Chuyên gia: Không quân Ukraina nên chọn F-15EX thay vì F-35

Theo trang web Defense World của Mỹ, cựu Trưởng phòng của Phòng thiết kế máy bay Antonov Ukraine là Alexander Lowes cho rằng, nếu Không quân Ukraine thay thế các máy bay chiến đấu cũ từ thời Liên Xô là MiG-29 và Su-27, thì sự lựa chọn nên là F-15EX của Boeing, thay vì tiêm kích tàng hình F-35 của Lockheed Martin. Lý do để Lowes đưa ra lời khuyên trên là trên cơ sở phân tích khả năng radar chống mục tiêu tàng hình của quân đội Nga, đã có thể bắt mục tiêu tàng hình; nên đặc tính tàng hình của tiêm kích F-35 không có nhiều lợi thế. Theo ông Lowes, ngay cả khi Ukraine trở thành thành viên NATO, những chiếc F-35 tương tự sẽ không xuất hiện ở Ukraine; vì quốc gia này giáp biên giới với Nga, nên các radar của quân đội Nga được triển khai ở khu vực biên giới của hai nước và có thể phát hiện F-35. Với năng lực hiện tại, việc Ukraina mua máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất, sẽ tăng cường khả năng tương tác giữa Ukraine và NATO; điều này là cần thiết đối với một quốc gia có đường biên giới dài với Nga; Lowes phân tích. Lowes cho biết thêm rằng, chiến đấu cơ F-15EX có trọng tải vũ khí lớn hơn và tốc độ cao hơn F-35. F-15EX có thể vượt qua máy bay chiến đấu của Nga về hiệu suất bay và hỏa lực, đồng thời có thể đánh bại bất kỳ máy bay chiến đấu nào do Nga sản xuất. F-15EX có thể mang theo 24 tên lửa; trong quá trình chiến đấu, F-15EX có thể tương tác với F-35 qua đường liên kế dữ liệu, và F-35 sẽ đóng vai trò "giám sát" thụ động, để cung cấp cho F-15EX thông tin định vị mục tiêu. Nói cách khác, F-15EX có thể sử dụng thông tin mục tiêu do F-35 cung cấp, để phóng vũ khí vào các mục tiêu này ở khoảng cách xa. Chiến đấu cơ F-15EX, là mẫu máy bay chiến đấu cải tiến và mới nhất của dòng máy bay chiến đấu hạng nặng F-15 Eagle. Kể từ khi được đưa vào trang bị vào cuối những năm 1970, F-15 đã là máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không chủ lực của Không quân Mỹ trong suốt hơn 20 năm. Mặc dù khi đó, F-15 vẫn đang ở thời kỳ đỉnh cao, nhưng Không quân Mỹ có kế hoạch sử dụng máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm F-22 Raptor, để thay thế F-15; nhưng quân đội Mỹ đã đóng cửa dây chuyền sản xuất loại máy bay này, khi chỉ mua được chưa đến 200 chiếc F-22. Việc đóng cửa sớm dây chuyền sản xuất F-22, buộc Không quân Mỹ phải tiếp tục giữ lại hàng trăm máy bay chiến đấu F-15C cũ. Điều đáng chú ý là gần đây, Không quân Mỹ đã lên kế hoạch ban đầu mua 144 chiếc F-15EX, và tương lai có thể mua tới 200 chiếc. Mặc dù Không quân Ukraine "rất kết" F-15EX hay F-35 của Mỹ, nhưng khả năng Ukraina mua được F-15EX hay F-35 của Mỹ là rất thấp (nếu chưa nói là bằng 0). Lý do là những loại máy bay này chứa nhiều công nghệ quốc phòng của Mỹ; Mỹ chỉ bán cho các đồng minh thân cận. Chưa kể những chiến đấu cơ này rất đắt, trong khi đó ngân sách của Ucraina đang "kiệt quệ". Chiến đấu cơ mà Ukraina hiện thời có thể mua được, có tính năng "tương đối" là tiêm kích Rafale của Pháp. Trong 30 năm sau khi Liên Xô tan rã, Ukraine đã không mua bất kỳ máy bay chiến đấu mới nào, và lực lượng không quân của họ cần được nâng cấp khẩn cấp và Pháp có thể giúp đỡ. Pháp gần đây đang bận rộn quảng bá máy bay chiến đấu Rafale do Dassault sản xuất. Có thông tin cho rằng Ukraine sẽ nhận được một khoản vay từ Pháp để mua chiến đấu cơ Rafale. Để đảm bảo giao dịch này thành công, Pháp sẽ cung cấp cho Ukraine khoản vay đảm bảo lên tới 85%, và đã giành ra 1,5 tỷ euro cho mục đích này. Điều này cũng giải thích tại sao Ukraine lại quan tâm đến hợp đồng có tính "khả thi" cao này. Rafale là một máy bay chiến đấu đa năng thế hệ 4+, trang bị hai động cơ, sử dụng thiết kế cánh tam giác, đặc trưng của thiết kế máy bay chiến đấu Pháp; ngoài ra Rafale được trang bị cánh vịt mũi, giúp máy bay nâng cao khả năng cơ động. Rafale được trang bị nhiều loại vũ khí và được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau như kiểm soát đường không, đánh chặn, trinh sát đường không, hỗ trợ mặt đất, tấn công vào chiều sâu phòng ngự của đối phương, chống hạm và răn đe hạt nhân. Đây là một nền tảng chiến đấu đa năng thực sự, điều này có thể thay đổi tình hình phòng thủ của Ukraine trước Nga. Ngoài ra, hợp tác quốc phòng với Pháp cũng sẽ giúp giải quyết những vấn đề hóc búa mà Tổng thống Ukraine Zelensky đang phải đối mặt. Công ty Safran, gã khổng lồ công nghiệp hàng không và quân sự của Pháp, có ý định mua lại nhà sản xuất động cơ Motor Sich của Ukraine. Nếu Safran mua lại thành công, nó sẽ tiếp tục duy trì hoạt động của Motor Sichvà việc làm của nhân viên, do đó tránh được vấn đề thất nghiệp lớn mà Tổng thống Zelensky phải đối mặt. Điều này cũng sẽ khiến Mỹ hài lòng, vì nó sẽ ngăn Motor Sich bị các công ty Trung Quốc mua lại. Nguồn ảnh: Foxtrot. Bắt chước Nga, Mỹ biên chế vội tiêm kích F-15EX để bù đắp khả năng tác chiến còn thiếu hụt của tiêm kích thế hệ 5.



