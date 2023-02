Chiến sự ác liệt ở Marinka, lính Ukraine tử thủ trong một ngân hàng

Trận chiến tại thị trấn Marinka bắt đầu vào tháng 2/2022 và kéo dài đến hiện nay, sau một năm giao tranh khốc liệt, trận chiến này đang dần đi đến hồi kết. Theo trang tin NetEase, tại khu vực trung tâm Marinka, một đơn vị của quân đội Ukraine đã rút về vị trí cuối cùng là tòa nhà ngân hàng. Tòa nhà ngân hàng Marinka có 4 tầng, là một tòa nhà bê tông cốt thép rất kiên cố và cũng là vị trí nòng cốt của quân đội Ukraine. Quân đội Ukraine giấu vũ khí, đạn dược và trốn dưới tầng hầm. Súng cối, đội tên lửa chống tăng và điểm bắn súng máy được triển khai ở tầng trên, các loại mìn được triển khai bên ngoài tòa nhà.Sư đoàn súng trường cơ giới tinh nhuệ số 150 Berlin của Quân đội Nga đang tiến hành trận chiến dọn dẹp cuối cùng ở trung tâm Marinka. Quân đội Nga có lợi thế tuyệt đối về quân số, hỏa lực và trang bị. Bệ phóng tên lửa nhiệt áp TOS-1A của Nga đã bắt đầu bắn bom nhiệt áp vào vị trí phòng thủ của quân đội Ukraine. Bệ phóng rocket nhiệt áp T OS-1A có thể phóng liên tục 24 quả bom nhiệt áp, tạo ra nhiệt độ cao 3.000 độ trong diện tích 400x100 mét. Nó đặc biệt được sử dụng để phá hủy vị trí mạnh của kẻ thù trên điểm đột phá tấn công ở mức độ bất thường. Do tầm bắn của bệ phóng rocket nhiệt áp TOS-1A quá ngắn nên nó rất dễ bị pháo binh Ukraine chế áp. Do đó, chỉ ở những khu vực mà quân đội Nga đã đạt được ưu thế tuyệt đối thì mới tham chiến. Các tên lửa của pháo binh Nga đã tiếp cận và bắn phá tòa nhà ngân hàng do một đại đội của quân đội Ukraine phòng thủ, nó đã thổi bay tòa nhà từ tầng bốn xuống còn một tầng rưỡi. Cùng lúc đó, xe tăng T-72B3 và xe tăng đột phá T-90M tiến hành bắn phá trực tiếp và chế áp cứ điểm hỏa lực bằng pháo chính 125mm. Xe tăng cùng với xe chiến đấu bộ binh đã sử dụng các loại hỏa lực súng máy một cách áp đảo để hỗ trợ bộ binh phát triển chiến đấu. Công binh Nga đã thả một lượng lớn bom khói trên trận địa để che cho các nhóm hỏa lực và biệt kích Nga mở các cuộc tấn công tầm gần vào tòa nhà. Quân đội Ukraine triển khai rải mìn bên trong và bên ngoài tòa nhà ngân hàng, đồng thời sử dụng nhiều điểm hỏa lực khác nhau để yểm trợ cho bãi mìn. Lực lượng biệt kích Nga gặp khó khăn khi tiến lên. Quân đội Ukraine mặc dù chỉ có thành trì là tòa nhà ngân hàng nhưng họ vẫn có thể nhận được sự hỗ trợ từ pháo binh Ukraine ở phía sau. Đồng thời, xung quanh toàn nhà, đội quân Ukraine cũng chiếm các công sự ngầm dưới lòng đất, sử dụng các đường hầm để ẩn nấp và phát động các cuộc tấn công hỏa lực bất ngờ. Kể từ giữa tháng 11, sau khi quân đội Nga tiến vào trung tâm Marinka, một thị trấn nhỏ với dân số 10.000 người, quân đội Nga đã chiến đấu ác liệt ở trung tâm Marinka trong gần 3 tháng. Mặc dù quân đội Ukraine gặp bất lợi tuyệt đối về binh lực và hỏa lực, nhưng họ đã chiến đấu rất thông minh. Quân đội Ukraine tiếp tục cử các đội từ tầng hầm xâm nhập vào các vị trí của Nga, sử dụng máy bay không người lái để tìm kiếm và đánh dấu các mục tiêu của Nga, dẫn đường cho pháo binh Ukraine tấn công theo chiều sâu. Máy bay không người lái được sử dụng để trinh sát, súng cối, súng bắn tỉa và bệ phóng tên lửa chống tăng của Nga. Quân đội Nga đã nhiều lần đột nhập vào vị trí của quân đội Ukraine nhưng không thể hạ gục được và phải rút lui, hậu quả là giẫm phải mìn do quân Ukraine bố trí. Sau khi chiến đấu ở Marinka được một năm, quân đội Nga vẫn đang giao tranh đẫm máu ở các dãy nhà còn lại, liên tục tranh giành từng cứ điểm với quân đội Ukraine. Việc thị trấn Marinka nhỏ bé có diện tích 2,3 km2 trở nên khó kiểm soát như vậy cũng cho thấy, việc chiến đấu trên đường phố đô thị là quá khó. Rất khó để chiếm được các thị trấn kiên cố chỉ bằng cách dựa vào sự bao phủ của hỏa lực hạng nặng. Ngay cả khi toàn bộ thị trấn bị nổ tung, nó cũng không thể chiếm được hoàn toàn. Bởi vì quân đội Nga sẽ khó phát hiện ra động thái của kẻ thù. Hơn nữa, không gian được hình thành bởi đống đổ nát rất thuận lợi cho việc ẩn nấp của các tay súng bắn tỉa. Các phương tiện như xe bọc thép cũng sẽ bị cản trở làm chậm tốc độ, điều này có lợi cho đội tên lửa chống tăng Ukraine phát động phục kích. Đặc điểm lớn nhất của chiến đấu trên đường phố ở các thành phố và thị trấn là tàn khốc, địa hình phức tạp dẫn đến vô số tình huống bất ngờ trong trận chiến. Đồng thời, rất khó phát hiện ra kẻ địch nên đánh nhau trên đường phố cực kỳ nguy hiểm. Quan trọng hơn, quân đội Nga vẫn chưa hoàn toàn áp chế được pháo binh Ukraine bắn yểm trợ vào phía sau Marinka, điều này càng làm tăng thêm khó khăn cho quân đội Nga trong việc đánh chiếm khu vực đô thị Marinka.

