụng nhiều nhất là ở những khu vực kiên cố, nơi bộ binh Nga yêu cầu tấn công các trận địa phòng thủ của Ukraine. Cho đến gần đây, hỏa lực của các đơn vị bộ binh Nga không chỉ được hỗ trợ bởi pháo binh, máy bay không người lái mang vũ khí tấn công (UAV FPV), mà còn được hỗ trợ mạnh mẽ bởi lực lượng không quân chiến thuật, làm chiến thuật tấn công và phòng ngự của Quân đội Nga cũng có sự thay đổi lớn. Trước kia, khi chưa có bom lượn có điều khiển cải tiến từ bom thường, nếu nhóm tấn công của quân Nga gặp phải công sự phòng thủ được tổ chức tốt của Ukraine, họ thường “bất lực”, hoặc “trầy trật” để vượt qua và tốn vô vàn đạn pháo. Nhưng kể từ khi Nga có bom lượn cải tiến từ bom thường, Không quân Nga ngay lập tức phát huy tác dụng. Các cuộc tấn công bằng bom nổ mạnh với nhiều kích cỡ khác nhau sẽ đè bẹp bất kỳ sự kháng cự nào của quân Ukraine. Mặc dù đó là công sự trận địa trong các tòa nhà cao tầng, hay những cánh rừng, thì bộ binh Nga không còn gặp phải bất kỳ sự kháng cự lớn nào, bởi vì thực tế không còn gì có thể che chắn an toàn cho quân Ukraine. Lần đầu tiên Quân đội Nga sử dụng chiến thuật dội bom như vậy là trong chiến dịch tấn công vào khu vực pháo đài Avdiivka, nơi mà Lực lượng Vũ trang Ukraine đã chuẩn bị phòng thủ trong vài năm. Nhưng khi Quân đội Nga dồn lực tấn công bằng không quân, tuyến phòng thủ của Ukraine ngay lập tức sụp đổ. Phóng viên hãng tin CBS của Mỹ cho biết, trong những tháng gần đây, Nga đã sử dụng ngày càng nhiều bom lượn có điều khiển và tạo ra bước ngoặt trên chiến trường. Những quả bom này thường được Nga kế thừa từ kho vũ khí của Liên Xô có sức công phá rất lớn. Những quả bom thường này trước kia được máy bay chiến đấu thả trực tiếp từ trên đầu mục tiêu. Nhưng nếu thực hiện chiến thuật thả bom như vậy, những máy bay Nga sẽ là mục tiêu dễ dàng của lực lượng phòng không Ukraine. Thực tế trong giai đoạn đầu cuộc chiến, nhiều máy bay chiến đấu hiện đại của Nga đã bị bắn hạ. Nhưng tình hình đã đổi khác, những quả bom thường của Nga đã được họ cải tiến, trang bị thêm cánh và hệ thống dẫn đường vệ tinh, giống như bom JDAM của Mỹ. Do vậy, phi công Nga có thể thả bom từ cách xa khu vực mục tiêu với mức chính xác rất cao. Đặc biệt là chúng có giá rẻ để sản xuất hàng loạt và có sức hủy diệt cao. Những cuộc tấn công bom lượn quy mô lớn của Nga đang trở thành ác mộng với binh sĩ Ukraine và họ thậm chí đã gọi đây là vũ khí "địa ngục". Đại tá Maksym Balagura là chỉ huy đơn vị biên phòng Ukraine, chia sẻ với CBS, mỗi người lính đều lo sợ cho tính mạng của mình khi nhận được tín hiệu Nga thả bom lượn. "Đừng bao giờ đánh giá thấp đối thủ", ông Balagura nói và thừa nhận rằng, các chiến thuật mà Nga sử dụng đã trở nên xảo quyệt hơn, khi mà cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đã kéo dài sang năm thứ 3. Việc Quân đội Nga sử dụng ồ ạt bom lượn không chỉ làm giảm đáng kể tổn thất về quân số của Nga, mà còn tăng thêm nhiều tổn thất cho quân Ukraine. Quân đội Ukraine gần đây không ngừng kêu ca về hành động của lực lượng không quân chiến thuật Nga, nhấn mạnh rằng họ không có phương tiện nào để chống lại bom lượn có điều khiển của Nga. Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine, trong đó có vùng lãnh thổ Donbass rộng lớn và giàu khoáng sản nhất ở miền đông Ukraine. Tổng thống Nga Putin mới đây tuyên bố, tốc độ Quân đội Nga kiểm soát lãnh thổ ở Ukraine nhanh hơn bất cứ lúc nào kể từ khi xung đột nổ ra. Vào tháng 2, Quân đội Ukraine đã rút khỏi thành phố quan trọng Avdiivka ở miền đông sau khi bị bao vây nhiều tháng. Tuần này, thành phố Ugledar (hay Vuhledar), pháo đài nằm trong “Vòng cung phòng thủ Donbass”, đã rơi vào tay Nga sau hơn 2 năm giao tranh. Truyền thông Nga đã đăng tải đoạn video cho thấy, Quân đội Nga giương cờ trên nóc một tòa nhà ở trung tâm Ugledar. Quân đội Nga cũng đang áp sát thành phố Pokrovsk, một trung tâm hậu cần của Ukraine ở phía tây tỉnh Donetsk. Trong khi đó, Ukraine phụ thuộc lớn vào vũ khí và trang bị do Mỹ và các đồng minh NATO cung cấp, để đảm bảo có thể tiếp tục chiến đấu chống lại Nga. Tổng thống Zelensky đang nỗ lực vận động phương Tây cho phép sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. (Nguồn ảnh: CBS, TASS, Ukrinform).