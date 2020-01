Chó nghiệp vụ được công an Việt Nam tuyển chọn, huấn luyện thế nào trước khi "ra trận"?

Chiều tối qua ngày 30/1/2020, nghi phạm nổ súng giết 4 người trong sới bạc, Tuấn Khỉ được cho là đang lẩn trốn ở khu vực cầu ông Chương, giáp ranh tổ 9, ấp Bổn Phú, xã Trung An và xã Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP HCM. Nguồn ảnh: TT. Nhận thấy đây là khu vực có địa hình hiểm trở, nhiều kênh rạch chằng chịt và đối tượng nguy hiểm được trang bị vũ khí nóng, lực lượng công an và cảnh sát cơ động đã triển khai quân với trang bị vũ khí cùng chó nghiệp vụ, đảm bảo không cho đối tượng tẩu thoát. Nguồn ảnh: TT. Theo những hình ảnh thu nhận từ hiện trường, loại chó nghiệp vụ được "xung trận" là giống chó Berger hay còn gọi là chó Béc-giê của Đức. Nguồn ảnh: Zingnews. Còn được gọi là chó chăn cừu Đức, chó Berger bắt đầu được lai giống và sử dụng rộng rãi từ năm 1899. Bản năng của loại chó này là cực kỳ trung thành và sẵn sàng xả thân bảo vệ chủ cũng như đủ thông minh để huấn luyện. Nguồn ảnh: Zingnews. Ngoài tư chất bên trong, một yếu tố không thể thiếu của giống chó Berger khiến chúng trở thành loài chó nghiệp vụ được lựa chọn ở khắp nơi trên thế giới đó là sức khỏe cực kỳ tốt. Nguồn ảnh: Flickr. Theo thống kê trung bình, chó Berger đực có thể nặng tối đa tới 40kg, cao 65cm còn với cho cái, hai thông số này là 32kg và 60cm. Nguồn ảnh: Zingnews. Với khả năng hung hãn và kích thước tương đối lớn, chó Berger trưởng thành hoàn toàn đủ sức hạ gục một người lớn trong tình huống giao tranh - đặc biệt là với tạng người châu Á vốn không được cao to cho lắm. Nguồn ảnh: Zingnews. Không chỉ phục vụ trong lực lượng công an, đặc nhiệm; chó chăn cừu Đức hay Berger còn được sử dụng rất nhiều trong lực lượng quân đội. Ngoài khả năng thiện chiến, gan dạ và trung thành, Berger còn có khứu giác tuyệt vời. Nguồn ảnh: Flickr. Trong môi trường quân đội, giống chó này thường được huấn luyện nhiệm vụ dò tìm mìn, tìm kiếm thuốc nổ, đánh hơi dẫn đường hay thậm chí có thể làm nhiệm vụ vận tải đạn dược nếu được huấn luyện cẩn thận. Nguồn ảnh: Zingnews. Trong lực lượng quân đội và cảnh sát Việt Nam, giống chó Berger sau khi được lựa chọn cẩn thận sẽ được huấn luyện 12 tháng; sau 12 tháng sẽ được thải loại lần tiếp theo. Nếu được phục vụ trong lực lượng, những chiến sĩ bốn chân này sẽ có "chế độ" tiêu chuẩn lương thực như quân nhân bình thường, thậm chí còn được cho về hưu với "lương hưu" đầy đủ khi quá tuổi. Nguồn ảnh: Zingnews. Chó nghiệp vụ được đặc vụ Mỹ mang sang Việt Nam tháp tùng chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump. Nguồn ảnh: Vietnamnet. Mời độc giả xem Video: Giật mình với phản xạ cực nhanh của chó nghiệp vụ.

Chiều tối qua ngày 30/1/2020, nghi phạm nổ súng giết 4 người trong sới bạc, Tuấn Khỉ được cho là đang lẩn trốn ở khu vực cầu ông Chương, giáp ranh tổ 9, ấp Bổn Phú, xã Trung An và xã Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP HCM. Nguồn ảnh: TT. Nhận thấy đây là khu vực có địa hình hiểm trở, nhiều kênh rạch chằng chịt và đối tượng nguy hiểm được trang bị vũ khí nóng, lực lượng công an và cảnh sát cơ động đã triển khai quân với trang bị vũ khí cùng chó nghiệp vụ, đảm bảo không cho đối tượng tẩu thoát. Nguồn ảnh: TT. Theo những hình ảnh thu nhận từ hiện trường, loại chó nghiệp vụ được "xung trận" là giống chó Berger hay còn gọi là chó Béc-giê của Đức. Nguồn ảnh: Zingnews. Còn được gọi là chó chăn cừu Đức , chó Berger bắt đầu được lai giống và sử dụng rộng rãi từ năm 1899. Bản năng của loại chó này là cực kỳ trung thành và sẵn sàng xả thân bảo vệ chủ cũng như đủ thông minh để huấn luyện. Nguồn ảnh: Zingnews. Ngoài tư chất bên trong, một yếu tố không thể thiếu của giống chó Berger khiến chúng trở thành loài chó nghiệp vụ được lựa chọn ở khắp nơi trên thế giới đó là sức khỏe cực kỳ tốt. Nguồn ảnh: Flickr. Theo thống kê trung bình, chó Berger đực có thể nặng tối đa tới 40kg, cao 65cm còn với cho cái, hai thông số này là 32kg và 60cm. Nguồn ảnh: Zingnews. Với khả năng hung hãn và kích thước tương đối lớn, chó Berger trưởng thành hoàn toàn đủ sức hạ gục một người lớn trong tình huống giao tranh - đặc biệt là với tạng người châu Á vốn không được cao to cho lắm. Nguồn ảnh: Zingnews. Không chỉ phục vụ trong lực lượng công an, đặc nhiệm; chó chăn cừu Đức hay Berger còn được sử dụng rất nhiều trong lực lượng quân đội. Ngoài khả năng thiện chiến, gan dạ và trung thành, Berger còn có khứu giác tuyệt vời. Nguồn ảnh: Flickr. Trong môi trường quân đội, giống chó này thường được huấn luyện nhiệm vụ dò tìm mìn, tìm kiếm thuốc nổ, đánh hơi dẫn đường hay thậm chí có thể làm nhiệm vụ vận tải đạn dược nếu được huấn luyện cẩn thận. Nguồn ảnh: Zingnews. Trong lực lượng quân đội và cảnh sát Việt Nam, giống chó Berger sau khi được lựa chọn cẩn thận sẽ được huấn luyện 12 tháng; sau 12 tháng sẽ được thải loại lần tiếp theo. Nếu được phục vụ trong lực lượng, những chiến sĩ bốn chân này sẽ có "chế độ" tiêu chuẩn lương thực như quân nhân bình thường, thậm chí còn được cho về hưu với "lương hưu" đầy đủ khi quá tuổi. Nguồn ảnh: Zingnews. Chó nghiệp vụ được đặc vụ Mỹ mang sang Việt Nam tháp tùng chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump. Nguồn ảnh: Vietnamnet. Mời độc giả xem Video: Giật mình với phản xạ cực nhanh của chó nghiệp vụ.