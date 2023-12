Cuối năm 2023, tin xấu liên tiếp ập tới với Quân đội Ukraine

Xung đột giữa Ukraine và phương Tây thậm chí đã công khai đạt tới cấp độ ngoại giao của nguyên thủ quốc gia. Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu cách đây 666 ngày, tháng 12 thực sự là tháng có nhiều tin xấu nhất đối với Ukraine. Tin xấu đến trước hết từ phía con người, mặc dù tổn thất về quân số của Ukraine vẫn được giữ bí mật, nhưng thông tin từ nhiều kênh khác nhau có thể cung cấp cái nhìn “thoáng qua” về thương vong chung của Quân đội Ukraine. Đầu tiên là số liệu được Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đề cập, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022, Quân đội Ukraine đã chịu thương vong hơn 380.000 người. Sau khi cuộc phản công bắt đầu vào tháng 6 năm nay, đã có 159.000 quân bị loại khỏi vòng chiến đấu. Đây là con số cập nhật chính thức mới nhất của Quân đội Nga. Điều đáng nói là con số này dường như phù hợp với số liệu của NATO. Các quan chức NATO tiết lộ vào tháng 3 năm nay rằng, tổng số thương vong của quân đội Ukraine là 120.000 người, con số thương vong của quân đội Ukraine được tiết lộ vào tháng 7 là "80.000 người chết, 120.000 người bị thương, tổng số thương vong là 200.000 người”. Xét thấy cường độ chiến đấu từ tháng 8 đến tháng 12 không giảm, NATO thừa nhận thương vong của Quân đội Ukraine ít nhất là 300.000 người. Ngoài những thông tin này, Bộ Nội vụ Ukraine còn tiết lộ vào tháng 12 rằng, tổng số người "xuất ngũ do bị thương" hiện nay là 250.000 người, trong đó 86.000 người là người khuyết tật "có thể lao động". Tóm lại, dù là nguồn tin của phương Tây hay Nga, tổn thất hiện tại không thể khắc phục của Quân đội Ukraine đã được chứng minh là hơn 300.000, tối đa không quá 500.000. Trong số đó, 250.000 người phải về tuyến sau điều trị do bị thương và ít nhất 200.000 người thiệt mạng, bị bắt hoặc mất tích. Tác giả tin rằng, tổn thất không thể khắc phục được của quân nhân Ukraine là 400.000 quân; đây là một con số đáng tin cậy. Cho đến nay, việc huy động quân số của Ukraine vẫn chưa đến mức “tối đa”; đã có 1,1 triệu người được huy động vào quân đội và quân số hiện tại của Quân đội Ukraine ít nhất là 600.000 quân. Chiến tranh là sự tiếp nối chính trị bằng bạo lực và thương vong hiện nay ở Ukraine, đã làm lung lay nghiêm trọng ý chí tiếp tục chiến đấu của quân và dân Ukraine. Cuộc phản công tại Zaporozhye cũng khẳng định NATO không phải là một đồng minh đầy đủ. NATO hoàn toàn không quan tâm đến hoạt động thực tế chiến trường, thậm chí còn cố tình gây thương vong cao cho Quân đội Ukraine. Người dân Ukraine ngày càng không muốn nhập ngũ vào quân đội, do lãnh đạo từ trên xuống dưới không coi trọng tính mạng của người lính. Mặt khác, sự hỗ trợ của NATO quả thực đã đạt đến một giới hạn nhất định. Kể từ tháng 2/2022, NATO đã bắt đầu huy động nguồn lực của mình để hỗ trợ Ukraine. Khi chiến tranh kéo dài, NATO ngày càng có ít nguồn cung cấp hơn. Điều này được thể hiện qua các đoạn video ghi lại các cuộc tấn công của Quân đội Ukraine; trong tháng 11 có 20 đoạn video ghi lại cảnh Quân đội Ukraine phá hủy thành công các khẩu pháo cỡ lớn trên 122 mm của Nga; bằng chứng là thông