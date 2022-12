Chuyên gia Nga: "Dùng chip gia dụng chế tạo tên lửa là điều vớ vẩn"

Hãng tin Anh Reuters ngày 4/11 đưa tin, Nga đã tăng cường nhập khẩu thiết bị gia dụng từ các nước SNG và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như các nỗ lực tìm kiếm nguồn máy giặt và tủ lạnh để tháo chip và các bộ phận có liên quan, để đưa vào sản xuất vũ khí, do nước này không thể nhập khẩu do các lệnh trừng phạt của phương Tây. Trang tin "News News" của Nga mới đây đã yêu cầu các chuyên gia Nga giải thích, liệu họ có thể tìm thấy những thứ “hữu ích” trong các thiết bị gia dụng hay không. Theo một thông tin trên tờ "New Izvestia" vào ngày 2/12 cho biết, các chuyên gia được phỏng vấn nói rằng, những thông tin của phương Tây là “vớ vẩn” và thuyết này là hoàn toàn vô nghĩa. Theo thông tin từ tờ Bloomberg của Mỹ cho biết, các nước thuộc Liên Xô cũ đã tăng cường mua các thiết bị gia dụng của EU. Hãng tin Bloomberg cho rằng, các thiết bị này sau đó đã được tái xuất vào Nga, nơi tủ lạnh và thậm chí cả máy pha sữa đã được tháo dỡ để lấy chip và các linh kiện điện tử khác. “Các quốc gia không thân thiện với Nga không trực tiếp cung cấp các thành phần này, nhưng Nga cần sử dụng chúng, kể cả trong sản xuất thiết bị quân sự-kỹ thuật”; Bloomberg viết. Ông Stanislav Tverdokhleb, người đứng đầu Khu công nghiệp đổi mới "Propsk", cho biết: "Châu Âu không còn cung cấp hàng hóa này cho Nga, do bị áp đặt lệnh trừng phạt, mà chúng được nhập khẩu gián tiếp qua Thổ Nhĩ Kỳ, Kazakhstan, Kyrgyzstan vào Nga. Vì vậy, số liệu thống kê về các quốc gia này bắt đầu tăng cường mua những mặt hàng này là đúng; nhưng kết luận rằng những thứ này được tháo dỡ hết là sai. Trước hết, bao nhiêu đồ dùng cũng không đủ để chúng ta sử dụng chip và các thành phần khác. Thứ hai, chip quân sự phức tạp về mặt kỹ thuật và điều này thực sự “vớ vẩn”. Để lấy được chip và bo mạch, phải tháo rời, tìm xem có thứ gì trong đó có thể sử dụng được; sau đó phải kiểm tra xem các bộ phận có bị hư hỏng do quá nhiệt hay không. Thời gian kiểm tra chất lượng mất bao nhiêu? Điều đó quá tốn công sức và thời gian? Đó là việc làm vô nghĩa"; hết lời dẫn. Ý kiến này được lặp lại bởi ông Alexei Uskov, người sáng lập và giám đốc phát triển của inSmart, công ty sản xuất các hệ thống quản lý nhà thông minh. Ông nói: “Chủ đề loại bỏ chip khỏi các thiết bị giống như tin tức giả mạo. Bởi vì ngoài các chức năng riêng của chúng, điều này có các yêu cầu bổ sung đối với các thành phần, chẳng hạn như khả năng chống bức xạ". Uskov nói: "Về mặt lý thuyết, có thể suy đoán rằng, máy bay không người lái mà Nga sản xuất, có thể chứa hệ thống định vị, hệ thống ổn định, la bàn, máy đo gia tốc, v.v. Nhưng không có linh kiện gì trong máy giặt và máy hút bụi. Hơn nữa, các thành phần trong máy bay không người lái do Nga sản xuất cũng sẽ không phù hợp với những chíp máy giặt hay tủ lạnh, bởi vì có sự phân biệt quá lớn giữa các bộ phận dành cho đồ chơi và các sản phẩm quân sự. Các sản phẩm quân sự yêu cầu các linh kiện cao cấp hơn”; hết lời dẫn. Không phải bây giờ truyền thông phương Tây mới cho rằng Nga tháo chip và các bảng mạch từ các đồ gia dụng để chế tạo vũ khí. Trong phiên điều trần trước quốc hội Mỹ ngày 11/5, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo trích dẫn thông tin từ Thủ tướng Ukraine cho biết "một số thiết bị quân sự Nga bỏ lại chiến trường, có linh kiện bán dẫn từ các thiết bị nhà bếp, như máy rửa bát và tủ lạnh". Bộ trưởng Raimondo cho rằng, ngành công nghiệp quốc phòng Nga "gặp khó khăn trong sản xuất thêm chip" và bị hạn chế nhập khẩu công nghệ. Việc Nga dùng linh kiện bán dẫn của thiết bị nhà bếp để chế tạo khí tài vì thiếu nguồn cung, song chưa đưa ra bằng chứng. "Cách tiếp cận của chúng ta là ngăn Nga tiếp cận công nghệ để có thể làm tê liệt khả năng tiếp tục chiến dịch quân sự của họ. Đó chính xác là những gì tôi đang làm", bà Raimondo nói. Bộ trưởng Thương mại Mỹ cho biết hai nhà máy sản xuất xe tăng của Nga phải ngừng hoạt động vì lệnh cấm vận của phương Tây. Một quan chức quốc phòng Mỹ cũng nói rằng, lệnh cấm vận đã tác động đến khả năng bổ sung vũ khí của Nga, "đặc biệt là một số loại linh kiện điện tử được dùng trong đạn dẫn đường chính xác". Tuy nhiên Tạp chí quốc phòng IHS Janes ngày 15/11 có bài phân tích về chiến sự, nhận định Nga đã tích trữ lượng lớn chip bán dẫn và thiết bị điện tử để sản xuất tên lửa từ nhiều năm trước khi mở chiến dịch quân sự tại Ukraine, nhất là khi quan hệ giữa Moskva và phương Tây xấu đi sau sự kiện Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014. Còn ông Dmitry Medvedev, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga phát biểu trước báo giới ngày 24/10: "Tôi nhiều lần chứng kiến giới phân tích phương Tây cho rằng, Nga sẽ sớm hết vũ khí; đừng mất công chờ đợi. Tiến độ xuất xưởng khí tài và trang bị đặc biệt đang tăng gấp nhiều lần ở mọi lĩnh vực, từ xe tăng đến pháo binh, tên lửa chính xác cao và UAV".

Hãng tin Anh Reuters ngày 4/11 đưa tin, Nga đã tăng cường nhập khẩu thiết bị gia dụng từ các nước SNG và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như các nỗ lực tìm kiếm nguồn máy giặt và tủ lạnh để tháo chip và các bộ phận có liên quan, để đưa vào sản xuất vũ khí, do nước này không thể nhập khẩu do các lệnh trừng phạt của phương Tây. Trang tin "News News" của Nga mới đây đã yêu cầu các chuyên gia Nga giải thích, liệu họ có thể tìm thấy những thứ “hữu ích” trong các thiết bị gia dụng hay không. Theo một thông tin trên tờ "New Izvestia" vào ngày 2/12 cho biết, các chuyên gia được phỏng vấn nói rằng, những thông tin của phương Tây là “vớ vẩn” và thuyết này là hoàn toàn vô nghĩa. Theo thông tin từ tờ Bloomberg của Mỹ cho biết, các nước thuộc Liên Xô cũ đã tăng cường mua các thiết bị gia dụng của EU. Hãng tin Bloomberg cho rằng, các thiết bị này sau đó đã được tái xuất vào Nga, nơi tủ lạnh và thậm chí cả máy pha sữa đã được tháo dỡ để lấy chip và các linh kiện điện tử khác. “Các quốc gia không thân thiện với Nga không trực tiếp cung cấp các thành phần này, nhưng Nga cần sử dụng chúng, kể cả trong sản xuất thiết bị quân sự-kỹ thuật”; Bloomberg viết. Ông Stanislav Tverdokhleb, người đứng đầu Khu công nghiệp đổi mới "Propsk", cho biết: "Châu Âu không còn cung cấp hàng hóa này cho Nga, do bị áp đặt lệnh trừng phạt, mà chúng được nhập khẩu gián tiếp qua Thổ Nhĩ Kỳ, Kazakhstan, Kyrgyzstan vào Nga. Vì vậy, số liệu thống kê về các quốc gia này bắt đầu tăng cường mua những mặt hàng này là đúng; nhưng kết luận rằng những