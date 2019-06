Có thật khu trục hạm Type 055 Trung Quốc mạnh nhất châu Á?

Trong cuộc duyệt binh nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Hải quân Trung Quốc tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông ngày 23/4, siêu hạm Type 055 - tàu khu trục lớn nhất của Trung Quốc chính thức "ra mắt" trước cả châu Âu và thế giới. Chiếc tàu to lớn như một pháo đài trên biển ẩn hiện trong làn sương mù dày đặc càng tô thêm vẻ kỳ bí của nó. Nguồn ảnh: Business Insider Theo giới quân sự Trung Quốc, Type 055 số hiệu 101 mang tên Nam Xương được oi là "món quà đặc biệt" dành ho Hải quân Trung Quốc trong ngày kỷ niệm sinh nhật tuổi 70. Nguồn ảnh: China Defence Từ năm 1840-1940, Trung Quốc đã hứng hịu 470 cuộc xâm lược từ hướng biển. Và giới chuyên gia nước này kỳ vọng Type 055 - tàu chiến đẳng cấp thế giới sẽ khiến các thế lực thù địch không có khả năng lập lại bất kỳ cuộc tấn công nào khác như vậy. Nguồn ảnh: bestgamesworld Với lượng giãn nước hơn 10.000 tấn, khu trục hạm Type 055 có khả năng mang nhiều vũ khí hơn bất kỳ tàu khu trục nào của Trung Quốc hiện nay. Con tàu có 8 hệ thống phóng thẳng đứng ở phía trước thượng tầng và 6 hệ thống phóng ở giữa thân tàu với tổng cộng 112 ống phóng. Nguồn ảnh: Popular Science Để tiện so sánh, Type 052D của Trung Quốc chỉ có 64 ống phóng, tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Mỹ có 96 còn tuần dương hạm Ticonderoga có 122. Vậy là tàu khu trục Type 055 vượt trên tất cả, chỉ kém chút xíu so với Ticonderoga. Nguồn ảnh: twitter.com Đặc biệt, hệ thống phóng này cho phép tàu chiến Trung Quốc triển khai nhiều loại tên lửa phòng không, chống hạm và chống ngầm. Thậm chí có cả tên lửa hành trình đối đất. Theo Tạp chí Công nghiệp - Khoa học, Type 055 trang bị tên lửa phòng không tầm xa HHQ-9B (tầm bắn 200km); tên lửa phòng không tầm trung HQ-16B (tầm bắn 50-70km); tên lửa tầm ngắn DK-10. Nguồn ảnh: Air Power Australia Ngoài ra, hệ thống phóng thẳng đứng cho phép triển khai tên lửa hành trình chống hạm thế hệ mới YJ-18 có tốc độ bay siêu âm Mach 2,5-3, tầm bắn 220-540km - vượt xa loại Harpoon của Mỹ, tiệm cận với công nghệ tên lửa Nga. Bên cạnh đó, Type 055 có thể còn được trang bị tên lửa chống ngầm Y-8 có tầm bắn khoảng 20km. Nguồn ảnh: Tiananmen Hệ thống vũ khí phụ của Type 055 cũng được cho là thuộc hàng đẳng cấp thế giới. Nó được trang bị hệ thống pháo cao tốc phòng không 11 nòng Type 1130 có thể bắn 10.000 viên đạn/phút để vô hiệu hóa tên lửa chống hạm địch. Hiện nay các vũ khí tương tự của Nga chỉ có khẩu AK-630M-2 có 10 nòng, pháo Phalanx của Mỹ có 6 nòng. Nguồn ảnh: navyrecognition.com Ngoài ra, nó còn được trang bị khẩu pháo 130mm H/PJ45A-130-1 đạt tốc độ bắn 40 phát/phút, tầm bắn đến 30km. Nguồn ảnh: Defense News Với hỏa lực mạnh như vậy, ông Xu - cố vấn cao cấp Trung tâm Kiểm soát vũ khí Trung Quốc cho biết, Type 055 đóng vai trò là tàu hộ tống cho hàng không mẫu hạm hoặc chỉ huy nhóm tác chiến toàn cầu vì nó có phạm vi hoạt động rất lớn. Nguồn ảnh: China Daily Đặc biệt, Xu còn tự tin khẳng định: "Type 055 không khác gì siêu hạm Aegis như tàu khu trục lớp Arleigh Burke và tuần dương hạm Ticonderoga. Nếu so sánh, Nam Xương là tàu chiến mạnh nhất châu Á và đạt đẳng cấp thế giới". Nguồn ảnh: China Daily Nói chung phát ngôn của giới chuyên gia Trung Quốc không hẳn là sai nhưng chưa đúng. Có vẻ họ quên đi sức mạnh của các tàu khu trục Atago của Nhật Bản – chiến hạm kiểu mẫu Aegis ở châu Á, thậm chí có thể coi nó là bản sao tàu khu trục Arleigh Burke của Mỹ. Nguồn ảnh: Wikipedia Atago sở hữu công nghệ radar Aegis hoàn chỉnh đã được chính nước Mỹ chứng minh, trong khi Type 055 trang bị radar Type 346 đến nay chưa được thẩm định độc lập cũng như chứng minh khả năng tác chiến. Nguồn ảnh: Wikipedia Trong khi Type 055 mới chỉ có khả năng phòng không tầm xa thì Atago đã có khả năng phòng thủ tên lửa – trang bị tên lửa đánh chặn SM-3 có tầm bắn hơn 2.000km, đánh chặn tên lửa ngoài tầng khí quyền. Vậy Type 055 và Atago, ai mạnh hơn! Nguồn ảnh: military.com Video sức mạnh khu trục hạm Type 055. Nguồn: QPVN

