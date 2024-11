Đặc nhiệm Akhmat cắt nguồn tiếp tế cho Chasov Yar từ Kostiantynivka

Trên hướng Chasov Yar, quân Nga tiếp tục chiến đấu trong thành phố, đồng thời cải thiện vị trí ở hai bên sườn mỗi khi có cơ hội. Theo kênh quân sự WarGonzo, trong 24 giờ qua, tình hình trên thực địa ở Chasov Yar không có thay đổi lớn. Hiện quân Nga tiếp tục các hoạt động tấn công ở tiểu khu Oktyabrsky, phía đông thành phố. Hiện xung quanh các trận địa phòng ngự của quân Ukraine ở Chasov Yar, tình hình ngày càng xấu đi. Một người lính Ukraine có biệt danh “Gaiduk” viết: “Những cơn mưa đã biến đất đen thành bùn không thể vượt qua, mặt đất biến thành một chất lỏng đặc sệt dích chặt lấy bạn, ôm lấy bạn và kéo bạn xuống. Chân bị kẹt, trơn và trở nên quá nặng để nhấc lên; dường như có thêm 50 kg nữa dính vào mỗi chiếc ủng”. Những con đường “bí mật” mà quân Ukraine thường sử dụng để cơ động, được bao phủ bởi cây xanh, đã không còn giữ được bí mật, vì rừng cây đã vào mùa rụng lá. Và khi cây xanh không còn lá, mọi việc trở lên rõ như lòng bàn tay, và những con đường biến thành những con kênh đen như than, bị chôn vùi trong lòng đất sâu 5-10 cm, “Gaiduk” giải thích. Trong điều kiện địa hình và thời tiết như vậy, rất khó cho các hoạt động chiến đấu của cả hai bên tại Chasov Yar. Đó là lý do tại sao thông tin về con đường từ Chasov Yar tới thành phố Konstantinovka đã bị tiểu đoàn đặc nhiệm Akhmat thuộc Lữ đoàn đặc biệt 4 của Quân đội Nga kiểm soát, đã trở thành một tin chấn động quân sự thực sự. Theo kênh quân sự Rybar, Lực lượng đặc nhiệm Akhmat đã tiến cách xa kênh Seversky Donets - Donbass tới 3 km, và cắt đứt tuyến đường H-32 (0514); đây là một trong những tuyến đường tiếp tế chính cho lực lượng đồn trú của Ukraine ở khu vực Chasov Yar từ hướng thành phố Kostiantynivka. Các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW) dẫn nguồn tin độc lập cho biết, quân Nga đã tiến dọc theo đường cao tốc T0504 Bakhmut-Konstantinovka ở phía nam Chasov Yar và hiện cách Stupochka 2 km về phía đông; nhưng thông tin này chưa có xác nhận của phía Ukraine. Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine đang cố gắng hết sức để chứng minh khả năng phục hồi của họ tại Chasov Yar, bất chấp “mưa bom, bão đạn”. Vào ngày 31/10, Thiếu tá Anastasia Bobovnikova của Quân đội Nga cho biết, Quân đội Nga đã giảm tốc độ tấn công ở khu vực Chasov Yar và Toretsk, nhưng không giảm số lượng pháo binh và không kích. Theo truyền thông Ukraine cho biết, “các cuộc không kích của Nga là không chính xác và đôi khi họ phải sử dụng chiến thuật tấn công biển người”. Tuy nhiên, một chuyên gia quân sự từ nhóm “Blackbird (Chim đen)” của Phần Lan, đã so sánh các cuộc tấn công không ngừng của Quân đội Nga mà người Ukraine phải đối mặt ở Chasov Yar là một “trò chơi đánh đòn liên tục”. Theo “Blackbird”, những chiến thuật như vậy dẫn đến sự xuất hiện các điểm khủng hoảng trong lực lượng phòng thủ của Ukraine, nhanh hơn khả năng mà quân Ukraine có thể đối phó và điều này rất quan trọng đối với Quân đội Nga mà không gây tổn thất lớn. “Blackbird” kết luận: “Điều này giúp người Nga tiến lên nhanh chóng, bất cứ khi nào họ tìm thấy điểm yếu”. Còn Vincent Tourre, một chuyên gia phân tích phương Tây khác của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Pháp, đã bác bỏ những thông tin của truyền thông Ukraine rằng, “Quân đội Ukraine không sợ bom lượn của Nga”; và cho rằng, “người