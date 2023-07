Chiến trường Ukraine rực lửa sau vụ tấn công cầu Crimea

Theo Reuters, cuộc phản công do Ukraine tổ chức cách đây không lâu đã lâm vào bế tắc và tình hình chiến trường bước vào thời kỳ tương đối yên tĩnh. Tuy nhiên, một cuộc tấn công khác vào Cầu Crimea đã thay đổi tình hình chiến trường và khiến xung đột trở nên căng thẳng hơn. Rõ ràng, vụ tấn công Cầu Crimea là “ngòi nổ” cho tình hình ngày càng xấu đi, và nó cũng có thể là một sự kiện mang tính bước ngoặt. Trong bối cảnh tất cả các bên đều muốn chấm dứt xung đột, vụ tấn công cầu Crimea rõ ràng đã trở thành một sự kiện quan trọng. (Ảnh: Hành khách Nga rời một con tàu đỗ trên cầu Crimea nối bán đảo Crimea với đất liền Nga qua eo biển Kerch ngày 17/7. Nguồn Reuters). Sau khi cầu Crimea bị tấn công, lãnh đạo cấp cao của Nga đã trực tiếp họp khẩn và triển khai thêm các phương án xử lý tình huống và cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đột nhiên trở nên khốc liệt; những trận đánh ác liệt bắt đầu xuất hiện trên chiến trường (Ảnh: Lực lượng chức năng Nga tiến hành điều tra hiện trường vụ tấn công Cầu Crimea hôm 17/7. Nguồn Reuters). Đánh giá từ tình hình chiến trường trong mấy ngày qua, Nga đã phát động một cuộc tấn công quyết định, với lý do trả đũa cho vụ Ukraine tấn công Cầu Crimea. Phía Ukraine xác nhận Nga đã tiến hành chiến dịch tấn công quy mô lớn, với các cuộc không kích và tấn công trên bộ được tiến hành đồng thời. Các quan chức Ukraine xác nhận rằng, quân đội Nga trong những ngày qua đã tiến hành một cuộc tấn công ác liệt vào Ukraine, sử dụng nhiều loại vũ khí tấn công bao gồm máy bay ném bom, UAV tự sát tầm xa, tên lửa đạn đạo và hành trình để tấn công các mục tiêu quan trọng ở Ukraine. Ông Oleg Kiber, chỉ huy trưởng quân sự khu vực Odessa cho biết, Nga đã sử dụng UAV để tấn công khu vực phía nam của Ukraine, đồng thời xác nhận rằng có nhiều vụ nổ ở cảng Odessa. Việc quân đội Nga tấn công dữ dội Odessa cho thấy, Nga cũng đã bắt đầu thực hiện các biện pháp đối phó với hoạt động vận chuyển vũ khí bằng đường biển của Mỹ và phương Tây. Phía Ukraine xác nhận Nga đã tiến hành cuộc không kích toàn diện vào Ukraine, gây ra các vụ nổ đồng thời tại hơn 10 thành phố của Ukraine; trọng tâm là hai thành phố cảng Odessa và Nikolaev. Trong khi tiến hành các cuộc không kích, Nga cũng tập hợp một số lượng lớn lực lượng mặt đất và bắt đầu tấn công Ukraine. Quân đội Ukraine tuyên bố rằng, mục đích cuộc tấn công của Nga là chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraine, tiến sâu và chiếm thêm các vị trí của Ukraine. Ông Sergei Cherevat, phát ngôn viên Cụm tập đoàn quân miền Đông Ukraine cho biết, quân đội Nga đã tập hợp 100.000 quân, 900 xe tăng, hàng trăm khẩu pháo cho cuộc tấn công này. Quân đội Nga đã phát động các cuộc tấn công liên tục trong vòng 48 giờ; một số trận địa phòng ngự của Quân đội Ukraine ở khu vực Kupyansk thuộc vùng Kharkov đã đổi chủ 7 lần và cuộc chiến đấu diễn ra cực kỳ ác liệt. Theo bản tin do Ukraine công bố, quân Nga quyết tâm chiến đấu rất cao và luôn muốn chọc thủng tuyến phòng ngự của quân đội Ukraine. Theo tin tức từ tờ Reporter của Nga, quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tấn công liên tục ở khu vực Kupyansk trong vòng 48 giờ, về cơ bản khiến