Chiến sự Panjshir đảo chiều, Taliban mất quyền kiểm soát 2/3 thung lũng

Theo các thông tin mới nhất vừa được đăng tải từ chiến trường Panjshir, quân kháng chiến Afghanistan tuyên bố đã chiếm quyền kiểm soát 2/3 khu vực thung lũng, đẩy lùi nhiều đợt phản công của Taliban. Đây là một thông tin hết sức bất ngờ, nhất là khi chỉ cách đây một ngày, các tay súng của Taliban được cho là đã kiểm soát gần như hoàn toàn khu vực thung lũng Panjshir. Trước đó, các tay súng Taliban đã tuyên bố đã kiểm soát phần lớn khu vực thung lũng, chiếm được cả "đại bản doanh" - nơi ở của Cựu Tổng thống Afghanistan ở khu vực này. Tuy nhiên phía Taliban không đăng tải được bất kỳ bằng chứng nào về việc đã bắt giữ được những lãnh đạo chủ chốt của quân kháng chiến. Điều này cho thấy rất có khả năng, quân kháng chiến Afghanistan đã rút lui để bảo toàn lực lượng, hoặc thực hiện rút lui chiến thuật trước khi tung ra những đòn phản công chí tử. Ở một động thái có liên quan, Pakistan đã tuyên bố không liên quan tới các cuộc không kích vừa diễn ra ở thung lũng Panjshir và khẳng định rằng, quân đội nước này không can dự vào tình hình của Afghanistan. Trước đó, quân kháng chiến Afghanistan đã tuyến bố tấn công nhiều trực thăng của Pakistan, thậm chí còn khiến một chiếc bị hư hỏng nặng phải hạ cánh khẩn cấp. Có thể thấy, tình hình ở Panjshir hiện tại là hết sức phức tạp, các bên liên quan liên tục tung thông tin về việc đã kiểm soát khu vực thung lũng này, nhưng thực tế các thông tin này rất khó kiểm chứng, do không có bất cứ phóng viên quốc tế nào có mặt tại hiện trường. Theo thông tin được tờ Time of India đăng tải, một vài gia đình đã thoát được khỏi khu vực thung lũng Panjshir, sơ tán xuống thủ đô Kabul và cho biết, nhiều người dân ở khu vực chiến sự này đang rơi vào tình trạng đói ăn. Vẫn chưa rõ, những người bị rơi vào tình trạng thiếu lương thực đang nằm trong vùng kiểm soát của Taliban hay của quân kháng chiến Afghanistan, tuy nhiên nếu chiến sự tiếp tục kéo dài, chắc chắn dân thường trong khu vực sẽ hứng chịu nhiều hậu quả. Nga cũng vừa tuyên bố không công nhận chính quyền Taliban ở Afghanistan. Ngoài ra, Nga còn đang khẩn trương đưa thêm quân và xe tăng tới khu vực Tajikistan - quốc gia Trung Á có biên giới với Afghanistan. Cách đây ít giờ đồng hồ, truyền thông Nga cũng khẳng định quân đội nước này đang hỗ trợ quân kháng chiến Afghanistan vũ khí và đạn dược, để có thêm nguồn lực đối đầu với Taliban. Được biết, trong những ngày vừa qua khi quân kháng chiến Afghanistan bị đánh bật khỏi nhiều điểm cao chiến lược quanh thung lũng Panjshir, lực lượng này đã để mất tới 150 phương tiện thiết giáp và xe tăng vào tay Taliban. Nguồn ảnh: Pinterest. Taliban thu giữ được rất nhiều vũ khí hiện đại từ Mỹ và tàn quân Afghanistan, nay lại tiếp tục thu giữ hàng trăm thiết giáp từ tay Taliban. Nguồn: Wion.



