Đặc nhiệm Iran bị Israel tấn công, Trung Đông "nóng rực"

Mới đây, lực lượng không quân Israel, dưới sự chỉ đạo của Cơ quan tình báo Mossad, đã tiến hành một chiến dịch quân sự “phẫu thuật” quan trọng ở Syria. Họ phát hiện ra nơi ẩn náu của lực lượng đặc biệt Iran, tại thành phố ven biển Baniyas của Syria và sử dụng máy bay chiến đấu F-16 tấn công. Các nguồn tin tình báo của Israel xác nhận rằng, có các cố vấn và trợ lý quân sự cấp cao của Iran đang sống trong biệt thự bên bờ biển này. Quân Israel chọn cách mở cuộc tấn công vào lúc sáng sớm, khi mọi người vẫn đang ngủ say. Để tránh hệ thống phòng không của Syria và Nga theo dõi, máy bay chiến đấu của Israel đầu tiên bay thấp vào từ hướng biển Địa Trung Hải, sau đó bất ngờ lấy độ cao và phóng tên lửa vào khu biệt thự. Cuộc tấn công chính xác đến mức toàn bộ biệt thự bị phá hủy hoàn toàn và tất cả sĩ quan Iran bên trong đều thiệt mạng. Các nhà phân tích tin rằng, hoạt động tấn công “phẫu thuật” của Israel đã đánh dấu sự leo thang các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu Iran ở Syria. Nhất là sau khi vụ xả súng khủng bố nhắm vào người Do Thái xảy ra vào tháng 10 năm ngoái, Israel đã đẩy mạnh các cuộc tấn công bạo lực vào lực lượng Iran. Israel tin rằng, Iran đang sử dụng lãnh thổ Syria làm điểm trung chuyển vũ khí, trang bị quân sự với số lượng lớn cho lực lượng Hezbollah ở Lebanon và Hamas ở Palestine. Để cắt đứt chuỗi cung ứng này, Israel thường xuyên triển khai các hoạt động quân sự, nhằm làm suy yếu quyền lực ủy nhiệm của Iran tại Syria. Đồng thời, xung đột giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza vẫn tiếp diễn. Trước đó, Hamas đã phóng tên lửa vào Israel, khiến Quân đội Israel trả đũa mạnh mẽ bằng chiến dịch quân sự vào Dải Gaza. Nhưng trận chiến trong đô thị đã gây thương vong lớn cho Quân đội Israel. Một đơn vị nổi tiếng của Israel đã phải chịu hàng trăm thương vong và gần như mất đi hiệu quả chiến đấu khi tiến hành các hoạt động ở Dải Gaza. Các đơn vị bộ binh khác cũng phải chịu áp lực rất lớn, tinh thần và quân số suy giảm. Quân đội Israel đã phải kích hoạt kế hoạch khẩn cấp, khẩn trương tuyển mộ binh sĩ mới; đồng thời mời lực lượng đặc biệt của Mỹ hỗ trợ chiến dịch. Israel còn kêu gọi Mỹ viện trợ quân sự khẩn cấp, đặc biệt là đạn pháo và bom. Các nhà phân tích cho rằng, nguyên nhân khiến Quân đội Israel chịu tổn thất ở Dải Gazachủ y ếu là do quá trình huấn luyện tập trung vào cách đánh trong các chiến dịch quy mô lớn, với lực lượng cơ giới hóa trên địa hình rộng mở. Họ chưa chuẩn bị đầy đủ để chiến đấu trên đường phố. Trong khi đó, lực lượng vũ trang Hamas sử dụng nhiều đường hầm và tòa nhà khác nhau để thực hiện chiến thuật du kích, khiến bộ binh Israel khó có thể đỡ được. Xe tăng và xe bọc thép của Israel cũng gặp khó khăn khi hoạt động trong đường phố, thay vào đó trở thành mục tiêu sống của tên lửa Hamas. Do đó, Quân đội Israel nhận ra rằng, họ phải nhanh chóng thay đổi sự phụ thuộc quá mức vào quân đội cơ giới hóa, đẩy nhanh quá trình huấn luyện lực lượng đặc biệt, thích nghi với chiến tranh phản du kích và cải thiện khả năng chiến đấu trong môi trường đô thị phức tạp. Chỉ bằng cách này, Quân đội Israel mới có thể tránh được cuộc chiến tiêu hao bất tận; thậm chí nếu lãnh đạo Israel không thể kết thúc được cuộc chiến, họ sẽ bị kéo vào vũng lầy, mà cuối cùng thất bại sẽ thuộc về Quân đội Israel, khi liên minh chống Israel ở Trung Đông đang rất mạnh. Tất nhiên, những thách thức mà Israel phải đối mặt không chỉ giới hạn ở chiến tranh du kích đô thị của lực lượng vũ trang Hamas. Thực tế, trên khắp Trung Đông, quyền lực của Iran đang ngày càng được mở rộng, dưới ngọn cờ chống Mỹ và Israel của Tehran. Ngoài Hamas, Iran cũng đang tài trợ và trang bị cho lực lượng vũ trang Hezbollah ở Lebanon, Houthis ở Yemen và lực lượng dân quân Shiite ở Iraq. Tổng số các tổ chức này đã lên tới 500.000 người và trang bị của họ ngày càng hiện đại, bao gồm đủ loại tên lửa và máy bay không người lái. Mục đích hỗ trợ các tổ chức này của Iran rất rõ ràng, đó là tạo ra một nhóm lực lượng ủy nhiệm trung thành và hình thành vòng vây chiến lược đối với Israel. Khi sức mạnh của các tổ chức này tăng lên, họ cũng dám tiến hành nhiều cuộc tấn công bạo lực hơn nhằm vào Israel. Vì vậy, Israel đã rơi vào một cuộc chiến tiêu hao không có hồi kết và triển vọng của nước này rất đáng lo ngại. Tóm lại, các hoạt động quân sự gần đây của Israel là nhằm mục đích cắt đứt các kênh xuất khẩu vũ khí của Iran. Nhưng đồng thời nước này cũng chịu tổn thất nặng nề trong cuộc chiến với Hamas. Để thích ứng với chiến tranh phản du kích trong tương lai, Israel phải cải tổ cơ cấu quân sự càng sớm càng tốt. Về lâu dài, Israel phải đối mặt với ảnh hưởng tổng thể ngày càng mạnh mẽ của Iran ở Trung Đông. Điều này đòi hỏi Israel phải phản ứng ở cấp độ vĩ mô hơn, thay vì chỉ giải quyết một vấn đề cục bộ như vụ tấn công “phẫu thuật” vào Syria như vừa qua; điều này chỉ làm thổi bùng ngọn lửa chống Israel ở Trung Đông, vốn đã “âm ỉ” cháy suốt hơn 7 thập kỷ qua (Nguồn ảnh: CNN, IRNA, Reuters).

Mới đây, lực lượng không quân Israel, dưới sự chỉ đạo của Cơ quan tình báo Mossad, đã tiến hành một chiến dịch quân sự “phẫu thuật” quan trọng ở Syria. Họ phát hiện ra nơi ẩn náu của lực lượng đặc biệt Iran, tại thành phố ven biển Baniyas của Syria và sử dụng máy bay chiến đấu F-16 tấn công. Các nguồn tin tình báo của Israel xác nhận rằng, có các cố vấn và trợ lý quân sự cấp cao của Iran đang sống trong biệt thự bên bờ biển này. Quân Israel chọn cách mở cuộc tấn công vào lúc sáng sớm, khi mọi người vẫn đang ngủ say. Để tránh hệ thống phòng không của Syria và Nga theo dõi, máy bay chiến đấu của Israel đầu tiên bay thấp vào từ hướng biển Địa Trung Hải, sau đó bất ngờ lấy độ cao và phóng tên lửa vào khu biệt thự. Cuộc tấn công chính xác đến mức toàn bộ biệt thự bị phá hủy hoàn toàn và tất cả sĩ quan Iran bên trong đều thiệt mạng. Các nhà phân tích tin rằng, hoạt động tấn công “phẫu thuật” của Israel đã đánh dấu sự leo thang các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu Iran ở Syria. Nhất là sau khi vụ xả súng khủng bố nhắm vào người Do Thái xảy ra vào tháng 10 năm ngoái, Israel đã đẩy mạnh các cuộc tấn công bạo lực vào lực lượng Iran. Israel tin rằng, Iran đang sử dụng lãnh thổ Syria làm điểm trung chuyển vũ khí, trang bị quân sự với số lượng lớn cho lực lượng Hezbollah ở Lebanon và Hamas ở Palestine. Để cắt đứt chuỗi cung ứng này, Israel thường xuyên triển khai các hoạt động quân sự, nhằm làm suy yếu quyền lực ủy nhiệm của Iran tại Syria. Đồng thời, xung đột giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza vẫn tiếp diễn. Trước đó, Hamas đã phóng tên lửa vào Israel, khiến Quân đội Israel