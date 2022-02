Có thật tên lửa Bavar-373 của Iran, tính năng hơn của Mỹ và Nga?

Theo tờ “Quan sát quân sự” của Mỹ, hệ thống tên lửa phòng không Bhawar-373 (Bavar có nghĩa là “niềm tin” trong tiếng Iran), là loại hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa, mới do Iran phát triển. Đây là tiến bộ lớn mà ngành công nghiệp quốc phòng của Iran đạt được. Ngay từ năm 2007, Iran và Nga đã ký hợp đồng mua hệ thống tên lửa phòng không S-300, nhưng đến tháng 9/2010, do sự cản trở của các nước phương Tây, Nga đã phải tạm thời hủy bỏ thỏa thuận xuất khẩu S-300 cho Iran. Khi Iran phải đối mặt với nguy cơ bị phương Tây hay Israel tấn công vào các cơ sở hạt nhân của mình, các hệ thống phòng không là nhu cầu cấp thiết đối với việc phòng thủ đất nước. Trước tình hình như vậy, Iran đã đầu tư mạnh mẽ phát triển các hệ thống phòng không nội địa. Tuy nhiên khả năng phòng không tầm xa của Iran vẫn còn nhiều nghi vấn. Sau khi ký kết thỏa thuận hạt nhân Iran vào năm 2015, Nga đã tiếp tục xuất khẩu tên lửa S-300 cho Iran và được coi là hệ thống phòng không hiện đại nhất của Iran hiện nay. Iran cũng mua được hệ thống radar cảnh báo sớm Rezonans-NE của Nga, hệ thống này không chỉ phát hiện thành công tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ chế tạo, mà còn theo dõi và giám sát F-35 bay gần biên giới Iran. Theo một số thông tin, hệ thống S-300 của Iran cũng đang tiếp tục được cập nhật các tên lửa mới của Nga. Đồng thời, Iran tiếp tục phát triển hệ thống phòng không trong nước, tạo thành mạng lưới phòng không đa tầng. Các quan chức Iran tuyên bố rằng, hiệu suất của hệ thống phòng không do nước này tự phát triển Bhawar-373 của họ, đã vượt qua các hệ thống phòng không Patriot và THAAD của Mỹ? Do hiệu suất chiến đấu thực tế của hệ thống phòng không Patriot trong những năm gần đây gặp một số vấn đề nghiêm trọng, và hiệu suất thử nghiệm của THAAD cũng cho thấy, hệ thống này còn lâu mới đạt mức tốt nhất; có thể những vấn đề này đã tạo cơ sở cho tuyên bố của giới chức Iran. Tuy nhiên, việc Iran tuyên bố rằng, phiên bản nâng cấp mới nhất của Iran Bhawar-373 vượt quá hiệu suất của hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất, đã làm dấy lên nghi ngờ đáng kể. S-400 và hệ thống chị em của nó S-300V4 được coi là những vũ khí có hiệu suất tốt nhất trên thế giới cho đến nay. Tuy nhiên các quan chức Iran tuyên bố rằng, mẫu cải tiến và mới nhất của Bharwal-373 sắp ra mắt, và hiệu suất của mẫu mới có thể tương đương hoặc tốt hơn S-400. Hệ thống Barwal-373 sử dụng nhiều radar để theo dõi mục tiêu cùng lúc; tối đa radar của hệ thống có thể cùng lúc quan sát 60 mục tiêu, xác nhận 13 mục tiêu và dẫn đường cho tên lửa tấn công 6 mục tiêu trong số đó cùng lúc. Ngược lại, S-400 do Nga sản xuất có thể theo dõi 800 mục tiêu và tấn công 48 mục tiêu cùng lúc. Bhawar-373 có tầm bắn 210 km, tuy nhỉnh hơn tên lửa của hệ thống Patriot và THAAD của phương Tây, nhưng lại kém xa so với S-400 và S-300V4. Các hệ thống phòng không do Nga sản xuất này có tầm bắn hơn 400 km. So với hệ thống phòng không của Nga, Bhawar-373 cũng có thể có một số ưu điểm khác. Ví dụ, có thể triển khai từ hành quân sang chiến đấu và thu hồi nhanh hơn. Hệ thống phòng không Bhawar-373 được tích hợp trên khung gầm của xe tải chiến thuật hạng nặng, nên hệ thống này có khả năng việt dã rất tốt và linh hoạt, từ trạng thái hành quân sang trạng thái chiến đấu chỉ mất 5 phút. Dự kiến, hệ thống phòng không Bhawar-373 sẽ đóng góp lớn vào hệ thống phòng không của Iran và có thể coi là phương án thay thế S-400. Tuy nhiên với tính ưu việt của Bhawar-373 cũng có thể cho thấy, Iran khó có thể quan tâm đến việc mua S-400. Mặc dù Nga đã nói rõ rằng họ có thể xuất khẩu S-400 cho Iran, nhưng xét đến việc Iran đã được trang bị các tên lửa phòng không tiên tiến sản xuất trong nước, việc này có thể giảm sức hấp dẫn của Iran đối với vũ khí nhập khẩu do Nga sản xuất. Tuy nhiên những vũ khí của Iran trên tuyên bố và thực tế cách xa rất nhiều, và sẽ không ngạc nhiên khi sắp tới đây, Iran có thể sở hữu hệ thống phòng không tối tân S-400 để bảo vệ các cơ sở hạt nhân và trung tâm chính trị lớn của đất nước.

