Chiến trường Donbass ác liệt chưa từng thấy, pháo binh hai bên bắn đỏ nòng

Hiện nay trên toàn bộ chiến trường Ukraine, mặt trận Bakhmut là nơi cuộc chiến diễn ra ác liệt nhất; cuộc chiến của hai bên tại đây kéo dài đã sang tháng thứ tư, và cuộc chiến giành quyền kiểm soát khu vực này trở nên vô cùng quan trọng, khi không bên nào muốn thua ở đây. Dù sao thì Bakhmut cũng là khu vực cửa ngõ Donbass, ai tràn ngập được ở đây sẽ nắm thế chủ động trong cuộc chiến. Tuy nhiên, một tin xấu mới đây đã xuất hiện, do giao tranh ác liệt, số lượng thương vong ngày càng tăng, kèm theo đó là thời tiết lạnh giá và chăm sóc y tế không kịp thời, số binh sĩ thiệt mạng bắt đầu có dấu hiệu tăng cao. Hiện tại, quân đội Ukraine ở Bakhmut đã bị quân đội Nga bao vây, giờ họ chỉ có thể chờ viện binh từ bên ngoài. Điều này cũng khiến cuộc sống của quân Ukraine phòng ngự ở đây trở nên khó khăn, thương vong hàng ngày không ngừng tăng lên, ngay cả xe cứu thương cũng có đủ. Khi cần thiết, xe bọc thép và xe ô tô cá nhân của Ukraine đã được sử dụng để vận chuyển thương binh; có xe phải chạy hàng chục lần trong ngày từ các bệnh viện dã chiến đến các điểm chốt phòng ngự của quân Ukraine. Theo thông tin chiến trường mới nhất, trong vòng 48 giờ qua, đã có hơn 500 binh sĩ Ukraine được đưa đến bệnh viện; nếu tình hình tiếp tục diễn biến theo chiều hướng xấu như vậy, quân đội Ukraine sẽ phải đối mặt với khó khăn như ở hai thành phố Sievierodonetsk và Lysychansk hồi tháng 6 vừa qua. Theo thông tin mới nhất của truyền thông Nhà nước Nga, Quân đội Nga đã đánh bật quân Ukraine khỏi làng Podgorodnoye ở phía đông bắc Bakhmut. Việc chiếm được khu dân cư này tạo cơ hội bao vây thành phố Bakhmut từ hướng bắc. Khu dân cư Podgorodnoye nằm ở phía đông bắc của Bakhmut. Hiện có thông tin cho rằng, vùng ngoại ô phía đông và phía nam của thành phố đã bị quân đội Nga chiếm và các đơn vị của Nga cũng đã tiến lên đáng kể. Có khả năng ngay khi quân Nga tiếp cận Bakhmut, họ sẽ có thể đánh bật các đơn vị Ukraine khỏi ít nhất một nửa thành phố này. Hiện tại, quân đội Ukraine đang chờ đợi viện binh, nhưng theo một số thông tin, nguồn nhập ngũ trẻ khỏe của Ukraine hiện đã hết và giờ chỉ còn chờ vào những nguồn tân binh tuổi cao, và chất lượng không thể bằng những tân binh huy động từ đầu cuộc chiến; thậm chí phải huy động lực lượng tới 60 tuổi.Trong khi các nguồn tin từ Ukraine cho biết, quân đội nước này đã bị Nga áp đảo về lực lượng và đối mặt với tình trạng hết đạn trong cuộc chiến ở Bakhmut, thành phố ở Donetsk được cho là nơi diễn ra những cuộc giao tranh ác liệt nhất giữa quân đội Nga và Ukraine trong thời điểm hiện tại. Một chỉ huy cấp cao của Quân đội Ukraine nhận định với hãng tin Mỹ CNN rằng, quân đội Ukraine đối mặt với lực lượng phòng ngự được chuẩn bị tốt của Nga, nhưng vấn đề lớn nhất với Quân đội Ukraine là họ bị "áp đảo lớn" về lực lượng. Các chỉ huy của Ukraine trên chiến trường cũng cho biết, nguồn cung đạn dược của họ đang ở mức thấp và thậm chí cả khi các vũ khí do Mỹ cung cấp giúp phá vỡ tình hình căng thẳng hiện nay, thì Ukraine vẫn cần nhiều vũ khí và đạn hơn để chiến đấu. Trong những ngày qua, mặc dù quân Nga đã đạt được một số bước tiến xung quanh Bakhmut, với việc giành quyền kiểm soát nhiều cứ điểm quan trọng ở phía Bắc và phía Nam thành phố. Nhưng hiện tại quân Nga vẫn chưa thể bao vây hoàn toàn Bakhmut do thiếu lực lượng dự bị cơ động, nên khó tận dụng lợi thế của bước đột phá này. Hiện quân Ukraine vẫn đang nỗ lực giữ vững phòng tuyến. Theo nguồn thông tin từ tờ New York Times của Mỹ, chiến thuật của quân Nga ở Bakhmut giống chiến thuật chiếm các thành phố Sievierodonetsk và Lysychansk ở phía đông Ukraine vào tháng 6 vừa qua. Khi đó, Nga đã tận dụng ưu thế vượt trội về hỏa lực pháo binh để áp đảo đối phương và giành chiến thắng. Bakhmut dù không phải là thành phố lớn, nhưng có tầm quan trọng về mặt chiến thuật, cho phép Nga kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn và tổ chức một cuộc tấn công theo cả hướng tây và đông. Tuy nhiên quân đội Ukraine vẫn kiểm soát nó bất chấp tuyên bố tổn thất lớn. Hiện quân đội Nga đang cố gắng tạo vòng vây từ ba hướng Đông, Nam và phía Bắc, đồng thời dùng hỏa lực khống chế hướng tây, biến Bakhmut trở thành nơi tiêu hao lực lượng của Quân đội Ukraine. Đồng thời từ Bakhmut, Nga có thể củng cố lực lượng và tạo bàn đạp để tiến tới Avdiivka, nơi thường xuyên phát động các cuộc tấn công vào trung tâm Donetsk. Đối với Ukraine, việc giữ được thành phố Bakhmut, sẽ không cho quân Nga có cơ hội cắt đứt tuyến tiếp tế của họ và cũng không thể tiếp cận với Kramatorsk và Sloviansk, các thành trì quan trọng của Ukraine ở tỉnh Donetsk. Điều đặc biệt đáng lưu ý là mùa đông đến, quân đội Ukraine thương vong nặng nề ở Bakhmut; việc này không chỉ do quân đội Nga tấn công quá ác liệt, thậm chí còn sử dụng các loại vũ khí gây sát thương lớn như bom nhiệt áp đối với quân đội Ukraine.

Hiện nay trên toàn bộ chiến trường Ukraine, mặt trận Bakhmut là nơi cuộc chiến diễn ra ác liệt nhất; cuộc chiến của hai bên tại đây kéo dài đã sang tháng thứ tư, và cuộc chiến giành quyền kiểm soát khu vực này trở nên vô cùng quan trọng, khi không bên nào muốn thua ở đây. Dù sao thì Bakhmut cũng là khu vực cửa ngõ Donbass, ai tràn ngập được ở đây sẽ nắm thế chủ động trong cuộc chiến. Tuy nhiên, một tin xấu mới đây đã xuất hiện, do giao tranh ác liệt, số lượng thương vong ngày càng tăng, kèm theo đó là thời tiết lạnh giá và chăm sóc y tế không kịp thời, số binh sĩ thiệt mạng bắt đầu có dấu hiệu tăng cao. Hiện tại, quân đội Ukraine ở Bakhmut đã bị quân đội Nga bao vây, giờ họ chỉ có thể chờ viện binh từ bên ngoài. Điều này cũng khiến cuộc sống của quân Ukraine phòng ngự ở đây trở nên khó khăn, thương vong hàng ngày không ngừng tăng lên, ngay cả xe cứu thương cũng có đủ. Khi cần thiết, xe bọc thép và xe ô tô cá nhân của Ukraine đã được sử dụng để vận chuyển thương binh; có xe phải chạy hàng chục lần trong ngày từ các bệnh viện dã chiến đến các điểm chốt phòng ngự của quân Ukraine . Theo thông tin chiến trường mới nhất, trong vòng 48 giờ qua, đã có hơn 500 binh sĩ Ukraine được đưa đến bệnh viện; nếu tình hình tiếp tục diễn biến theo chiều hướng xấu như vậy, quân đội Ukraine sẽ phải đối mặt với khó khăn như ở hai thành phố Sievierodonetsk và Lysychansk hồi tháng 6 vừa qua. Theo thông tin mới nhất của truyền thông Nhà nước Nga, Quân đội Nga đã đánh bật quân Ukraine khỏi làng Podgorodnoye ở phía đông bắc Bakhmut. Việc chiếm được khu dân cư này tạo cơ hội bao vây thành phố Bakhmut từ hướng bắc. Khu dân cư Podgorodnoye nằm ở phía đông bắc của Bakhmut. Hiện có thông tin cho rằng, vùng ngoại ô phía đông và phía nam của thành phố đã bị quân đội Nga chiếm và các đơn vị của Nga cũng đã tiến lên đáng kể. Có khả năng ngay khi quân Nga tiếp cận Bakhmut, họ sẽ có thể đánh bật các đơn vị Ukraine khỏi ít nhất một nửa thành phố này. Hiện tại, quân đội Ukraine đang chờ đợi viện binh, nhưng theo một số thông tin, nguồn nhập ngũ trẻ khỏe của Ukraine hiện đã hết và giờ chỉ còn chờ vào những nguồn tân binh tuổi cao, và chất lượng không thể bằng những tân binh huy động từ đầu cuộc chiến; thậm chí phải huy động lực lượng tới 60 tuổi. Trong khi các nguồn tin từ Ukraine cho biết, quân đội nước này đã bị Nga áp đảo về lực lượng và đối mặt với tình trạng hết đạn trong cuộc chiến ở Bakhmut, thành phố ở Donetsk được cho là nơi diễn ra những cuộc giao tranh ác liệt nhất giữa quân đội Nga và Ukraine trong thời điểm hiện tại. Một chỉ huy cấp cao của Quân đội Ukraine nhận định với hãng tin Mỹ CNN rằng, quân đội Ukraine đối mặt với lực lượng phòng ngự được chuẩn bị tốt của Nga, nhưng vấn đề lớn nhất với Quân đội Ukraine là họ bị "áp đảo lớn" về lực lượng. Các chỉ huy của Ukraine trên chiến trường cũng cho biết, nguồn cung đạn dược của họ đang ở mức thấp và thậm chí cả khi các vũ khí do Mỹ cung cấp giúp phá vỡ tình hình căng thẳng hiện nay, thì Ukraine vẫn cần nhiều vũ khí và đạn hơn để chiến đấu. Trong những ngày qua, mặc dù quân Nga đã đạt được một số bước tiến xung quanh Bakhmut, với việc giành quyền kiểm soát nhiều cứ điểm quan trọng ở phía Bắc và phía Nam thành phố. Nhưng hiện tại quân Nga vẫn chưa thể bao vây hoàn toàn Bakhmut do thiếu lực lượng dự bị cơ động, nên khó tận dụng lợi thế của bước đột phá này. Hiện quân Ukraine vẫn đang nỗ lực giữ vững phòng tuyến. Theo nguồn thông tin từ tờ New York Times của Mỹ, chiến thuật của quân Nga ở Bakhmut giống chiến thuật chiếm các thành phố Sievierodonetsk và Lysychansk ở phía đông Ukraine vào tháng 6 vừa qua. Khi đó, Nga đã tận dụng ưu thế vượt trội về hỏa lực pháo binh để áp đảo đối phương và giành chiến thắng. Bakhmut dù không phải là thành phố lớn, nhưng có tầm quan trọng về mặt chiến thuật, cho phép Nga kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn và tổ chức một cuộc tấn công theo cả hướng tây và đông. Tuy nhiên quân đội Ukraine vẫn kiểm soát nó bất chấp tuyên bố tổn thất lớn. Hiện quân đội Nga đang cố gắng tạo vòng vây từ ba hướng Đông, Nam và phía Bắc, đồng thời dùng hỏa lực khống chế hướng tây, biến Bakhmut trở thành nơi tiêu hao lực lượng của Quân đội Ukraine. Đồng thời từ Bakhmut, Nga có thể củng cố lực lượng và tạo bàn đạp để tiến tới Avdiivka, nơi thường xuyên phát động các cuộc tấn công vào trung tâm Donetsk. Đối với Ukraine, việc giữ được thành phố Bakhmut, sẽ không cho quân Nga có cơ hội cắt đứt tuyến tiếp tế của họ và cũng không thể tiếp cận với Kramatorsk và Sloviansk, các thành trì quan trọng của Ukraine ở tỉnh Donetsk. Điều đặc biệt đáng lưu ý là mùa đông đến, quân đội Ukraine thương vong nặng nề ở Bakhmut; việc này không chỉ do quân đội Nga tấn công quá ác liệt, thậm chí còn sử dụng các loại vũ khí gây sát thương lớn như bom nhiệt áp đối với quân đội Ukraine.