Có đúng hệ thống NASAM có tỷ lệ đánh chặn thành công 100%?

Mỹ có kế hoạch viện trợ tổng cộng 8 hệ thống tên lửa phòng không NASAMS tới Ukraine. Hai hệ thống đã bước vào chiến đấu và tham gia bảo vệ không phận Ukraine, 6 hệ thống còn lại sẽ được chuyển giao trong vòng 12 đến 24 tháng tới. Chúng sẽ là một phần của hệ thống tên lửa phòng không chiến lược trong tương lai của Ukraine. NASAMS được gửi đến Ukraine hiện đã hoạt động và cho thấy kết quả ấn tượng. Đây là điều mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Lloyd Austin, đã nói trong bài phát biểu của mình vào ngày 16/11 vừa qua. Ông Austin cũng nói thêm rằng, NASAMS có tỷ lệ thành công 100% ở chiến trường Ukraine? Còn ông Pat Ryder, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ, đã xác nhận việc triển khai NASAMS tới Ukraine và bắt đầu công việc của họ ở đó. “Các hệ thống NASAMS hiện đang ở Ukraine và đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu” Ryder nói trong một cuộc họp báo. Một đoạn video đang lan truyền trên mạng Internet cho rằng, một tên lửa hành trình tấn công mặt đất phóng từ trên không Kh-101 của Nga, đã bị tên lửa AIM-120 của hệ thống NASAMS bắn hạ chính xác. Nga đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa với quy mô lớn vào các thành phố của Ukraine, nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và trung tâm thông tin đảm nhiệm kết nối giữa UAV trinh sát chiến lược tầm cao và máy bay cảnh báo sớm của Mỹ hoạt động trên Biển Đen và dọc theo biên giới Ukraine-Ba Lan với Bộ Tư lệnh phòng không Ukraine. Hệ thống phòng không NASAMS là một trong những giải pháp thỏa hiệp cho đến nay đã được phương Tây và “bạn bè” của Kiev gửi đến Ukraine. Hai hệ thống này đã được triển khai trên bầu trời Kiev và sử dụng tên lửa AIM-120 AMRAAM, loại tên lửa không đối không thế hệ mới nhất, nhưng được cải tiến để có thể phóng đi từ các bệ phóng mặt đất. Tuy nhiên, không giống như khi được phóng đi từ máy bay chiến đấu, khi phóng đi từ mặt đất, tầm bắn của loại tên lửa này sẽ giảm đi rất nhiều; với phiên bản AIM-120D phóng đi từ máy bay chiến đấu F-15, có tầm bắn tối đa đến 160 km; nhưng khi phóng đi từ mặt đất, tầm bắn chỉ là 30 km. Tuy nhiên, sau tuyên bố của ông Austin, Nga đã đưa ra tuyên bố phản bác, tuyên bố rằng tất cả các tên lửa đều trúng bắn mục tiêu. Bất chấp tuyên bố của Austin, các clip về các cuộc tấn công bằng tên lửa, kể cả ở Kiev, đã xuất hiện trên mạng, cho thấy độ chính xác “100%” là sự phóng đại “quá mức”. Trung tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga, nói rằng “quân đội Nga đã tấn công các vị trí của Ukraine bằng cách sử dụng tên lửa có độ chính xác cao nhằm vào các sở chỉ huy quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng liên quan”. Tổng thống Ukraine Zelensky cũng thừa nhận, các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã làm 40% lãnh thổ Ukraine rơi vào cảnh mất điện”. Hệ thống phòng không NASAMS cũng gặp khó khăn khi đối phó với các mục tiêu bay ở độ cao thấp và quỹ đạo thay đổi mạnh và nhanh. Các mục tiêu như vậy, ví dụ là các loại “đạn bay lảng vảng” như UAV Lancet và Geran-2 của Nga. Có những thông tin cho rằng, tên lửa của hệ thống NASAMS đã bắn hạ được những tên lửa hành trình, nhưng rất khó có thể đối phó với một đàn đạn dược lảng vảng, được sử dụng tấn công theo kiểu “bầy đàn”. Việc sử dụng hệ thống này để chống lại máy bay không người lái tự sát như Geran-2 cũng không khả thi về mặt tài chính, vốn có giá chỉ khoảng từ 20.000-30.000 USD/ chiếc; trong khi tên lửa AIM-120 AMRAAM có giá hơn 1 triệu USD/ quả. Tuy nhiên, NASAMS được cho là sẽ ngăn chặn mọi nỗ lực chiếm ưu thế trên không của Không quân Nga trên bầu trời Kiev. Nga không còn khả năng đưa máy bay của mình lên độ cao lớn cũng như độ cao trung bình, vì các hệ thống phòng không như NASAMS và các hệ thống S-300 do Liên Xô thiết kế, sẽ khá thành công trước việc khống chế các máy bay chiến đấu của Nga. NASAMS là hệ thống phòng không tầm trung bình do Na Uy phát triển; được thiết kế để chống lại máy bay không người lái, máy bay trực thăng và tất cả các loại máy bay chiến đấu. NASAMS đã đánh chặn và tiêu diệt thành công tên lửa hành trình. Hiện tại, 9 quốc gia đang sử dụng hệ thống tên lửa phòng không này và 5 quốc gia khác đang xếp hàng chờ phản hồi về việc mua hệ thống này. NASAMS có tầm bắn trung bình từ 25 đến 30 km, tùy thuộc vào loại tên lửa được sử dụng. Độ cao phòng không tối đa mà tên lửa bay được là 21 km. NASAMS có thể được tích hợp vào các phương tiện và do đó từ một hệ thống trên mặt đất trở thành một hệ thống di động cho các địa hình khó khăn. Hệ thống này thường sử dụng khung gầm xe tải việt dã 6×6; nhưng tính thực tế của nó là sau khi sửa đổi nhanh chóng, nó có thể dễ dàng tích hợp vào các phương tiện có khung gầm 4×4. Hệ thống phòng không NASAMS I sử dụng radar phòng không 3D băng tần X MPQ-64 Sentinel do Mỹ chế tạo, nhưng hệ thống NASAMS II ngoài việc trang bị hệ thống truyền dẫn tiêu chuẩn Link 16, còn có một bản cập nhật đáng kể cho hệ thống radar, vì các chuyên gia cho rằng nó tốt hơn phiên bản I. Hệ thống phòng không NASAMS cũng có các vũ khí phụ làm nhiệm vụ cho kíp chiến đấu bảo vệ trong cận chiến. Vũ khí tích hợp phụ là hệ thống tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) dẫn đường bằng tia laze RBS 70 và pháo Bofors 40mm L70, được điều khiển bắn tự động bởi radar doppler đơn xung Oerlikon Contraves FCS2000. Video nghi tên lửa phòng không NASAMS bắn hạ tên lửa hành trình của Nga trên bầu trời Kiev. Nguồn Bulgarianmilitary.com

