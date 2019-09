Choáng với số lượng máy bay phi công "Ace" Liên Xô từng bắn hạ

Phi công đẳng cấp Ace tiêu diệt được nhiều chiến đấu cơ địch nhất của Liên Xô là Grigory Rechkalov. Ông đã tiêu diệt tổng cộng 65 chiến đấu cơ địch, vượt tiêu chuẩn Ace 13 lần. Nguồn ảnh: Thearchive. Phi công Ivan Kozhedub đứng ở vị trí thứ hai với số lượng máy bay địch tiêu diệt được là 64 chiếc - nhiều nguồn đưa ra các số liệu thống kê khác nhau nhưng các phe tham chiến đều ghi nhận ít nhất phi công này hạ được 60 chiến đấu cơ địch. Nguồn ảnh: Thearchive. Tiếp theo là Nikolai Gulayev, ông tiêu diệt được tổng cộng 60 chiến đấu cơ địch, trong đó có 55 chiến công cá nhân và 5 chiến công được ông thực hiện cùng đồng đội. Nguồn ảnh: Thearchive. Phi công Kirill Yevstigneyev xếp ngay sau với tổng cộng 56 chiến công, trong đó có ba chiến công do ông thực hiện khi hiệp đồng với đồng đội. Nguồn ảnh: Thearchive. Gây sửng sốt nhất có lẽ là phi công Dmitry Glinka - người được coi là "kẻ ngông cuồng trên không" khi ông luôn tách đội hình và tự mình tiêu diệt 50 máy bay đối phương. Nguồn ảnh: Thearchive. Thậm chí Liên Xô còn có phi công Ace là nữ giới đầu tiên trong lịch sử nhân loại, đó là Lydia Litvyak, người được cho đã tự mình tiêu diệt 12 máy bay địch trong số 66 lần xuất kích. Nguồn ảnh: Thearchive. Phần lớn các phi công Ace của Liên Xô sau một thời gian không chiến giàu thành tích đều được đưa xuống mặt đất để làm công tác giảng dậy, truyền đạt kinh nghiệm cho các lứa phi công sau. Nguồn ảnh: Thearchive. Do vậy, số lượng tối đa chiến đấu cơ địch mà các phi công Ace của Liên Xô đạt được là khá ít ỏi nếu so với những đối phương của họ ở phe Phát xít - nơi mà học thuyết trú trọng vào việc sử dụng Ace trong thực chiến thay vì đưa về để giảng dậy. Nguồn ảnh: Thearchive. Tuy nhiên điều này lại giúp nhiều phi công Ace Liên Xô sống sót được qua cuộc chiến, trong khi đó rất nhiều Ace của Đức đã phải bỏ mạng trong cuộc chiến này vì "giao tranh lắm có ngày gặp ma". Nguồn ảnh: Thearchive. Mặc dù ít được nhắc tới nhưng Không quân Liên Xô đóng góp một vai trò cực lớn trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, gây sức ép trực tiếp lên không quân và lục quân Đức, giúp ích rất nhiều cho lực lượng lục quân Liên Xô tham chiến dưới mặt đất. Nguồn ảnh: Thearchive. Tính tới thời điểm hiện tại, vẫn chưa một phi công Liên Xô hoặc Nga nào vượt qua được thành tích tiêu diệt 65 chiến đấu cơ địch của Ace đầu bảng trong cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai. Nguồn ảnh: Thearchive. Mời độc giả xem Video: Choáng váng với sức mạnh lính dù Đức trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Phi công đẳng cấp Ace tiêu diệt được nhiều chiến đấu cơ địch nhất của Liên Xô là Grigory Rechkalov. Ông đã tiêu diệt tổng cộng 65 chiến đấu cơ địch, vượt tiêu chuẩn Ace 13 lần. Nguồn ảnh: Thearchive. Phi công Ivan Kozhedub đứng ở vị trí thứ hai với số lượng máy bay địch tiêu diệt được là 64 chiếc - nhiều nguồn đưa ra các số liệu thống kê khác nhau nhưng các phe tham chiến đều ghi nhận ít nhất phi công này hạ được 60 chiến đấu cơ địch. Nguồn ảnh: Thearchive. Tiếp theo là Nikolai Gulayev, ông tiêu diệt được tổng cộng 60 chiến đấu cơ địch, trong đó có 55 chiến công cá nhân và 5 chiến công được ông thực hiện cùng đồng đội. Nguồn ảnh: Thearchive. Phi công Kirill Yevstigneyev xếp ngay sau với tổng cộng 56 chiến công, trong đó có ba chiến công do ông thực hiện khi hiệp đồng với đồng đội. Nguồn ảnh: Thearchive. Gây sửng sốt nhất có lẽ là phi công Dmitry Glinka - người được coi là "kẻ ngông cuồng trên không" khi ông luôn tách đội hình và tự mình tiêu diệt 50 máy bay đối phương. Nguồn ảnh: Thearchive. Thậm chí Liên Xô còn có phi công Ace là nữ giới đầu tiên trong lịch sử nhân loại, đó là Lydia Litvyak, người được cho đã tự mình tiêu diệt 12 máy bay địch trong số 66 lần xuất kích. Nguồn ảnh: Thearchive. Phần lớn các phi công Ace của Liên Xô sau một thời gian không chiến giàu thành tích đều được đưa xuống mặt đất để làm công tác giảng dậy, truyền đạt kinh nghiệm cho các lứa phi công sau. Nguồn ảnh: Thearchive. Do vậy, số lượng tối đa chiến đấu cơ địch mà các phi công Ace của Liên Xô đạt được là khá ít ỏi nếu so với những đối phương của họ ở phe Phát xít - nơi mà học thuyết trú trọng vào việc sử dụng Ace trong thực chiến thay vì đưa về để giảng dậy. Nguồn ảnh: Thearchive. Tuy nhiên điều này lại giúp nhiều phi công Ace Liên Xô sống sót được qua cuộc chiến, trong khi đó rất nhiều Ace của Đức đã phải bỏ mạng trong cuộc chiến này vì "giao tranh lắm có ngày gặp ma". Nguồn ảnh: Thearchive. Mặc dù ít được nhắc tới nhưng Không quân Liên Xô đóng góp một vai trò cực lớn trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, gây sức ép trực tiếp lên không quân và lục quân Đức, giúp ích rất nhiều cho lực lượng lục quân Liên Xô tham chiến dưới mặt đất. Nguồn ảnh: Thearchive. Tính tới thời điểm hiện tại, vẫn chưa một phi công Liên Xô hoặc Nga nào vượt qua được thành tích tiêu diệt 65 chiến đấu cơ địch của Ace đầu bảng trong cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai. Nguồn ảnh: Thearchive. Mời độc giả xem Video: Choáng váng với sức mạnh lính dù Đức trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.