trả đũa mạnh mẽ bằng chiến dịch quân sự vào Dải Gaza. Nhưng trận chiến trong đô thị đã gây thương vong lớn cho Quân đội Israel. Một đơn vị nổi tiếng của Israel đã phải chịu hàng trăm thương vong và gần như mất đi hiệu quả chiến đấu khi tiến hành các hoạt động ở Dải Gaza. Các đơn vị bộ binh khác cũng phải chịu áp lực rất lớn, tinh thần và quân số suy giảm. Quân đội Israel đã phải kích hoạt kế hoạch khẩn cấp, khẩn trương tuyển mộ binh sĩ mới; đồng thời mời lực lượng đặc biệt của Mỹ hỗ trợ chiến dịch. Israel còn kêu gọi Mỹ viện trợ quân sự khẩn cấp, đặc biệt là đạn pháo và bom. Các nhà phân tích cho rằng, nguyên nhân khiến Quân đội Israel chịu tổn thất ở Dải Gazachủ y ếu là do quá trình huấn luyện tập trung vào cách đánh trong các chiến dịch quy mô lớn, với lực lượng cơ giới hóa trên địa hình rộng mở. Họ chưa chuẩn bị đầy đủ để chiến đấu trên đường phố. Trong khi đó, lực lượng vũ trang Hamas sử dụng nhiều đường hầm và tòa nhà khác nhau để thực hiện chiến thuật du kích, khiến bộ binh Israel khó có thể đỡ được. Xe tăng và xe bọc thép của Israel cũng gặp khó khăn khi hoạt động trong đường phố, thay vào đó trở thành mục tiêu sống của tên lửa Hamas. Do đó, Quân đội Israel nhận ra rằng, họ phải nhanh chóng thay đổi sự phụ thuộc quá mức vào quân đội cơ giới hóa, đẩy nhanh quá trình huấn luyện lực lượng đặc biệt, thích nghi với chiến tranh phản du kích và cải thiện khả năng chiến đấu trong môi trường đô thị phức tạp. Chỉ bằng cách này, Quân đội Israel mới có thể tránh được cuộc chiến tiêu hao bất tận; thậm chí nếu lãnh đạo Israel không thể kết thúc được cuộc chiến, họ sẽ bị kéo vào vũng lầy, mà cuối cùng thất bại sẽ thuộc về Quân đội Israel, khi liên minh chống Israel ở Trung Đông đang rất mạnh. Tất nhiên, những thách thức mà Israel phải đối mặt không chỉ giới hạn ở chiến tranh du kích đô thị của lực lượng vũ trang Hamas. Thực tế, trên khắp Trung Đông, quyền lực của Iran đang ngày càng được mở rộng, dưới ngọn cờ chống Mỹ và Israel của Tehran. Ngoài Hamas, Iran cũng đang tài trợ và trang bị cho lực lượng vũ trang Hezbollah ở Lebanon, Houthis ở Yemen và lực lượng dân quân Shiite ở Iraq. Tổng số các tổ chức này đã lên tới 500.000 người và trang bị của họ ngày càng hiện đại, bao gồm đủ loại tên lửa và máy bay không người lái. Mục đích hỗ trợ các tổ chức này của Iran rất rõ ràng, đó là tạo ra một nhóm lực lượng ủy nhiệm trung thành và hình thành vòng vây chiến lược đối với Israel. Khi sức mạnh của các tổ chức này tăng lên, họ cũng dám tiến hành nhiều cuộc tấn công bạo lực hơn nhằm vào Israel. Vì vậy, Israel đã rơi vào một cuộc chiến tiêu hao không có hồi kết và triển vọng của nước này rất đáng lo ngại. Tóm lại, các hoạt động quân sự gần đây của Israel là nhằm mục đích cắt đứt các kênh xuất khẩu vũ khí của Iran. Nhưng đồng thời nước này cũng chịu tổn thất nặng nề trong cuộc chiến với Hamas. Để thích ứng với chiến tranh phản du kích trong tương lai, Israel phải cải tổ cơ cấu quân sự càng sớm càng tốt. Về lâu dài, Israel phải đối mặt với ảnh hưởng tổng thể ngày càng mạnh mẽ của Iran ở Trung Đông. Điều này đòi hỏi Israel phải phản ứng ở cấp độ vĩ mô hơn, thay vì chỉ giải quyết một vấn đề cục bộ như vụ tấn công “phẫu thuật” vào Syria như vừa qua; điều này chỉ làm thổi bùng ngọn lửa chống Israel ở Trung Đông, vốn đã “âm ỉ” cháy suốt hơn 7 thập kỷ qua (Nguồn ảnh: CNN, IRNA, Reuters).