thứ này được tháo dỡ hết là sai. Trước hết, bao nhiêu đồ dùng cũng không đủ để chúng ta sử dụng chip và các thành phần khác. Thứ hai, chip quân sự phức tạp về mặt kỹ thuật và điều này thực sự “vớ vẩn”. Để lấy được chip và bo mạch, phải tháo rời, tìm xem có thứ gì trong đó có thể sử dụng được; sau đó phải kiểm tra xem các bộ phận có bị hư hỏng do quá nhiệt hay không. Thời gian kiểm tra chất lượng mất bao nhiêu? Điều đó quá tốn công sức và thời gian? Đó là việc làm vô nghĩa"; hết lời dẫn. Ý kiến này được lặp lại bởi ông Alexei Uskov, người sáng lập và giám đốc phát triển của inSmart, công ty sản xuất các hệ thống quản lý nhà thông minh. Ông nói: “Chủ đề loại bỏ chip khỏi các thiết bị giống như tin tức giả mạo. Bởi vì ngoài các chức năng riêng của chúng, điều này có các yêu cầu bổ sung đối với các thành phần, chẳng hạn như khả năng chống bức xạ". Uskov nói: "Về mặt lý thuyết, có thể suy đoán rằng, máy bay không người lái mà Nga sản xuất, có thể chứa hệ thống định vị, hệ thống ổn định, la bàn, máy đo gia tốc, v.v. Nhưng không có linh kiện gì trong máy giặt và máy hút bụi. Hơn nữa, các thành phần trong máy bay không người lái do Nga sản xuất cũng sẽ không phù hợp với những chíp máy giặt hay tủ lạnh, bởi vì có sự phân biệt quá lớn giữa các bộ phận dành cho đồ chơi và các sản phẩm quân sự. Các sản phẩm quân sự yêu cầu các linh kiện cao cấp hơn”; hết lời dẫn. Không phải bây giờ truyền thông phương Tây mới cho rằng Nga tháo chip và các bảng mạch từ các đồ gia dụng để chế tạo vũ khí. Trong phiên điều trần trước quốc hội Mỹ ngày 11/5, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo trích dẫn thông tin từ Thủ tướng Ukraine cho biết "một số thiết bị quân sự Nga bỏ lại chiến trường, có linh kiện bán dẫn từ các thiết bị nhà bếp, như máy rửa bát và tủ lạnh". Bộ trưởng Raimondo cho rằng, ngành công nghiệp quốc phòng Nga "gặp khó khăn trong sản xuất thêm chip" và bị hạn chế nhập khẩu công nghệ. Việc Nga dùng linh kiện bán dẫn của thiết bị nhà bếp để chế tạo khí tài vì thiếu nguồn cung, song chưa đưa ra bằng chứng. "Cách tiếp cận của chúng ta là ngăn Nga tiếp cận công nghệ để có thể làm tê liệt khả năng tiếp tục chiến dịch quân sự của họ. Đó chính xác là những gì tôi đang làm", bà Raimondo nói. Bộ trưởng Thương mại Mỹ cho biết hai nhà máy sản xuất xe tăng của Nga phải ngừng hoạt động vì lệnh cấm vận của phương Tây. Một quan chức quốc phòng Mỹ cũng nói rằng, lệnh cấm vận đã tác động đến khả năng bổ sung vũ khí của Nga, "đặc biệt là một số loại linh kiện điện tử được dùng trong đạn dẫn đường chính xác". Tuy nhiên Tạp chí quốc phòng IHS Janes ngày 15/11 có bài phân tích về chiến sự, nhận định Nga đã tích trữ lượng lớn chip bán dẫn và thiết bị điện tử để sản xuất tên lửa từ nhiều năm trước khi mở chiến dịch quân sự tại Ukraine, nhất là khi quan hệ giữa Moskva và phương Tây xấu đi sau sự kiện Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014. Còn ông Dmitry Medvedev, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga phát biểu trước báo giới ngày 24/10: "Tôi nhiều lần chứng kiến giới phân tích phương Tây cho rằng, Nga sẽ sớm hết vũ khí; đừng mất công chờ đợi. Tiến độ xuất xưởng khí tài và trang bị đặc biệt đang tăng gấp nhiều lần ở mọi lĩnh vực, từ xe tăng đến pháo binh, tên lửa chính xác cao và UAV".