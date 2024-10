Sự thật chuyện cô gái bỏng toàn mặt do cứu mẹ bạn trai

Những ngày vừa qua, những hình ảnh vể một cặp đôi với sự chênh lệch về ngoại hình gây xôn xao khắp mạng xã hội. Được biết cặp đôi này đến từ Trung Quốc. Cô gái với gương mặt gần như bị biến dạng hoàn toàn, trông khá...đáng sợ. Nhiều giả thuyết đã được đặt ra, có người cho rằng cô gái do cứu mẹ của bạn trai trong hỏa hoạn nên dung mạo mới bị phá hủy khốc liệt như vậy. Ngoài ra, nhiều tài khoản còn đăng tải hình ảnh được cho là cô gái trước khi sự việc đau lòng xảy ra. Trong ảnh, cô là nữ sinh gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh xắn, đôi mắt to và dịu dàng nên nhiều người càng xót xa hơn khi so với diện mạo hiện tại. Tuy nhiên, sự thật hoàn toàn không phải như vậy. Theo những gì được chính cô gái này đăng tải lên trang cá nhân, thì cô đã sống với gương mặt như thế này từ ngày bé. Như vậy hình ảnh cô gái xinh đẹp mà cư dân mạng đang đồn thổi là Tiểu Lý trước đây cũng không chính xác. Về chuyện bị bỏng, Tiểu Lý tiết lộ mình gặp sự cố từ khi còn bé. Ngoài gương mặt bị biến dạng thì tay chân của cô cũng không còn lành lặn như bình thường. Sau khi biết được câu chuyện nói trên, không chỉ có cư dân mạng Trung Quốc mà ở Việt Nam cũng bày tỏ cực kỳ ngưỡng mộ với tình yêu bất chấp ngoại hình của cặp đôi này. Bàn chân của cô gái cũng bị biến dạng. Những ngón tay cũng không được lành lặn như người bình thường. Bản thân Tiểu Lý - nữ chính của câu chuyện cũng không ngại đối mặt với ngoại hình đặc biệt của mình và phản ứng sợ sệt từ mọi người. Hiện tại, Tiểu Lý sống cuộc sống vui vẻ bên những người bạn, cũng như hạnh phúc bên bạn trai, cả 2 thường đăng tải những hình ảnh tình tứ ngọt ngào lên trang cá nhân. (Ảnh: Tiktok)

