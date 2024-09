Cung cấp F-16 có thể là sai lầm lớn nhất của phương Tây

Trên bầu trời đầy khói lửa chiến tranh ở Ukraine, những chiếc máy bay F-16 mang tới cho Kiev theo hy vọng và đầy tranh cãi. Máy bay chiến đấu F-16, vũ khí trên không được mệnh danh là "Lá chắn của phương Tây", sau thời gian chờ đợi rất lâu, cuối cùng đã có mặt trên lãnh thổ Ukraine. Điều chào đón họ không phải là hoa và những tràng pháo tay, mà là những thắc mắc và lo lắng. Kế hoạch hỗ trợ máy bay chiến đấu F-16 đã trải qua nhiều thăng trầm về mặt ngoại giao, từ đề xuất dự kiến ban đầu, cho đến việc triển khai hiện tại. Những người ủng hộ coi đây là chìa khóa để xoay chuyển cục diện cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Những người ủng hộ Ukraine tin rằng, sự xuất hiện của F-16 trên bầu trời Ukraine, sẽ có ý nghĩa rất lớn trong nâng cao khả năng phòng không của Ukraine, từ đó nâng cao sự tự tin của nước này trước lực lượng Không quân Nga. Họ tin rằng chiếc máy bay chiến đấu thiện chiến này sẽ mang lại bầu trời xanh an toàn cho Ukraine. Tuy nhiên những tiếng nói phản đối cũng lớn không kém. Những người hoài nghi chỉ ra rằng, F-16 không phải là thuốc chữa bách bệnh. Nó không thể thay đổi cán cân quyền lực trong cuộc xung đột Nga-Ukraine trong một khoảng thời gian ngắn. Những lo ngại của những người phản đối không phải không có cơ sở, khi họ cho rằng, sự xuất hiện của F-16 sẽ kích thích Nga có những hành động quyết liệt hơn, kéo cuộc xung đột khu vực này vào vực thẳm nguy hiểm hơn, thậm chí kéo các quốc gia khác vào cuộc chiến. Một câu hỏi thực tế hơn, là liệu lợi thế về hiệu suất của F-16 có thể được phát huy hết trong môi trường chiến trường Ukraine hay không? Đối mặt với mạng lưới phòng không dày đặc và các phi công giàu kinh nghiệm của Nga, vẫn là một dấu hỏi lớn, đó là liệu phi công Ukraine có thể nhanh chóng làm chủ cách vận hành F-16 và chiến đấu hiệu quả trước máy bay chiến đấu Nga hay không? Sự xuất hiện của chiến đấu cơ F-16 trong biên chế chiến đấu cũng mang lại gánh nặng hậu cần nặng nề cho Ukraine. Máy bay chiến đấu tiên tiến này của phương Tây cần được tích hợp với các hệ thống vũ khí hiện có của Ukraine. Việc bảo trì, cung cấp đạn dược và huấn luyện phi công cho F-16 đều sẽ là những vấn đề khó khăn mà Ukraine phải đối mặt. Trên thực tế, kế hoạch viện trợ F-16 của phương Tây cho Ukraine giống như một canh bạc hơn, khi mang theo quá nhiều bất ổn và rủi ro. Những người ủng hộ hy vọng máy bay F-16 có thể trở thành “vũ khí thần kỳ cứu mạng” của Ukraine; trong khi những người phản đối lo ngại nó sẽ trở thành “củ khoai tây nóng”… Kết quả của canh bạc này không chỉ phụ thuộc vào tính năng kỹ chiến thuật của F-16, mà còn phụ thuộc vào khả năng chiến đấu của Không quân Ukraine, sự hỗ trợ của NATO và phản ứng của Nga trong tình hình quốc tế phức tạp và môi trường chiến trường luôn thay đổi. Do vậy, bất kỳ tình huống nào cũng khó dự đoán. Chúng ta không thể đoán trước được tương lai, nhưng kinh nghiệm lịch sử cho chúng ta biết rằng, hướng đi của chiến tranh thường đầy bất ngờ, khó dự đoán. Sự xuất hiện của chiến đấu cơ F-16 sẽ mang đến những biến số gì cho cuộc xung đột này? Chúng ta hãy chờ xem. Nhìn lại quá trình phát triển chương trình hỗ trợ F-16, không khó để nhận thấy, đằng sau đó là một ván bài phức tạp giữa các nước phương Tây và Nga, từ sự do dự ban đầu, sau đó tình huống dẫn đến việc tăng dần, đến cuối cùng là việc thực hiện. Mọi sự kiện phản ánh sự cân nhắc, tính toán lợi ích của các bên. Đối với một số nước phương Tây, kế hoạch viện trợ F-16 không chỉ nhằm hỗ trợ Ukraine mà còn để kiềm chế Nga. Họ hy vọng rằng, việc cung cấp vũ khí và trang bị tiên tiến cho Ukraine sẽ làm suy yếu sức mạnh quân sự của Nga và trì hoãn việc thực hiện các mục tiêu chiến lược của Moscow. Mô hình “chiến tranh ủy nhiệm” này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Một khi Nga coi sự hỗ trợ của NATO là mối đe dọa trực tiếp đến an ninh của mình, thì cường độ và quy mô của cuộc xung đột có thể leo thang hơn nữa; thậm chí gây ra những hậu quả không thể kiểm soát được. Còn trên đấu trường chính trị quốc tế không có bạn bè hay kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia, dân tộc là vĩnh cửu. Kế hoạch hỗ trợ F-16 giống như một quân cờ bí hiểm được tung vào bàn cờ, vẫn khó dự đoán nó sẽ gây ra những phản ứng dây chuyền nào? Có một điều chắc chắn, đó là giải pháp cuối cùng cho cuộc xung đột Nga-Ukraine chỉ có thể đạt được thông qua đàm phán chính trị. Có thể F-16 giúp Ukraine tạm thời thay đổi cán cân quyền lực trên chiến trường, nhưng nó không thể giúp Ukraine kết thúc chiến tranh với thắng lợi thuộc về mình, chứ đừng nói đến việc thu hẹp những khác biệt. (Nguồn ảnh: Ukrinform, CNN, Forbes, TASS).