tin địa lý từ UAV ghi lại. Các cuộc tấn công này chủ yếu sử dụng tên lửa có điều khiển M31 phóng từ hệ thống HIMARS của Mỹ. Mặc dù Quân đội Nga chịu tổn thất một số pháo, nhưng so với video hơn 40 trận pháo binh của Ukraine bị tổn thất trong tháng 8, thì phía Ukraine có ít video tấn công được xác nhận hơn; điều này gián tiếp phản ánh sự suy yếu của hỏa lực NATO. Những dấu hiệu hỗ trợ của NATO cũng đã được bộc lộ trên lĩnh vực chính trị trong nước của Mỹ. Hiện tại, Quốc hội Mỹ đang trong kỳ nghỉ và viện trợ cho Ukraine đã buộc phải hoãn lại cho đến tháng 1 năm sau. Việc Mỹ đình chỉ viện trợ cho Ukraine chỉ có thể là do khan hiếm nguồn tài chính. Một tin xấu khác cho Ukraine là những lãnh đạo của Điện Kremlin vẫn kiên quyết theo đuổi mục tiêu của “chiến dịch quân sự đặc biệt”. Mặc dù thương vong của Quân đội Nga vượt xa sự tưởng tượng của người dân về cuộc xung đột Nga-Ukraine trước khi xảy ra chiến ự; nhưng vẫn chưa đến “mức giới hạn” để có thể làm “chùn bước” lãnh đạo cấp cao của Nga. Cho đến nay, theo thông tin từ Medizona và các nguồn khác, cáo phó của Quân đội Nga đã chính thức vượt quá 50.000 người, người ta suy đoán rằng số người chết có thể lên tới gần 70.000, và tổng thiệt hại không thể khắc phục thậm chí có thể lên tới hơn 100.000. Nhưng dù vậy, theo Tổng thống Putin, trong số 300.000 người được Quân đội Nga huy động, vẫn có 240.000 người ở chiến trường. Ngoài ra, Quân đội Nga còn có tới 400.000 binh sĩ hợp đồng sẵn sàng tham gia chiến đấu. Điều này có nghĩa là Quân đội Ukraine phải đạt được kết quả gấp ba lần hiện tại, thì mới có thể loại bỏ cơ bản sức mạnh hiệu quả của Quân đội Nga trên chiến trường. Sự thăng trầm của việc huy động quân số giữa Nga và Ukraine cũng được phản ánh trong việc thành lập những đơn vị mới. Hiện tại, Quân đội Ukraine đã đình chỉ việc thành lập các đơn vị mới, 4 lữ đoàn bộ binh cơ giới mới thành lập là 41, 42, 43 và 44 cũng như một số lữ đoàn cảnh sát, đã được dàn đều trên toàn bộ chiến tuyến. Ngược lại, Quân đội Nga tiếp tục thành lập các nhóm tấn công mới. Theo thông tin nguồn mở và thông tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine, Quân đội Nga đang sử dụng lính đánh thuê và lính hợp đồng để hình thành cụm tiến công vào cứ điểm Chasov Yar, nằm ở phía tây Bakhmut. Theo thông tin công khai hiện nay, Tập đoàn quân xung kích số 2 của Nga trên mặt trận Bakhmut có 5 lữ đoàn, 7 trung đoàn và 8 tiểu đoàn xung kích. Còn tình báo Quân đội Ukraine cho rằng, Nga tập trung tới 19 đơn vị cấp lữ đoàn, 21 cấp trung đoàn và 15 đơn vị cấp tiểu đoàn độc lập tại đây. Tập đoàn quân xung kích số 2, do Troshev (Tóc trắng), thủ lĩnh hiện tại của Cụm Wagner chỉ huy, cũng được quan sát thấy tại Bakhmut. Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố, Nga đã chính thức thành lập cụm Chasov Yar và đang chuẩn bị mở đợt tấn công mới vào khu vực phía Tây Bakhmut, với tổng quân số 77.000 quân. Ngoài hướng Bakhmut, quân Nga tại mặt trận Avdiivka còn thành lập cụm xung kích gồm 5 lữ đoàn và 12 tiểu đoàn xung kích. Lực lượng quân dồi dào này khiến người ta nhớ đến Quân đội Ukraine từng có Tập đoàn quân 9 và 10 trước tháng 6 năm nay. Nhưng giờ đây thời thế đã thay đổi, bên có sức mạnh quân sự khổng lồ lại là quân Nga. Tuy nhiên, các chiến dịch tấn công lớn của