quân đội Ukraine không có “cơ hội để thở”. Theo thông tin từ trang Topwar của Nga, một số vị trí ở khu vực Kupyansk đã đổi chủ bảy lần liên tiếp, có thể nói là rất ác liệt. Cuộc tấn công ở khu vực Kupyansk, pháo binh Nga bắn phá mở đường, máy bay ném bom và UAV phối hợp tấn công chính xác, gây tổn thất nặng nề cho lực lượng phòng ngự Ukraine. Quân đội Nga với ý định lợi rõ ràng, đó là lợi dụng cuộc phản công đang thất thế của Ukraine, để giành lại khu vực đã mất kiểm soát trước đó thông qua các cuộc tấn công mãnh liệt. Cùng với cuộc tấn công vào các thành phố và khu vực Kupyansk, Quân đội Nga bắt đầu tấn công thẳng vào các trung tâm ra mệnh lệnh của Ukraine. Có thể nói, vụ tấn công cầu Crimea của Ukraine là “cái cớ hoàn hảo” cho Nga vượt “ranh giới đỏ” trước đó. Có thể nói tên lửa Nga bắt đầu nhắm thẳng vào giới lãnh đạo Ukraine. “Cần phải có một phản ứng mạnh mẽ đối với vụ tấn công cây cầu Crimea, điều này đã được đồng thuận trong nước Nga”. Ông Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh của Nga, đã nhiều lần công khai cảnh báo nghiêm khắc đối với vấn đề Cầu Crimea; Đồng thời Điện Kemlin nhiều lần tuyên bố rất mạnh mẽ rằng, tấn công Cầu Crimea chẳng khác gì ngày tận thế phán xét và Nga chắc chắn sẽ đáp trả bằng phản ứng quyết liệt nhất. Nga luôn coi Cầu Crimea là lợi ích cốt lõi của mình, chỉ cần tấn công Cầu Crimea thì coi như tấn công Nga; đây cũng là ý kiến nhận được sự đồng thuận trong nước Nga. Bán đảo Crimea là vùng lãnh thổ được Nga sáp nhập vào nước Nga năm 2014 thông qua một cuộc “trưng cầu dân ý” mà không được quốc tế công nhận. Tuy nhiên, Nga đã đầu tư hàng tỷ USD để xây dựng Cầu Crimea nối trực tiếp vùng lãnh thổ Nga với bán đảo Crimea qua eo biển Kerch. Sau khi cầu Crimea lại bị tấn công, Nga đã trực tiếp mô tả đây là một cuộc “tấn công khủng bố”, điều này cũng cho thấy rằng, việc Nga sử dụng sự kiện này, làm cái cớ để phát động các cuộc tấn công ác liệt vào Ukraine, coi đó là một sự đồng thuận cơ bản trong nội bộ nước Nga. Chiến dịch tấn công thẳng vào trung tâm ra quyết định của Ukraine đã bắt đầu. Sau khi cầu Crimea bị tấn công, các cuộc không kích của Nga không còn đặt ra giới hạn, mà tấn công trực diện vào các mục tiêu trọng yếu ở Ukraine. Có thông tin cho rằng, các quan chức cấp cao khác của Quân đội Ukraine, sẽ là mục tiêu của các cuộc không kích của Nga. Như vậy sắp tới, Quân đội Nga sẽ tấn công vào “các nút” của hệ thống lãnh đạo Ukraine và các trung tâm ra mệnh lệnh chiến đấu như trụ sở Bộ Quốc phòng, Cục Tình báo Quân đội, Bộ Tư lệnh Hải quân, Trung tâm Mạng Ukraine và các trung tâm năng lượng quân sự quan trọng cũng sẽ là mục tiêu tấn công của Nga. Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm nay tuyên bố tiếp tục các cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự ở Ukraine. Trong mấy đêm qua, quân đội Nga đã tấn công các cơ sở sản xuất và kho chứa thuyền tự sát không người lái ở vùng Odessa. Qua đợt leo thang chiến sự Nga-Ukraine mấy ngày qua có thể thấy, vụ tấn công cầu Crimea của Ukraine, chưa biết có mang lại lợi ích chiến lược nào cho Ukraine hay không, nhưng lại là cái cớ để Nga tấn công tổng lực đối với Ukraine; trong lúc Kiev đang cần “chắt chiu” lực lượng nhất (Ảnh: Kho ngũ cốc và xe cứu hỏa tại Odessa hư hại nghiêm trọng sau khi tên lửa Nga đánh trúng đêm 20, rạng sáng 21/7. Nguồn Reuters).

