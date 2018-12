Có siêu tăng Abrams là chưa đủ, Mỹ tậu thêm xe tăng mới

Trước yêu cầu của chiến trường thế kỷ 21, rõ ràng việc Quân đội Mỹ chỉ có độc nhất xe tăng Abrams là hoàn toàn không đủ để có thể duy trì năng lực tác chiến của lực lượng tăng thiết giáp trên diện rộng. Chính vì lý do này mà Lầu Năm Góc đã đưa ra chương trình Mobile Protected Firepower nhằm tìm kiếm cho mình một mẫu xe tăng hạng nhẹ lấp đầy các khoảng trống hiện tại. Nguồn ảnh: BI. Có tên viết tắt là MPF, đây là một loại phương tiện hoả lực di động cao có thể coi tác chiến như một xe tăng hạng nhẹ do BAE System thiết kế, có khả năng bù lấp vào vị trí trống giữa xe tăng chủ lực chiến trường và xe chiến đấu bộ binh trong học thuyết quân sự của Mỹ. Nguồn ảnh: BI. Theo tờ Business Insider, loại xe tăng MPF hoàn toàn phù hợp với một học thuyết "phòng vệ từ xa" của Mỹ. Theo đó, xe tăng hạng nhẹ MPF hoàn toàn phù hợp với việc tác chiến trên địa hình rộng, bị chia cắt mạnh và có khí hậu khắc nghiệt trong nội địa lãnh thổ... Nga và Trung Quốc. Nguồn ảnh: BI. Theo tờ Defence đăng tải cách đây chỉ ít tiếng, BAE System đã nhận được bản hợp đồng trị giá 375 triệu USD từ phía Lục quân Mỹ để xây dựng một Lữ đoàn bộ binh Chiến đấu cơ giới có sự tham gia của loại phương tiện này. Nguồn ảnh: BI. Cụ thể, phía BAE sẽ cung cấp 12 phiên bản thử nghiệm ban đầu cho quân đội Mỹ. Nếu có tiến triển tốt, rất có thể phía Mỹ sẽ đặt hàng với số lượng lớn hoặc yêu cầu chuyển giao công nghệ sản xuất. Nguồn ảnh: BI. Trong trường hợp Lục quân Mỹ vì một lý do nào đó " không ưng" MPF thì vẫn còn một lựa chọn thứ hai, đó là xe tăng hạng nhẹ do General Dynamic sản xuất bởi General Dynamic Land Systems (GDLS) đã được ra mắt từ 2016. Nguồn ảnh: BI. Cũng được coi là tổ hợp hoả lực di động có khả năng chiến đấu như một xe tăng hạng nhẹ hoặc xe chiến đấu bộ binh, hệ thống này của General Dynamics thậm chí còn được trang bị nòng pháo lên tới 105mm - có thể giúp nó chiến đấu như một khẩu pháo tự hành. Nguồn ảnh: BI. Lần cuối cùng Mỹ sử dụng xe tăng hạng nhẹ với số lượng lớn trên chiến trường là từ cuộc chiến tranh Iraq khi lực lượng thiết giáp Mỹ nghiền nát lực lượng xe tăng của Iraq - tất nhiên là có sự giúp đỡ không nhỏ của lực lượng Không quân. Nguồn ảnh: BI. Dù chiến thắng rất vẻ vang với thiệt hại cực kỳ nhỏ, tuy nhiên nhiều chuyên gia quân sự nhận ra rằng cách thức sử dụng xe tăng của Mỹ tại chiến trường Iraq vẫn có phần khá cổ điền và chủ yếu đạt được lợi thế do vượt trội về kỹ thuật và yểm trợ đường không so với đối phương. Nguồn ảnh: BI. Việc bổ sung thêm các xe tăng hạng nhẹ vào trong lực lượng có thể là một bước ngoặt, khiến thiết giáp Mỹ thay đổi hoàn toàn cách thức tiếp cận và giao tranh trên chiến trường trong tương lai. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: Trực thăng Mi-28 - khắc tinh của mọi loại xe tăng trên thế giới.

