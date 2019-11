Chiến tranh Việt Nam và những bí ẩn đến giờ vẫn làm người Mỹ "đau đầu"

Chiến tranh Việt Nam luôn là một trong những cuộc chiến khiến nhiều nhà sử học trên khắp thế giới đau đầu nhiều nhất. Nguồn ảnh: Pinterest. Dù cuộc chiến đã đi qua được gần nửa thế kỷ, nhiều tài liệu từng được đóng dấu tuyệt mật tới nay cũng đã được giải mã. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều bí ẩn liên quan tới cuộc chiến tranh này tới nay vẫn chưa tìm được lời giải đáp. Nguồn ảnh: Pinterest. Một trong những bí ẩn từng khiến giới báo chí Mỹ tốn nhiều giấy mực đó là thời gian cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush tham chiến ở Việt Nam. Sự việc trở thành đề tài nóng do những câu chuyện "tiền hậu bất nhất" của cựu tổng thống này khi ông tranh cử. Nguồn ảnh: Pinterest. Nhiều cáo buộc cho rằng, ông Bush đã lợi dụng danh tiếng và mối quan hệ của gia đình để trốn nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên bí ẩn này mãi mãi không được giải đáp. Bản thân tổng thống Bush đã từng ký nhận nhiều hồ sơ quân dịch của mình nhưng sau này lại khăng khăng rằng... ông không nhớ gì. Nguồn ảnh: Pinterest. Một trong những chiến dịch "kỳ cục" nhất trong lịch sử quân đội Mỹ được thực hiện ở Việt Nam đó là "Những bóng ma phiêu bạt". Chiến dịch này được Mỹ đánh vào nỗi sợ và phần mê tín của nhiều người dân Việt Nam thời bấy giờ nhằm làm giảm sức chiến đấu của quân giải phóng. Nguồn ảnh: Pinterest. Cụ thể, Mỹ tung nhiều toán biệt kích vào rừng sâu, những nơi hoang vắng không tiếng người để thu âm lại những đoạn băng với tiếng thiên nhiên rùng rợn vào buổi đêm. Sau đó, bằng vài kỹ thuật chỉnh sửa, các đoạn băng này sẽ trở thành "tiếng động của ma quỷ" và được tung ngược vào rừng Trường Sơn. Nguồn ảnh: Pinterest. Với các thiết bị phát tiếng động hoạt động vào ban đêm, quân đội Mỹ tin rằng những tiếng động rùng rợn này sẽ khiến quân giải phóng phải... sợ quá chạy khỏi rừng. Tuy nhiên hiệu quả thực sự của chiến dịch này vẫn không bao giờ được giải mã. Nguồn ảnh: Pinterest. Chiến dịch quân sự cuối cùng của Mỹ trong giai đoạn chiến tranh Việt Nam là chiến dịch giải cứu tàu Mayaguez, nhưng lại diễn ra ở... Campuchia. Trong chiến dịch này, đặc nhiệm Mỹ đã tấn công lực lượng Khmer Đỏ để giải cứu tàu hàng Mayaguez khi đó đang bị Khmer Đỏ chiếm giữ. Nguồn ảnh: Pinterest. Viên chỉ huy của toán lính Mỹ thực hiện chiến dịch này đã mắc lỗi sơ đẳng đó là... quên điểm danh khi rút quân. Kết quả là ba lính Mỹ bị kẹt lại gần đảo Koh Tang. Nguồn ảnh: Pinterest. Số phận của những người lính Mỹ này tới nay vẫn là bí ẩn. Vào năm 1991, Campuchia và Mỹ đã hợp tác để tìm kiếm hài cốt của ba lính Mỹ bị bỏ quên này. Tuy nhiên tới nay, họ vẫn chưa tìm được bất cứ manh mối nào. Nguồn ảnh: Pinterest. Bí ẩn cuối cùng và cũng được coi là một trong những thứ gián tiếp khiến nhiều lính Mỹ thiệt mạng nhất khi tham chiến ở Việt Nam đó là tại sao một khẩu súng "rởm" như M16 lại vượt qua mọi vòng kiểm tra của Quân đội Mỹ và trở thành vũ khí của toàn quân. Nguồn ảnh: Pinterest. Khẩu súng này thường xuyên bị kẹt đạn, nhất là khi tác chiến trong môi trường bụi bặm, ẩm ướt như ở Việt Nam. Người ta thậm chí còn tìm thấy nhiều thi thể lính Mỹ nằm tử nạn bên cạnh khẩu M16 bị tháo tung - có vẻ như những người lính xấu số đó đang cố sửa khẩu M16 bị kẹt đạn của mình. Nguồn ảnh: Pinterest. Do quá bực mình vì khẩu M16, năm 1967 Quốc hội Mỹ thậm chí đã tiến hành một cuộc điều tra diện rộng về việc tại sao M16 lại kém cỏi đến như vậy mà vẫn được quân đội Mỹ thu nạp trở thành vũ khí bộ binh chính. Nguồn ảnh: Pinterest. Tuy nhiên do năm 1968 chiến sự ở Việt Nam nổ ra quá ác liệt, việc tái trang bị một khẩu súng khác đồng bộ cho toàn bộ Lục quân Mỹ ở Việt Nam là điều không thể nên cuộc điều tra đã bị gác lại. Tới nay, vẫn không ai biết được chân tướng của sự việc. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Lính Mỹ choáng váng khi phải chịu hoả lực pháo binh của Quân giải phóng.

