Chuyên gia quốc phòng Nga nói gì về dàn súng ngắn "made in Việt Nam"?

Vladimir Onokoy là một chuyên gia công nghiệp quốc phòng và giảng viên vũ khí của Nga. Trong những năm qua, ông làm việc tại 15 quốc gia khác nhau với tư cách là nhà thầu an ninh, đại diện bán hàng cho ngành công nghiệp vũ khí, quản lý sản phẩm và tư vấn... Mới đây, chuyên gia quốc phòng Vladimir Onokoy đã có mặt trực tiếp tại triển lãm quốc phòng DSE 2019 diễn ra ở Hà Nội và tỏ ra rất hứng thú với các loại công cụ hỗ trợ được Bộ Công an mang tới giới thiệu tại đây. Nguồn ảnh: Thefirearmblog. Những công cụ hỗ trợ được trưng bày tại triển lãm bao gồm nhiều loại " súng made in Việt Nam" sử dụng đạn không sát thương. Nguồn ảnh: Thefirearmblog. Tuy nhiên vị chuyên gia này viết trên trang Thefirearm lại khẳng định rằng, dù dùng đạn không sát thương nhưng những loại súng Việt Nam này lại có thiết kế rất giống súng thật. Nguồn ảnh: Thefirearmblog. Điều này mang tính chất răn đe rất tốt khi tham gia trấn áp tội phạm, đặc biệt là khi bắn chỉ thiên để áp đảo đám đông quá khích. Nguồn ảnh: Thefirearmblog. Súng có cơ chế sử dụng tương tự như mọi loại súng ngắn tiêu chuẩn, sử dụng cỡ đạn 10x22T và rất thích hợp cho các lực lượng hành pháp khi mục đích của nhân viên hành pháp chỉ là trấn áp đối tượng chứ không phải tiêu diệt đối tượng như quân đội. Nguồn ảnh: Thefirearmblog. Theo nhận xét của Thefirearm, cỡ đạn 10x22T là cỡ đạn phi sát thương do có sơ tốc đầu đạn rất thấp, chỉ khoảng 400 mét/giây. Nguồn ảnh: Thefirearmblog. Tuy nhiên tốc độ này cũng đủ để đục xuyên qua cửa kính xe hơi khi cần. Đặc biệt khi bắn vào chỗ hiểm như mắt, miệng, cỡ đạn này cũng có thể khiến nạn nhân bị thương nghiêm trọng. Nguồn ảnh: Thefirearmblog. Một vài loại súng bắn lưới của Bộ Công an cũng thu hút được nhiều sự chú ý của phóng viên nước ngoài. Nguồn ảnh: Thefirearmblog. Mẫu súng phóng lưới thậm chí còn được thiết kế với báng gấp, có cấu tạo như súng tiểu liên. Nguồn ảnh: Thefirearmblog. Loại súng này được sử dụng để phóng ra lưới ở khoảng cách khoảng 40 mét, khi bắn thẳng vào gầm xe hơi hoặc bánh xe máy, lưới sẽ làm rối bánh khiến phương tiện dừng lại ngay lập tức. Nguồn ảnh: Thefirearmblog. Loại vũ khí này được nhận xét là sáng tạo và hiệu quả hơn việc dùng đinh như cảnh sát nước ngoài vì nếu dùng đinh làm xịt lốp, phương tiện có thể sẽ mất lái và gây tai nạn liên hoàn. Nguồn ảnh: Thefirearmblog. Mời độc giả xem Video: Cảnh sát Cơ động Hà Nội trang bị "tận răng" đảm bảo an ninh cho thượng đỉnh Mỹ - Triều.

