Có F-35B, Thủy quân Lục chiến Mỹ vẫn vất vả dùng AV-8B

Cường kích cơ cất cánh thẳng đứng mang tên AV-8B là dòng chiến đấu cơ cất cánh thẳng đứng phổ biến nhất trên thế giới trước khi chiếc F-35B của Không quân Mỹ ra đời. Nguồn ảnh: QQ. Loại cường kích cơ này bay thử lần đầu tiên từ năm 1981 và tới năm 1985 được sản xuất hàng loạt. AV-8B từng phục vụ trong không quân rất nhiều nước trên thế giới nhưng tới thời điểm hiện tại đã gần như được cho nghỉ hưu hết. Nguồn ảnh: QQ. Ba quốc gia chủ yếu trên thế giới hiện vẫn còn sử dụng loại cường kích này bao gồm Mỹ, Italia và Tây Ban Nha. Trong đó, Thuỷ quân Lục chiến Mỹ là khách hàng chủ yếu. Nguồn ảnh: QQ. Có phi hành đoàn chỉ một người, cường kích AV-8B được trang bị một động cơ do Rolls Royce sản xuất. Máy bay có sản cánh rộng 9,25 mét, chiều dài 14,12 mét và có trọng lượng rỗng là 6,3 tấn. Nguồn ảnh: QQ. Mặc dù được biên chế để sử dụng trên tàu sân bay, tuy nhiên loại máy bay này lại không có khả năng gập cánh như nhiều loại chiến đấu cơ khác. Nguồn ảnh: QQ. Tốc độ tối đa của loại máy bay này có thể lên tới Mach 0.9 - nghĩa là tốc độ cận âm. Tầm hoạt động tối đa 2200 km kèm theo bán kính chiến đấu vào khoảng 556 km. Nguồn ảnh: QQ. Hải quân Anh đã cho một loạt các loại cường kích AV-8B về hưu và hiện tại Hải quân nước này không còn bất cứ một loại máy bay chiến đấu nào phù hợp với việc cất cánh từ tàu sân bay mới nhất do nước này vừa sản xuất. Nguồn ảnh: QQ. Trong khi đó, phía Mỹ dự kiến sẽ sử dụng chiến đấu cơ F-35B để thay thế cho các chiến đấu cơ AV-8B trong tương lai. Hiện tại Mỹ đang sử dụng tổng cộng khoảng hơn 200 chiến đấu cơ AV-8B và sẽ mất rất nhiều thời gian để thay thế hết được các loại chiến đấu cơ này sang loại F-35B. Nguồn ảnh: QQ. So với F-35B, AV-8B rõ ràng là lép vế hơn khi nó không có khả năng mang vũ khí nhiều bằng chiến đấu cơ thế hệ thứ năm và cũng có khả năng không chiến kém hơn hoàn toàn. Nguồn ảnh: QQ. Tuy nhiên xét về hiệu quả kinh tế, AV-8B lại có giá rẻ hơn nhiều khi mỗi chiếc F-35B đắt gấp... ba lần loại cường kích đời cũ này. Nguồn ảnh: QQ. Mời độc giả xem Video: Cường kích cơ AV-8B hạ cánh trên tàu đổ bộ tấn công của Thuỷ quân Lục chiến Mỹ.