Nga ở tiền tuyến vẫn chưa được tiến hành. Mặc dù Nga đã tiến hành các cuộc tấn công trên toàn bộ chiến tuyến, nhưng cũng thường đi kèm với tổn thất về quân số và vũ khí trang bị. Mặc dù các hoạt động chiến đấu hiện tại của Quân đội Nga chưa tạo thành thế “tổng tấn công”, nhưng cuộc tấn công tiếp tục vẫn có thể chứng minh cho lãnh đạo Ukraine thấy rằng, Ukraine còn lâu mới có khả năng phản ứng độc lập với cuộc chiến. Một khi viện trợ của Mỹ bị gián đoạn hoặc đình chỉ, thì kết quả thất bại sẽ không thể tránh khỏi. Tất nhiên cũng có tin tốt cho Quân đội Ukraine. Theo kênh RYBAR của Nga, một phi đội F-16 đầy đủ đã đóng quân trên lãnh thổ Ukraine, với tối đa 12 máy bay chiến đấu và 03 máy bay huấn luyện. Theo tình báo Nga, đến giữa mùa xuân sang năm, NATO sẽ đưa tiếp một phi đội F-16 khác tới Ukraine. Sau nhiều thập kỷ chuẩn bị, Không quân Nga cuối cùng sẽ phải đối mặt với thử thách của sức mạnh không quân NATO. Giờ đây, khi những chiếc F-16 và nhiều tên lửa Patriot hơn sẽ đến Ukraine, NATO sẽ cho người Nga thấy sức mạnh thật sự về vũ khí của họ. Đối với người Nga, sự xuất hiện của F-16 xét cho cùng không phải là một tin quá xấu. Sau khi “mất mặt” về vũ khí mặt đất thông thường như xe tăng Leopard 2 hay xe chiến đấu bộ binh Bradley, NATO chỉ có thể tiếp tục hỗ trợ Ukraine bằng cách cung cấp máy bay chiến đấu và thông tin tình báo Từ góc độ này cho thấy, tương lai của cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn đầy bất định; tuy nhiên qua 666 ngày máu lửa, nước Nga cuối cùng đã nhìn thấy bình minh của hy vọng; còn Ukraine liên tiếp nhận tin xấu trên toàn chiến trường; liệu họ có lấy lại được đà phản công như đầu năm 2023 hay không, đó là câu hỏi chưa thể giải đáp.

Xung đột giữa Ukraine và phương Tây thậm chí đã công khai đạt tới cấp độ ngoại giao của nguyên thủ quốc gia. Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu cách đây 666 ngày, tháng 12 thực sự là tháng có nhiều tin xấu nhất đối với Ukraine. Tin xấu đến trước hết từ phía con người, mặc dù tổn thất về quân số của Ukraine vẫn được giữ bí mật, nhưng thông tin từ nhiều kênh khác nhau có thể cung cấp cái nhìn “thoáng qua” về thương vong chung của Quân đội Ukraine . Đầu tiên là số liệu được Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đề cập, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022, Quân đội Ukraine đã chịu thương vong hơn 380.000 người. Sau khi cuộc phản công bắt đầu vào tháng 6 năm nay, đã có 159.000 quân bị loại khỏi vòng chiến đấu. Đây là con số cập nhật chính thức mới nhất của Quân đội Nga. Điều đáng nói là con số này dường như phù hợp với số liệu của NATO. Các quan chức NATO tiết lộ vào tháng 3 năm nay rằng, tổng số thương vong của quân đội Ukraine là 120.000 người, con số thương vong của quân đội Ukraine được tiết lộ vào tháng 7 là "80.000 người chết, 120.000 người bị thương, tổng số thương vong là 200.000 người”. Xét thấy cường độ chiến đấu từ tháng 8 đến tháng 12 không giảm, NATO thừa nhận thương vong của Quân đội Ukraine ít nhất là 300.000 người. Ngoài những thông tin này, Bộ Nội vụ Ukraine còn tiết lộ vào tháng 12 rằng, tổng số người "xuất ngũ do bị thương" hiện nay là 250.000 người, trong đó 86.000 người là người khuyết tật "có thể lao động". Tóm lại, dù là nguồn tin của phương