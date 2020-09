Đặc công Việt Nam huấn luyện khắc nghiệt, sang châu Phi làm nhiệm vụ

Giữa cái nắng gay gắt tại thao trường của Lữ đoàn công binh 249, các cán bộ chiến sĩ của Đội Công binh sẽ tham gia hoạt động Gìn giữ Hoà bình tại phái bộ Liên Hợp Quốc ở Châu Phi đang hăng say luyện tập nhằm làm quen với những điều kiện chiến đấu thực tế vô cùng khắc nghiệt. Trong đó, đội bao gồm sự tham gia của 177 đồng chí công binh và 63 đồng chí đặc công. Ảnh: Các chiến sĩ công binh huấn luyện trên thao trường của Lữ đoàn 249. Điều kiện huấn luyện trên thao trường dưới thời tiết nắng nóng là vô cùng sát với khí hậu ở Châu Phi nơi các chiến sĩ ta sẽ trực tiếp tham gia tác chiến. Các phân đội công binh sẽ đảm bảo nhiệm vụ sửa chữa cầu đường, xây dựng cơ sở vật chất trong khi đó phân đội đặc công sẽ đảm trách nhiệm vụ bảo vệ và giữ an toàn vòng ngoài. Ảnh: Chiến sĩ đặc công Việt Nam huấn luyện chiến đấu thực tế với mặt nạ phòng hoá. Phân đội chiến sĩ đặc công sẽ huấn luyện tác chiến đặc biệt với trọng tâm nội dung là sử dụng vũ khí để ngăn chặn đối phương và bảo vệ lực lượng của ta chứ không phải để tiêu diệt mục tiêu như trong huấn luyện chiến đấu thông thường trên chiến trường. Đây chính là một trong những đặc thù của nhiệm vụ Gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc. Ảnh: Phân đội chiến sĩ đặc công trước giờ huấn luyện. Không những vậy, giữa cái nắng oi ả trên thao trường, người chiến sĩ còn phải thực hiện huấn luyện tác chiến khi đeo mặt nạ phòng hóa để làm quen với trường hợp địch sử dụng vũ khí hóa học. Việc sử dụng mặt nạ làm giảm đáng kể tầm quan sát của chiến sĩ cùng với đó là hạn chế quá trình hô hấp tuy nhiên lại là khoa mục vô cùng sát thực tế chiến đấu trên chiến trường, đòi hỏi người lính phải có sức khỏe tốt và quen thuộc với điều kiện chiến đấu. Ảnh: Chiến sĩ đặc công huấn luyện bắn AK khi đeo mặt nạ phòng hóa. Buổi huấn luyện cũng áp dụng nhiều bài dạy về các động tác bắn có tính thực tiễn cao trên chiến trường như đứng bắn, nằm bắn, quỳ bắn, bắn găm cũng như các hoạt động tiêu diệt công sự đối phương, bắn hỗ trợ đội hình rút lui,… Ảnh: Chiến sĩ đặc công thực hành ngắm bắn với súng AKS. Không những huấn luyện chiến đấu cho chiến sĩ đặc công, cấp trên cũng tổ chức đào tạo chiến đấu thực tế cho cả các chiến sĩ công binh sử dụng vũ khí để có thể tự bảo vệ mình trong các trường hợp đặc biệt trên chiến trường. Bài huấn luyện nhằm nâng cao khả năng tác chiến của người lính công binh cũng như sức khỏe và độ linh hoạt. Ảnh: Chiến đấu viên đặc công hướng dẫn chiến sĩ công binh tấn công kẻ địch bằng súng AKS. Có thể thấy rằng, đây là các bài tập nhẹ nhằm nâng cao khả năng chiến đấu cho người lính. Khi sang chiến đấu thực tế tại phối bộ tại nước ngoài, các chiến sĩ ta sẽ được trang bị thêm các loại áo giáp chống đạn, mũ chống đạn và các loại vũ khí cá nhân mạnh mẽ để có khả năng bảo vệ cao, giảm thiểu thương vong không đáng có và tự vệ bản thân tốt hơn. Ảnh: Đội hình chiến sĩ đặc công sẽ tham gia bảo vệ phân đội công binh trong hoạt động Gìn giữ Hòa bình lần này. Trước đó vào sáng 3/8, tại Lữ đoàn 249 Bộ tư lệnh Công binh cũng đã diễn ra lễ ra quân huấn luyện, hợp luyện đội Công binh tham gia hoạt động Gìn giữ Hòa bình của Liên Hợp Quốc năm 2020. Theo kế hoạch, đợt huấn luyện sẽ diễn ra trong hai giai đoạn trong đó giai đoạn I sẽ tổ chức đào tạo cán bộ chiến sĩ về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật, thể lực sát thực tiễn chiến đấu và giai đoạn II sẽ là một cuộc diễn tập quy mô để đoàn phái bộ Liên Hợp Quốc có thể nghiệm thu quá trình huấn luyện. Hiện nay các hoạt động của giai đoạn I đang được ta gấp rút tiến hành. Binh chủng Công binh cũng đã tạo điều kiện tối đa cho quá trình huấn luyện trong đó chỉ đạo các Lữ đoàn, Tiểu đoàn chú trọng đào tạo cho cán bộ chiến sĩ tham gia hoạt động Gìn giữ Hòa bình, tổ túc ngoại ngữ, xây dựng thao trường sát thực tế chiến đấu và tổ chức diễn tập trên sa bàn, đào tạo sử dụng trang bị công binh hạng nặng,… Ảnh: Toàn cảnh đội hình cán bộ chiến sĩ công binh sẽ tham gia nhiệm vụ Gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc - Nguồn: QĐND Online. Được biết, đây là lần đầu tiên Việt Nam cử chiến sĩ đặc công tham gia vào hoạt động Gìn giữ Hòa bình của Liên Hợp Quốc, trong đội hình bảo vệ đội công binh. Qua đó cho thấy một trách nhiệm vô cùng cao cả và nặng nề đối với người lính đặc công đặc biệt tinh nhuệ, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các chiến sĩ ta trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ nước ngoài, cũng là cơ hội để họ thể hiện bản lĩnh, xứng đáng tiếp nối truyền thống đánh hiểm thắng lớn của cha anh, xứng đáng với niềm kỳ vọng của cấp trên và quân đội. Ảnh: Khối chiến sĩ công binh tại buổi lễ ra quân huấn luyện ngày 3/8 - Nguồn: QĐND Online. Video Lần đầu tiên Việt Nam gửi lực lượng Đặc công tinh nhuệ tham gia gìn giữ hòa bình LHQ tại châu Phi - Nguồn: QPVN

