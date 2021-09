đặc nhiệm Nga lại dùng súng máy bắn đạn chuẩn NATO?

Các nhà sản xuất vũ khí của Nga gần đây đã tiết lộ súng máy OC-128, một trong những sản phẩm thay thế tiềm năng cho súng máy PKP, được sản xuất vào đầu những năm 1990 cho quân đội Nga. Khẩu súng máy OC-128 đã được bắn trình diễn với phóng viên của tờ Russia Beyond tại một trường bắn tư nhân bên ngoài Moscow vào đầu tháng 9/2021. Hiện tại, OC-128 đang được đưa vào thử nghiệm của Bộ Quốc phòng Nga, nên vẫn trong vòng “tuyệt mật”; nhưng phóng viên Russia Beyond đã có những nô tả về loại vũ khí mới này. Trước hết đây là phiên bản súng máy “rất đặc biệt”; lý do là OC-128 sẽ là súng máy đầu tiên của Nga, sử dụng đạn cỡ 7,62×51 mm của NATO. Điều này ban đầu được thực hiện cho hai mục đích. Mục đích đầu tiên là dùng đạn 7,62×51 mm trước hết để tăng đáng kể độ chính xác của vũ khí. Nếu dùng đạn súng máy 7,62×54 mm của Nga, ưu điểm là hỏa lực mạnh, nhưng mức độ chính xác kém. Ivan Alekseev, cựu sĩ quan đặc nhiệm Nga cho biết. Alekseev cho biết, súng máy mới sẽ sử dụng loại đạn được sử dụng rộng rãi trong súng trường bắn tỉa của NATO, khá hiệu quả ở cự ly ngắn lên đến 600-700 mét. Ưu điểm nổi bật của khẩu súng máy OC-128, là được trang bị hệ thống tự động cân bằng độ giật, tương tự như thiết kế trên súng trường tấn công AEK-971. Lưu ý AEK-971 là phiên bản hiếm, chỉ được trang bị cho lực lượng đặc nhiệm của Nga. “Hệ thống cân bằng tự động làm cho súng trường tiến công AEK-971 trở thành một vũ khí phù hợp cho các hoạt động đặc biệt; nhưng lại không thích hợp cho những người lính thông thường được huấn luyện kém, những người thường xuyên phải bò cùng với vũ khí của họ trong bùn, cát hoặc đầm lầy. Đó là sự khác biệt giữa khẩu súng trường tiến công AEK-971 và bất kỳ phiên bản AK nào, được thiết kế sử dụng trích khí dài, khóa nòng xoay của dòng AK cổ điển. Và chỉ có những khẩu súng dùng cho lực lượng đặc biệt mới cần có thiết kế như vậy”, Alekseev nhấn mạnh. Mục đích thứ hai, là loại đạn 7.62×51mm dành cho súng máy OC-128, được cho là có sức công phá tương đương, với loại đạn được sử dụng trong súng máy PKP, sử dụng đạn 7.62×54mmR của Nga hiện nay. “Cả hai loại vũ khí đều có cỡ nòng lớn và hỏa lực mạnh; đồng thời mục đích để hỗ trợ hỏa lực cho bộ binh trong cuộc tấn công và phòng ngự. Nhưng OC-128 sẽ chính xác hơn, thậm chí OC-128 sẽ dễ kiếm đạn hơn, nếu hoạt động sau lưng đối phương trên chiến trường”, Alekseev nói. Tuy nhiên, một nhược điểm là trọng lượng của nó; khi không có đạn, OC-128 nặng 7 kg; súng sử dụng phương pháp tiếp đạn bằng dây, được cho là đáng tin cậy và hiệu quả hơn trên súng máy sử dụng tiếp đạn truyền thống. Súng máy OC-128 có tất cả các tính năng hiện đại của một vũ khí bộ binh, đặc biệt là rất thoải mái cho người sử dụng; súng có báng súng có thể gập lại và điều chỉnh dài-ngắn, giúp phù hợp với những người có chiều cao từ 1,6 mét đến 2,15 mét. OC-128 cũng có các đường ray Picatinny ở phía trên và phía dưới, có thể được sử dụng để gắn tất cả các phụ kiện như đèn pin và kính ngắm quang học hiện đại. Nhưng có một trở ngại nhỏ khác mà chuyên gia đề cập, là giá thành của vũ khí; đạn 7,62×51 mm đắt hơn so với loại đạn thường được sử dụng trong súng máy PKP. “Bản thân khẩu súng này cũng sẽ không trở thành sản phẩm đại trà, vì bạn cần một nguồn lực tài chính khổng lồ và hàng tỷ USD để thay thế tất cả súng máy Kalashnikov trong quân đội, sử dụng đạn 7.62×54mmR. Việc làm như vậy là không thực tế và không cần thiết. OC-128 sẽ được mua có chọn lọc theo từng đợt nhỏ cho các đơn vị cụ thể, chủ yếu trang bị cho các đơn vị đặc nhiệm, luồn sâu. Đây sẽ là một sự bổ sung tuyệt vời, nhưng tôi không thể nói rằng nó mang tính cách mạng”, Alekseev kết luận. Nguồn ảnh: Pinterest. Cận cảnh sức mạnh của súng trường tấn công AK-104 - một phiên bản cực độc của súng trường tấn công Kalashnikov.