Tây hay Nga, tổn thất hiện tại không thể khắc phục của Quân đội Ukraine đã được chứng minh là hơn 300.000, tối đa không quá 500.000. Trong số đó, 250.000 người phải về tuyến sau điều trị do bị thương và ít nhất 200.000 người thiệt mạng, bị bắt hoặc mất tích. Tác giả tin rằng, tổn thất không thể khắc phục được của quân nhân Ukraine là 400.000 quân; đây là một con số đáng tin cậy. Cho đến nay, việc huy động quân số của Ukraine vẫn chưa đến mức “tối đa”; đã có 1,1 triệu người được huy động vào quân đội và quân số hiện tại của Quân đội Ukraine ít nhất là 600.000 quân. Chiến tranh là sự tiếp nối chính trị bằng bạo lực và thương vong hiện nay ở Ukraine, đã làm lung lay nghiêm trọng ý chí tiếp tục chiến đấu của quân và dân Ukraine. Cuộc phản công tại Zaporozhye cũng khẳng định NATO không phải là một đồng minh đầy đủ. NATO hoàn toàn không quan tâm đến hoạt động thực tế chiến trường, thậm chí còn cố tình gây thương vong cao cho Quân đội Ukraine. Người dân Ukraine ngày càng không muốn nhập ngũ vào quân đội, do lãnh đạo từ trên xuống dưới không coi trọng tính mạng của người lính. Mặt khác, sự hỗ trợ của NATO quả thực đã đạt đến một giới hạn nhất định. Kể từ tháng 2/2022, NATO đã bắt đầu huy động nguồn lực của mình để hỗ trợ Ukraine. Khi chiến tranh kéo dài, NATO ngày càng có ít nguồn cung cấp hơn. Điều này được thể hiện qua các đoạn video ghi lại các cuộc tấn công của Quân đội Ukraine; trong tháng 11 có 20 đoạn video ghi lại cảnh Quân đội Ukraine phá hủy thành công các khẩu pháo cỡ lớn trên 122 mm của Nga; bằng chứng là thông tin địa lý từ UAV ghi lại. Các cuộc tấn công này chủ yếu sử dụng tên lửa có điều khiển M31 phóng từ hệ thống HIMARS của Mỹ. Mặc dù Quân đội Nga chịu tổn thất một số pháo, nhưng so với video hơn 40 trận pháo binh của Ukraine bị tổn thất trong tháng 8, thì phía Ukraine có ít video tấn công được xác nhận hơn; điều này gián tiếp phản ánh sự suy yếu của hỏa lực NATO. Những dấu hiệu hỗ trợ của NATO cũng đã được bộc lộ trên lĩnh vực chính trị trong nước của Mỹ. Hiện tại, Quốc hội Mỹ đang trong kỳ nghỉ và viện trợ cho Ukraine đã buộc phải hoãn lại cho đến tháng 1 năm sau. Việc Mỹ đình chỉ viện trợ cho Ukraine chỉ có thể là do khan hiếm nguồn tài chính. Một tin xấu khác cho Ukraine là những lãnh đạo của Điện Kremlin vẫn kiên quyết theo đuổi mục tiêu của “chiến dịch quân sự đặc biệt”. Mặc dù thương vong của Quân đội Nga vượt xa sự tưởng tượng của người dân về cuộc xung đột Nga-Ukraine trước khi xảy ra chiến ự; nhưng vẫn chưa đến “mức giới hạn” để có thể làm “chùn bước” lãnh đạo cấp cao của Nga. Cho đến nay, theo thông tin từ Medizona và các nguồn khác, cáo phó của Quân đội Nga đã chính thức vượt quá 50.000 người, người ta suy đoán rằng số người chết có thể lên tới gần 70.000, và tổng thiệt hại không thể khắc phục thậm chí có thể lên tới hơn 100.000. Nhưng dù vậy, theo Tổng thống Putin, trong số 300.000 người được Quân đội Nga huy động, vẫn có 240.000 người ở chiến trường. Ngoài ra, Quân đội Nga còn có tới 400.000 binh sĩ hợp đồng sẵn sàng tham gia chiến đấu. Điều này có nghĩa là Quân đội Ukraine phải đạt được kết quả gấp ba lần hiện tại, thì mới có thể loại bỏ cơ bản sức mạnh hiệu quả của Quân đội Nga trên chiến trường. Sự thăng trầm của việc huy động quân số giữa Nga và Ukraine