Cuộc chiến 39 ngày và những con số thiệt hại kinh hoàng của Armenia - Azerbaijan

Các cuộc đụng độ vũ trang bắt đầu từ ngày 27/9/2020 trên vùng lãnh thổ tranh chấp Nagorno-Karabakh đã gây ra những thiệt hại đáng kể về người và của cho cả Armenia và Azerbaijan. Diễn ra trong 39 ngày nhưng thiệt hại mà quân đội Azerbaijan đã gây ra cho Armenia thật khủng khiếp, gấp nhiều lần so với mất mát của họ. Đầu tiên, Armenia thiệt hại 186 chiếc xe tăng T-72 các loại trong đó có 116 chiếc bị phá hủy và 66 chiếc bị quân đội Azerbaijan bắt giữ như chiến lợi phẩm.Số lượng cụ thể: 2 T-72AK, 16 T-72AV, 35 T-72b và 79 chiếc T-72 chưa rõ phiên bản vì bị phá hủy hoàn toàn. Ảnh: xe tăng T-72 của Armenia bị bắt giữ. Phía Azerbaijan chỉ mất 30 chiếc T-72 các loại:1 T-72U, 3 T-72A, 8 T-72AV/Aslan, 3 T-90S và 15 chiếc T-72 chưa xác định phiên bản. Ảnh: Xe tăng T-90 của Azerbaijan trong một lần treo cờ Thổ Nhĩ Kì ở tiền tuyến. Armenia còn mất tổng cộng 45 xe chiến đấu bọc thép, trong đó 24 chiếc bị phá hủy và 21 chiếc bị phía Azerbaijan bắt giữ gồm các loại: 12 xe chiến đấu MT-LB, 2 ZSU-23-4 Shika,1 BRM-1K, 3 BRDM-2, 1 BTR-70, 4 BTS-4 và 2 chiếc chưa xác định loại. Azerbaijan cũng bị phá hủy 13 chiếc và bắt giữ 8 chiếc: 8 BTR-70, 1 IMR-2 và 4 chiếc khác. Ảnh: Xe MTLB của Armenia tại chiến trường. Armenia mất 45 chiếc xe chiến đấu bộ binh, gồm 2 BMP-1, 20 BMP-2 VÀ 4 BMP trong đó 23 chiếc bị phá hủy và 22 chiếc bị bắt giữ. Azerbaijan thiệt hại 31 chiếc trong đó có 22 chiếc bị phá hủy hoặc hư hại và 9 chiếc bị bắt gồm: 2 BMP-1, 16 BMP-2,1 BMP-2K, 1 BMP-3 , 8 BTR-82A và 3 BMP không xác định. Ảnh: BMP-2 của Armenia bị bắt giữ. Armenia bị thiệt hại một số lượng khủng các loại xe vận tải với 464 chiếc trong đó 204 chiếc bị phá hủy hoàn toàn, 14 chiếc bị hư hỏng và 227 chiếc bị Azerbaijan thu làm chiến lợi phẩm. Ảnh: Xe vận tải của Armenia tại điểm giao tranh. Quân đội Azerbaijan thiệt hai 30 xe vận tải: Bị phá hủy 16 chiếc, 6 chiếc bị hư hỏng và bị bắt sống 2 chiếc vận tải. Chúng bao gồm: 2 Ural-4320, 3 Kamaz, 3 MAZ,4Marauder MRAP,4 Matador MRAP,7 xe Plasan Sandcat và 8 chiếc xe vận tải bị phá hủy. Ảnh: Plasan Sandcat trong biên chế quân đội Azerbaijan. Pháo binh cũng là một lực lượng khác của Armenia phải gánh chịu tổn thất nặng nề. Thống kê sơ bộ, Armenia mất 19 pháo tự hành có 17 bị phá hủy và 2 bị bắt giữ, bao gồm: 15 chiếc 2S1 Gozdika 122mm, 4 chiếc 2S3 Akatsiya 152mm. 72 hệ thống pháo phản lực phóng loạt bị phá hủy: 65 BM-21 Grad, 2 WM-80 273mm, 1 TOS_1A 220mm, 4 BM-30 Smerch 300mm. Ảnh: Đuôi đạn Smerch-300 rơi xuống lãnh thổ Azerbaijan. Đặc biệt Armenia còn bị thiệt hại thêm 1 xe phóng tên lửa đạn đạo Scud-B. Trong khi Azerbaijan chỉ mất 1 khẩu cối 60mm. Ảnh: Tên lửa đạn đạo Scud-B của Armenia khai hỏa nhằm vào mục tiêu sâu bên trong Azerbaijan.Lực lượng phòng không của Armenia có thể nói là thiệt hại nặng nề thứ hai về số lượng chỉ sau lực lượng tăng thiết giáp, cũng là tiền đề cho sự thất bại của các lực lượng khác khi không đảm bảo được an toàn không phận. Tổng cộ đã có 26 hệ thống tên lửa đất đối không Armenia bị phá hủy: 3 9K35 Strela-10,14 9K33 Osa, 2 2K12 Kub ,5 5P85S (bệ phóng cho S-300PS),1 xe phóng S-300, 1 Tor-M2KM và 2 hệ thống Igla-S 9K338 bị bắt sống. Ảnh: S-300PS của quân đội Armenia. Ngoài ra Armenia còn có 12 tổ hợp radar bị tiêu diệt hoàn toàn: 2 hệ thống P-18 'Spoon Rest D' , 4 hệt hống ST86U/36D6 (dành cho S-300), 1 hệ thống SNR-125 'Low Blow' (dành cho SAM S-125), 2 hệ thống 5N63S (dành cho S-300),1 hệ thống 19J6 (dành cho S-300), 1 hệ thống 1S32 'Pat Hand' (cho 2K11 Krug),1 hệ thống 1S91 SURN (dành cho 2K12 Kub) và 1 hệ thống gây nhiễu R-330P Piramida-I. Ảnh:Armenia công bố trận địa 3 xe S-300 bị phá hủy hoàn toàn. Đáng chú ý nhất là 1 phần tổ hợp chống UAV hiện đại “REPELLENT-1” mà Armenia mới mua từ Nga cũng bị hạ bởi UAV cảm tử của Azerbaijan. Ảnh: Tổ hợp chống UAV hiện đại “REPELLENT-1” bị UAV phá hủy. Về phía Azerbaijan, phương tiện tác chiến chủ yếu đã gây thiệt hại kinh khủng cho quân đội Armenia chính là máy bay không người lái nên đổi lại chúng cũng bị tiêu diệt nhiều hơn, với 11 máy bay An-2T không người lái dùng làm mồi nhử hệ thống phòng không Armenia tấn công, 1 trực thăng Mi-8 và 25 UAV các loại. Ảnh: UAV TB-2 phía Azerbaijan bị bắn rơi. Bên cạnh đó, số binh sĩ thương vong mỗi bên đã lên hàng ngàn người cho nên vào lúc 5h00 ngày 5/11/2020 các nhà lãnh đạo ba nước Armenia, Azerbaijan và Nga đã ký một tuyên bố chung về lệnh ngừng bắn toàn diện tại Nagorno. Đây là điều mà Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan thừa nhận là hành động rất khó khăn và bất lực nhằm đảm bảo an toàn cho gần 30 ngàn người lính Armenia. Ảnh: Cuộc đàm phán 3 bên do Nga làm trung gian. Video Bị Azerbaijan tiêu diệt tăng thiết giáp, Armenia "phản pháo" - Nguồn: Vietnamnet

