Choáng ngợp với dàn vũ khí cực kỳ hiện đại do Mitsubishi sản xuất

Nhắc tới tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi, nhiều người thường nghĩ ngay tới... thang máy chất lượng cao. Tuy nhiên trong thực tế, Mitsubishi còn sản xuất được nhiều loại vũ khí cực kỳ hiện đại. Đầu tiên phải kể đến Mitsubishi F-15J. Về cơ bản, có thể coi đây là loại tiêm kích F-15 được Nhật Bản sản xuất, lắp ráp trong nước nên có hậu tố J ở phía sau định danh. Mitsubishi đã chịu trách nhiệm lắp ráp, sản xuất các tiêm kích F-15J cho lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản, tất nhiên là dựa theo chuyển giao công nghệ, và giấy phép từ McDonnell Douglas F-15 "chính chủ" của Mỹ. Tính từ năm 1980 tới nay, Nhật Bản đã sản xuất và sử dụng tổng cộng 213 chiếc tiêm kích F-15 hiện đại này. Một vài tinh chỉnh nhỏ, cũng xuất hiện trên chiếc F-15J mà chưa từng xuất hiện trên bản gốc do Mỹ sản xuất. Tiếp theo phải kể đến trực thăng Mitsubishi H-60. Đây là loại trực thăng được tập đoàn Mitsubishi sản xuất dựa trên chuyển giao công nghệ từ tập đoàn Sikorsky. Mitsubishi H-60 ở Nhật được chú trọng vào các nhiệm vụ chống ngầm và tìm kiếm, cứu nạn trên biển. Nhật chính thức đưa các trực thăng loại này vào biên chế từ năm 1991. Kể từ thời điểm đó tới nay, đã có 178 chiếc trực thăng Mitsubishi H-60 được sản xuất dành riêng cho lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Một loạt các phiên bản khác nhau của Mitsubishi H-60 cũng đã được ra đời, để phục vụ nhiều mục đích khác nhau, trong đó có cả mục đích dân sự, hay làm trực thăng cấp cứu. Mitsubishi cũng sản xuất cả xe tăng, nổi bật nhất trong quá khứ là các xe tăng Type 90 do tập đoàn này tự thiết kế và sản xuất. Mitsubishi Type 90 được ra đời để thay thế hoàn toàn cho các xe tăng Type 61 và Type 74 cũ trước đó đã phục vụ lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Loại xe tăng này bắt đầu được sản xuất từ năm 1990. Type 90 do Mitsubishi sản xuất có vẻ ngoài khá tương đồng với xe tăng Leopard 2 của Đức, chiếc xe tăng này cũng sử dụng nòng pháo do Rheinmetall sản xuất với cỡ nòng chuẩn NATO là 120 mm. Để dần thay thế cho các xe tăng Type-90 có phần đã cũ, Mitsubishi đang tích cực sản xuất các xe tăng Type 10. Đây cũng là mẫu xe tăng do Nhật tự nghiên cứu và sản xuất nội địa hoàn toàn. Có giá lên tới cả chục triệu USD mỗi chiếc, Type 10 hiện được xem là loại xe tăng đắt đỏ bậc nhất thế giới. Tuy nhiên nó cũng mang trong mình những công nghệ cực kỳ đắt giá. Có lớp giáp bằng tinh thể Nano cực độc, chiếc Type 10 của Mitsubishi chỉ nặng 40 tấn nhưng vẫn cứng cáp như mọi loại xe tăng dùng thép cán đồng nhất khác. Ngoài ra chiếc xe tăng chủ lực này còn có thể thay đổi chiều cao khung gầm để vượt địa hình hoặc để mai phục. Tính tới năm 2020, Nhật Bản ước tính đã sản xuất được 106 chiếc xe tăng Type 10. Dự kiến trong thời gian tới, xe tăng Type 10 sẽ thay thế hoàn toàn cho Type 90 trong lực lượng phòng vệ của quốc gia này. Nguồn ảnh: Pinterest. Xem xe tăng Type 10 của Nhật Bản thể hiện màn "bưng rượu vang" cực kỳ chất lượng và đáng đồng tiền.