cũng được phản ánh trong việc thành lập những đơn vị mới. Hiện tại, Quân đội Ukraine đã đình chỉ việc thành lập các đơn vị mới, 4 lữ đoàn bộ binh cơ giới mới thành lập là 41, 42, 43 và 44 cũng như một số lữ đoàn cảnh sát, đã được dàn đều trên toàn bộ chiến tuyến. Ngược lại, Quân đội Nga tiếp tục thành lập các nhóm tấn công mới. Theo thông tin nguồn mở và thông tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine, Quân đội Nga đang sử dụng lính đánh thuê và lính hợp đồng để hình thành cụm tiến công vào cứ điểm Chasov Yar, nằm ở phía tây Bakhmut. Theo thông tin công khai hiện nay, Tập đoàn quân xung kích số 2 của Nga trên mặt trận Bakhmut có 5 lữ đoàn, 7 trung đoàn và 8 tiểu đoàn xung kích. Còn tình báo Quân đội Ukraine cho rằng, Nga tập trung tới 19 đơn vị cấp lữ đoàn, 21 cấp trung đoàn và 15 đơn vị cấp tiểu đoàn độc lập tại đây. Tập đoàn quân xung kích số 2, do Troshev (Tóc trắng), thủ lĩnh hiện tại của Cụm Wagner chỉ huy, cũng được quan sát thấy tại Bakhmut. Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố, Nga đã chính thức thành lập cụm Chasov Yar và đang chuẩn bị mở đợt tấn công mới vào khu vực phía Tây Bakhmut, với tổng quân số 77.000 quân. Ngoài hướng Bakhmut, quân Nga tại mặt trận Avdiivka còn thành lập cụm xung kích gồm 5 lữ đoàn và 12 tiểu đoàn xung kích. Lực lượng quân dồi dào này khiến người ta nhớ đến Quân đội Ukraine từng có Tập đoàn quân 9 và 10 trước tháng 6 năm nay. Nhưng giờ đây thời thế đã thay đổi, bên có sức mạnh quân sự khổng lồ lại là quân Nga. Tuy nhiên, các chiến dịch tấn công lớn của Nga ở tiền tuyến vẫn chưa được tiến hành. Mặc dù Nga đã tiến hành các cuộc tấn công trên toàn bộ chiến tuyến, nhưng cũng thường đi kèm với tổn thất về quân số và vũ khí trang bị. Mặc dù các hoạt động chiến đấu hiện tại của Quân đội Nga chưa tạo thành thế “tổng tấn công”, nhưng cuộc tấn công tiếp tục vẫn có thể chứng minh cho lãnh đạo Ukraine thấy rằng, Ukraine còn lâu mới có khả năng phản ứng độc lập với cuộc chiến. Một khi viện trợ của Mỹ bị gián đoạn hoặc đình chỉ, thì kết quả thất bại sẽ không thể tránh khỏi. Tất nhiên cũng có tin tốt cho Quân đội Ukraine. Theo kênh RYBAR của Nga, một phi đội F-16 đầy đủ đã đóng quân trên lãnh thổ Ukraine, với tối đa 12 máy bay chiến đấu và 03 máy bay huấn luyện. Theo tình báo Nga, đến giữa mùa xuân sang năm, NATO sẽ đưa tiếp một phi đội F-16 khác tới Ukraine. Sau nhiều thập kỷ chuẩn bị, Không quân Nga cuối cùng sẽ phải đối mặt với thử thách của sức mạnh không quân NATO. Giờ đây, khi những chiếc F-16 và nhiều tên lửa Patriot hơn sẽ đến Ukraine, NATO sẽ cho người Nga thấy sức mạnh thật sự về vũ khí của họ. Đối với người Nga, sự xuất hiện của F-16 xét cho cùng không phải là một tin quá xấu. Sau khi “mất mặt” về vũ khí mặt đất thông thường như xe tăng Leopard 2 hay xe chiến đấu bộ binh Bradley, NATO chỉ có thể tiếp tục hỗ trợ Ukraine bằng cách cung cấp máy bay chiến đấu và thông tin tình báo Từ góc độ này cho thấy, tương lai của cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn đầy bất định; tuy nhiên qua 666 ngày máu lửa, nước Nga cuối cùng đã nhìn thấy bình minh của hy vọng; còn Ukraine liên tiếp nhận tin xấu trên toàn chiến trường; liệu họ có lấy lại được đà phản công như đầu năm 2023 hay không, đó là câu hỏi chưa thể giải đáp.