Nga có ưu thế trên chiến trường nhờ sự trợ giúp của bom dẫn đường”. Chuyên gia Vincent Tourre cũng cho biết, chính hỏa lực bom lượn có điều khiển và pháo binh áp đảo của Nga là lý do tại sao Quân đội Ukraine bị hao hụt quân số trầm trọng và khiến họ bị áp đảo trên chiến trường. Theo thông tin của Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/11 cho biết: “Các đơn vị thuộc Cụm quân phía Nam tiếp tục tiến sâu vào tuyến phòng thủ của địch, đánh bại Lữ đoàn bộ binh cơ giới 24, 33, 54, 72; Lữ đoàn phòng thủ nội địa số 46, Lữ đoàn xung kích độc lập 79, Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 18 tại khu dân cư Annovka, Zaliznyanskoe, Chasov Yar, Dalneye, Romanovka, Kurakhovo, Nikiforovka, Seversk và Slavyansk ở mặt trận tỉnh Donetsk”. Cũng tại các khu vực trên, Quân đội Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu 810 lính Ukraine, phá hủy một xe tăng, một xe chiến đấu bộ binh, một xe chiến đấu bọc thép Kozak, 9 xe ô tô các loại; một khẩu pháo M777 và hai khẩu pháo 105mm M119 do Mỹ sản xuất; một khẩu pháo 152mm D-20 và hai khẩu pháo 122mm D-30; một hệ thống radar ieMHR của Israel; một trạm tác chiến điện tử "Enklav-N" và ba kho đạn. Như vậy, chỉ trong một ngày, ba tiểu đoàn quân Ukraine đã bị Cụm quân phía nam của Nga loại khỏi vòng chiến đấu, điều này khẳng định đầy đủ kết luận của “Blackbird” rằng, một ngày nào đó sẽ gần như không còn quân Ukraine nào trong “pháo đài” Chasov Yar, như đã xảy ra ở Novogrodovka, Selidove, Gornyak và Kurakhovka. Theo Thiếu tướng Quân đội Ukraine, ông Sergei Krivonos, hiện đã nghỉ hưu, cho biết, chỉ 1/10 số tân binh của Ukraine dám dũng cảm ra mặt trận; trong khi có tới hàng trăm nghìn quân Ukraine đã đào ngũ. Hiện Kiev đang quyết tâm huy động 150.000 quân trong ba tháng tới. (Nguồn ảnh: Liveuamap, Topwar, Ukrinform, CNN).

Trên hướng Chasov Yar, quân Nga tiếp tục chiến đấu trong thành phố, đồng thời cải thiện vị trí ở hai bên sườn mỗi khi có cơ hội. Theo kênh quân sự WarGonzo, trong 24 giờ qua, tình hình trên thực địa ở Chasov Yar không có thay đổi lớn. Hiện quân Nga tiếp tục các hoạt động tấn công ở tiểu khu Oktyabrsky, phía đông thành phố. Hiện xung quanh các trận địa phòng ngự của quân Ukraine ở Chasov Yar, tình hình ngày càng xấu đi. Một người lính Ukraine có biệt danh “Gaiduk” viết: “Những cơn mưa đã biến đất đen thành bùn không thể vượt qua, mặt đất biến thành một chất lỏng đặc sệt dích chặt lấy bạn, ôm lấy bạn và kéo bạn xuống. Chân bị kẹt, trơn và trở nên quá nặng để nhấc lên; dường như có thêm 50 kg nữa dính vào mỗi chiếc ủng”. Những con đường “bí mật” mà quân Ukraine thường sử dụng để cơ động, được bao phủ bởi cây xanh, đã không còn giữ được bí mật, vì rừng cây đã vào mùa rụng lá. Và khi cây xanh không còn lá, mọi việc trở lên rõ như lòng bàn tay, và những con đường biến thành những con kênh đen như than, bị chôn vùi trong lòng đất sâu 5-10 cm, “Gaiduk” giải thích. Trong điều kiện địa hình và thời tiết như vậy, rất khó cho các hoạt động chiến đấu của cả hai bên tại Chasov Yar. Đó là lý do tại sao thông tin về con đường từ Chasov Yar tới thành phố Konstantinovka đã bị tiểu đoàn đặc nhiệm Akhmat thuộc Lữ đoàn đặc biệt 4 của Quân đội Nga kiểm soát, đã trở thành một tin chấn động quân sự thực sự. Theo kênh quân sự Rybar, Lực lượng đặc nhiệm Akhmat đã tiến cách xa kênh Seversky Donets - Donbass tới 3 km, và cắt đứt tuyến đường H-32 (0514); đây là một trong những tuyến đường tiếp tế chính cho lực lượng đồn trú của Ukraine ở khu vực Chasov Yar từ hướng thành phố Kostiantynivka. Các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW) dẫn nguồn tin độc lập cho biết, quân Nga đã tiến dọc theo đường cao tốc T0504 Bakhmut-Konstantinovka ở phía nam Chasov Yar và hiện cách Stupochka 2 km về phía đông; nhưng thông tin này chưa có xác nhận của phía Ukraine. Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine đang cố gắng hết sức để chứng minh khả năng phục hồi của họ tại Chasov Yar, bất chấp “mưa bom, bão đạn”. Vào ngày 31/10, Thiếu tá Anastasia Bobovnikova của Quân đội Nga cho biết, Quân đội Nga đã giảm tốc độ tấn công ở khu vực Chasov Yar và Toretsk, nhưng không giảm số lượng pháo binh và không kích. Theo truyền thông Ukraine cho biết, “các cuộc không kích của Nga là không chính xác và đôi khi họ phải sử dụng chiến thuật tấn công biển người”. Tuy nhiên, một chuyên gia quân sự từ nhóm “Blackbird (Chim đen)” của Phần Lan, đã so sánh các cuộc tấn công không ngừng của Quân đội Nga mà người Ukraine phải đối mặt ở Chasov Yar là một “trò chơi đánh đòn liên tục”. Theo “Blackbird”, những chiến thuật như vậy dẫn đến sự xuất hiện các điểm khủng hoảng trong lực lượng phòng thủ của Ukraine, nhanh hơn khả năng mà quân Ukraine có thể đối phó và điều này rất quan trọng đối với Quân đội Nga mà không gây tổn thất lớn. “Blackbird” kết luận: “Điều này giúp người Nga tiến lên nhanh chóng, bất cứ khi nào họ tìm thấy điểm yếu”. Còn Vincent Tourre, một chuyên gia phân tích phương Tây khác của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Pháp, đã bác bỏ những thông tin của truyền thông Ukraine rằng, “Quân đội Ukraine không sợ bom lượn của Nga”; và cho rằng, “người Nga có ưu thế trên chiến trường nhờ sự trợ giúp của bom dẫn đường”. Chuyên gia Vincent Tourre cũng cho biết, chính hỏa lực bom lượn có điều khiển và pháo binh áp đảo của Nga là lý do tại sao Quân đội Ukraine bị hao hụt quân số trầm trọng và khiến họ bị áp đảo trên chiến trường. Theo thông tin của Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/11 cho biết: “Các đơn vị thuộc Cụm quân phía Nam tiếp tục tiến sâu vào tuyến phòng thủ của địch, đánh bại Lữ đoàn bộ binh cơ giới 24, 33, 54, 72; Lữ đoàn phòng thủ nội địa số 46, Lữ đoàn xung kích độc lập 79, Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 18 tại khu dân cư Annovka, Zaliznyanskoe, Chasov Yar, Dalneye, Romanovka, Kurakhovo, Nikiforovka, Seversk và Slavyansk ở mặt trận tỉnh Donetsk”. Cũng tại các khu vực trên, Quân đội Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu 810 lính Ukraine, phá hủy một xe tăng, một xe chiến đấu bộ binh, một xe chiến đấu bọc thép Kozak, 9 xe ô tô các loại; một khẩu pháo M777 và hai khẩu pháo 105mm M119 do Mỹ sản xuất; một khẩu pháo 152mm D-20 và hai khẩu pháo 122mm D-30; một hệ thống radar ieMHR của Israel; một trạm tác chiến điện tử "Enklav-N" và ba kho đạn. Như vậy, chỉ trong một ngày, ba tiểu đoàn quân Ukraine đã bị Cụm quân phía nam của Nga loại khỏi vòng chiến đấu, điều này khẳng định đầy đủ kết luận của “Blackbird” rằng, một ngày nào đó sẽ gần như không còn quân Ukraine nào trong “pháo đài” Chasov Yar, như đã xảy ra ở Novogrodovka, Selidove, Gornyak và Kurakhovka. Theo Thiếu tướng Quân đội Ukraine, ông Sergei Krivonos, hiện đã nghỉ hưu, cho biết, chỉ 1/10 số tân binh của Ukraine dám dũng cảm ra mặt trận; trong khi có tới hàng trăm nghìn quân Ukraine đã đào ngũ. Hiện Kiev đang quyết tâm huy động 150.000 quân trong ba tháng tới. (Nguồn ảnh: Liveuamap, Topwar, Ukrinform, CNN).