Đối mặt với những đợt ném bom cường độ cao của Lực lượng hàng không vũ trụ Nga trong những ngày gần đây, Lữ đoàn phòng không 104, Lữ đoàn phòng không 129 và Lữ đoàn bộ binh cơ giới 115 của Quân đội Ukraine đã phải rút lui khỏi các vị trí phòng thủ phía bắc Ocheretine. Ảnh: Local News. Hiện lực lượng phòng thủ Ukraine đã rút lui về khu vực lân cận hồ phía nam của Thị trấn Kalinov và đã tái triển khai xây dựng các công sự. Lúc này, Quân đội Nga đã chiếm được làng Arhan Herk và hoàn thành cuộc tấn công vào khu vực thung lũng phía bắc Ocheretine. Ảnh: Sputnil India. Bên cạnh đó, máy bay không người lái, pháo binh và Không quân Nga đã tích cực ngăn chặn các đơn vị quân tiếp viện của Ukraine. Nhiều video chiến trường do Quân đội Nga công bố cho thấy, quân tiếp viện của Quân đội Ukraine đã phải đi qua các bãi mìn lớn do chính họ đặt trong điều kiện không có xe bọc thép và hứng chịu hỏa lực của pháo binh Nga. Ảnh: Al Arabiya. Tại mặt trận Ocheretine, Lữ đoàn cơ giới số 100 và Lữ đoàn cơ giới số 115 của Quân đội Ukraine đã bị hỏa lực Nga tấn công liên tục. Một số lực lượng dự bị chiến lược của Quân đội Ukraine trên hướng này chịu tổn thất nghiêm trọng, rất nhiều binh sĩ thiệt mạng trên những cánh đồng trống trải. Ảnh: AP News. Hiện tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine theo hướng Ocheretine đã sụp đổ. Nguyên nhân chủ yếu là do các lực lượng dự bị chiến lược của Ukraine đã bị tiêu hao đáng kể bởi hỏa lực pháo binh Nga. Thương vong của Quân đội Ukraine đã tăng gấp 5 lần và hàng trăm trang thiết bị được viện trợ đã bị phá hủy. Trên thực tế, Quân đội Ukraine không có nhiều lực lượng dự bị trên tuyến phòng thủ trung tâm ở Donetsk. Nhiều binh sĩ đã lâu không được đưa về hậu phương để nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe, các đơn vị tiền tuyến luôn trong tình trạng thiếu quân số. Do đó, với tình trạng thiếu quân trầm trọng, cầm cự và rút lui là chiến lược phòng thủ khả thi duy nhất của Quân đội Ukraine trong hoàn cảnh này. Việc thiếu quân chưa phải là vấn đề duy nhất, Quân đội Ukraine còn phải đối mặt với tình thế nghiêm trọng là không thể chống đỡ các đòn tấn công của Nga. Quân Nga áp dụng chiến thuật tấn công tập trung vào một điểm trên tuyến phòng thủ của Ukraine và sau đó mở rộng khu vực đánh chiếm, từng bước làm sụp đổ từng mảng tuyến phòng thủ của Ukraine. Sư đoàn súng trường cơ giới cận vệ số 27, Tập đoàn quân 41 thuộc Quân khu trung tâm của Nga đã phát động cuộc tấn công dữ dội theo hướng Ocheretine. Các tuyến phòng thủ và công sự do Quân đội Ukraine xây dựng gần các thung lũng và đường sườn núi ở hai bên cao nguyên đã thất thủ trước tinh thần chiến đấu cảm tử của quân Nga. Sau đó, quân Nga tiến dọc theo đường sườn núi vào thành phố Ocheretine và chỉ vấp phải sự kháng cự yếu ớt. Từ ngày 20/4 đến ngày 6/5, quân Nga đã tiến hành các đợt tấn công chớp nhoáng về mọi hướng dọc theo Cao nguyên Ocheretine, đồng thời lần lượt kiểm soát nhiều khu dân cư xung quanh. Quân đội Ukraine để mất Ocheretine trong thời gian ngắn khiến cụm phòng thủ hình tam giác bị xé toạc hoàn toàn. Lực lượng tấn công bổ sung của Nga đã kịp thời có mặt tiếp tục khoét sâu vào điểm yếu, khiến quân phòng thủ Ukraine không thể bịt kín kẽ hở trên tuyến phòng thủ. Hơn nữa, chiến lược vừa rút lui vừa chờ hỗ trợ từ phía sau của Quân đội Ukraine rõ ràng không thể ngăn chặn được các đòn tấn công của Nga. Bởi vì sau khi Quân đội Ukraine rút lui về các làng mạc và thị trấn phía sau, họ chỉ có thể tạm thời xây dựng một số chiến hào sơ sài và chúng không thể chống đỡ được dưới làn hỏa lực của Nga. Vì vậy, nếu không có hệ thống công sự chuẩn bị trước, Quân đội Ukraine chỉ có thể rút lui ngày càng sâu, tạo cơ hội cho quân Nga tiến sâu vào các khu vực do Quân đội Ukraine kiểm soát. Đồng thời quân Nga sẽ dễ dàng phong tỏa, cắt đứt các tuyến đường tiếp tế giữa các điểm phòng thủ quan trọng tại Donestk. Điều đáng chú ý là giới chỉ huy quân sự Ukraine hiểu rõ những bất lợi và vấn đề hiện tại mà quân đội của họ phải đối mặt, nhưng cũng không có biện pháp cứu vãn. Blogger nổi tiếng Butusov của Ukraine tuyên bố trên tài khoản mạng xã hội của mình rằng, tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine ở khu vực Donbass thực sự đã sụp đổ và đổ lỗi cho Bộ Tư lệnh tối cao. Ông cho rằng, Quân đội Ukraine vẫn có thể duy trì thế giằng co với quân Nga trên chiến trường, là do giới chỉ huy quân sự Nga muốn sử dụng chiến thuật “Chiến tranh tĩnh” để tiêu diệt Quân đội Ukraine với thiệt hại tối thiểu nhất có thể. Mặt khác, Quân đội Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn vào mùa hè và chưa thực hiện những hành động quyết liệt hơn. Trong khi đó, Ukraine đã không củng cố các tuyến phòng thủ nhiều tầng ở khu vực Donbass, cũng như không xây dựng các công sự quy mô lớn phía sau, dẫn đến quân Ukraine bị tiêu hao hơn một nửa. Butusov tin rằng, thất bại trên hướng Ocheretine chỉ là khởi đầu. Vì quân Nga đã chiếm toàn bộ cao nguyên theo hướng đó, nên các vị trí phòng thủ do Quân đội Ukraine triển khai tại các làng, thị trấn xung quanh cao nguyên cũng bị quân Nga đe dọa nghiêm trọng và sớm muộn cũng sụp đổ theo.

Đối mặt với những đợt ném bom cường độ cao của Lực lượng hàng không vũ trụ Nga trong những ngày gần đây, Lữ đoàn phòng không 104, Lữ đoàn phòng không 129 và Lữ đoàn bộ binh cơ giới 115 của Quân đội Ukraine đã phải rút lui khỏi các vị trí phòng thủ phía bắc Ocheretine. Ảnh: Local News. Hiện lực lượng phòng thủ Ukraine đã rút lui về khu vực lân cận hồ phía nam của Thị trấn Kalinov và đã tái triển khai xây dựng các công sự. Lúc này, Quân đội Nga đã chiếm được làng Arhan Herk và hoàn thành cuộc tấn công vào khu vực thung lũng phía bắc Ocheretine. Ảnh: Sputnil India. Bên cạnh đó, máy bay không người lái, pháo binh và Không quân Nga đã tích cực ngăn chặn các đơn vị quân tiếp viện của Ukraine. Nhiều video chiến trường do Quân đội Nga công bố cho thấy, quân tiếp viện của Quân đội Ukraine đã phải đi qua các bãi mìn lớn do chính họ đặt trong điều kiện không có xe bọc thép và hứng chịu hỏa lực của pháo binh Nga. Ảnh: Al Arabiya. Tại mặt trận Ocheretine, Lữ đoàn cơ giới số 100 và Lữ đoàn cơ giới số 115 của Quân đội Ukraine đã bị hỏa lực Nga tấn công liên tục. Một số lực lượng dự bị chiến lược của Quân đội Ukraine trên hướng này chịu tổn thất nghiêm trọng, rất nhiều binh sĩ thiệt mạng trên những cánh đồng trống trải. Ảnh: AP News. Hiện tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine theo hướng Ocheretine đã sụp đổ. Nguyên nhân chủ yếu là do các lực lượng dự bị chiến lược của Ukraine đã bị tiêu hao đáng kể bởi hỏa lực pháo binh Nga. Thương vong của Quân đội Ukraine đã tăng gấp 5 lần và hàng trăm trang thiết bị được viện trợ đã bị phá hủy. Trên thực tế, Quân đội Ukraine không có nhiều lực lượng dự bị trên tuyến phòng thủ trung tâm ở Donetsk. Nhiều binh sĩ đã lâu không được đưa về hậu phương để nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe, các đơn vị tiền tuyến luôn trong tình trạng thiếu quân số. Do đó, với tình trạng thiếu quân trầm trọng, cầm cự và rút lui là chiến lược phòng thủ khả thi duy nhất của Quân đội Ukraine trong hoàn cảnh này. Việc thiếu quân chưa phải là vấn đề duy nhất, Quân đội Ukraine còn phải đối mặt với tình thế nghiêm trọng là không thể chống đỡ các đòn tấn công của Nga. Quân Nga áp dụng chiến thuật tấn công tập trung vào một điểm trên tuyến phòng thủ của Ukraine và sau đó mở rộng khu vực đánh chiếm, từng bước làm sụp đổ từng mảng tuyến phòng thủ của Ukraine. Sư đoàn súng trường cơ giới cận vệ số 27, Tập đoàn quân 41 thuộc Quân khu trung tâm của Nga đã phát động cuộc tấn công dữ dội theo hướng Ocheretine. Các tuyến phòng thủ và công sự do Quân đội Ukraine xây dựng gần các thung lũng và đường sườn núi ở hai bên cao nguyên đã thất thủ trước tinh thần chiến đấu cảm tử của quân Nga. Sau đó, quân Nga tiến dọc theo đường sườn núi vào thành phố Ocheretine và chỉ vấp phải sự kháng cự yếu ớt. Từ ngày 20/4 đến ngày 6/5, quân Nga đã tiến hành các đợt tấn công chớp nhoáng về mọi hướng dọc theo Cao nguyên Ocheretine, đồng thời lần lượt kiểm soát nhiều khu dân cư xung quanh. Quân đội Ukraine để mất Ocheretine trong thời gian ngắn khiến cụm phòng thủ hình tam giác bị xé toạc hoàn toàn. Lực lượng tấn công bổ sung của Nga đã kịp thời có mặt tiếp tục khoét sâu vào điểm yếu, khiến quân phòng thủ Ukraine không thể bịt kín kẽ hở trên tuyến phòng thủ. Hơn nữa, chiến lược vừa rút lui vừa chờ hỗ trợ từ phía sau của Quân đội Ukraine rõ ràng không thể ngăn chặn được các đòn tấn công của Nga. Bởi vì sau khi Quân đội Ukraine rút lui về các làng mạc và thị trấn phía sau, họ chỉ có thể tạm thời xây dựng một số chiến hào sơ sài và chúng không thể chống đỡ được dưới làn hỏa lực của Nga. Vì vậy, nếu không có hệ thống công sự chuẩn bị trước, Quân đội Ukraine chỉ có thể rút lui ngày càng sâu, tạo cơ hội cho quân Nga tiến sâu vào các khu vực do Quân đội Ukraine kiểm soát. Đồng thời quân Nga sẽ dễ dàng phong tỏa, cắt đứt các tuyến đường tiếp tế giữa các điểm phòng thủ quan trọng tại Donestk. Điều đáng chú ý là giới chỉ huy quân sự Ukraine hiểu rõ những bất lợi và vấn đề hiện tại mà quân đội của họ phải đối mặt, nhưng cũng không có biện pháp cứu vãn. Blogger nổi tiếng Butusov của Ukraine tuyên bố trên tài khoản mạng xã hội của mình rằng, tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine ở khu vực Donbass thực sự đã sụp đổ và đổ lỗi cho Bộ Tư lệnh tối cao. Ông cho rằng, Quân đội Ukraine vẫn có thể duy trì thế giằng co với quân Nga trên chiến trường, là do giới chỉ huy quân sự Nga muốn sử dụng chiến thuật “Chiến tranh tĩnh” để tiêu diệt Quân đội Ukraine với thiệt hại tối thiểu nhất có thể. Mặt khác, Quân đội Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn vào mùa hè và chưa thực hiện những hành động quyết liệt hơn. Trong khi đó, Ukraine đã không củng cố các tuyến phòng thủ nhiều tầng ở khu vực Donbass, cũng như không xây dựng các công sự quy mô lớn phía sau, dẫn đến quân Ukraine bị tiêu hao hơn một nửa. Butusov tin rằng, thất bại trên hướng Ocheretine chỉ là khởi đầu. Vì quân Nga đã chiếm toàn bộ cao nguyên theo hướng đó, nên các vị trí phòng thủ do Quân đội Ukraine triển khai tại các làng, thị trấn xung quanh cao nguyên cũng bị quân Nga đe dọa nghiêm trọng và sớm muộn cũng sụp đổ theo.