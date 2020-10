Chiến công đặc biệt của đặc công nước Việt Nam trong bão lụt miền Trung

Sáng 8/10, tàu biển dân sự mang số hiệu Vietship 01 khi đang cơ động vào bờ tránh trú bão đã bất ngờ bị sóng đánh dạt ra khu vực phao số 0 tại cửa biển và mắc cạn, chìm một phần. Sự việc diễn ra tại khu vực cách bờ biển xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị khoảng 500m dẫn đến việc 12 thủy thủ đoàn trên con tàu bị mắc kẹt. Do sóng to, gió lớn khiến các lực lượng chức năng gặp vấn đề cực kỳ khó khăn trong việc tiếp cận giải cứu người bị nạn. Ảnh: Tàu Vietship 01 mắc cạn và chìm chỉ còn thấy ống khói - Nguồn: QĐND Online. Việc tàu bị mắc cạn ở khu vực rất gần bờ, nước nông khiến cho việc điều động tàu cứu hộ biển chuyên dụng cỡ lớn là không thể thực hiện được. Phương án ban đầu được đưa ra là dùng các ghe cá nhỏ được ngư dân giàu kinh nghiệm chèo ra tiếp cận khu vực tàu chìm để cứu thuyền viên mắc kẹt nhưng đã không khả thi khiến cho một ghe bị sóng đánh chìm và thêm 3 ngư dân bám được vào tàu Vietship 01. Sau đó, 4 thuyền viên đã tự bơi vào bờ an toàn, 2 người khác được 1 ghe ngư dân cứu và vẫn còn 9 người mắc kẹt. Ảnh: Ngư dân chèo ghe nhỏ tiếp cận tàu Vietship 01 - Nguồn: QĐND Online. Nhận thấy sự phức tạp của tình hình, Bộ Quốc phòng đã nhanh chóng chỉ thị Binh đoàn 18 điều động trực thăng EC-155 mang số hiệu VN-8624 của Công ty Trực thăng miền Bắc vào khu vực biển Cửa Việt để phối hợp cùng các lực lượng chức năng đang có mặt tại đó giải cứu những thuyền viên còn đang bị mắc kẹt. Ảnh: Trực thăng EC-155 hạ cánh sau khi hoàn thành nhiệm vụ - Nguồn: QĐND Online. Trước đó, nhiều lực lượng như Ban chỉ huy quân sự Quân khu 4, Ban chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị, Bộ đội biên phòng Quảng Trị, Vùng 3 Hải quân,... đã có mặt tại hiện trường để đưa ra nhiều giải pháp khắc phục tình hình. Một tàu của lực lượng chuyên trách trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng đã bị sóng đánh bật lên bờ và mắc cạn. Ảnh: Bàn bạc phương án giải cứu thuyền viên trên tàu Vietship 01 - Nguồn: QĐND Online. Chiều ngày 10/10, trực thăng của Bộ Quốc phòng đã tiếp cận được ống khói tàu Vietship 01 nơi các thuyền viên đang bị mắc kẹt để tiếp tế lương thực cho mọi người có sức cầm cự, cùng với đó là kết nối một đường dây từ ống khói tàu vào bờ để chuẩn bị cho công tác cứu hộ sẽ diễn ra vào ngày hôm sau. Ảnh: Ống khói tàu Vietship 01 nhìn từ máy bay trực thăng - Nguồn: QĐND Online. Vào 8 giờ sáng ngày 11/10, ba chiến sĩ đặc công nước của Lữ đoàn 126 đặc công hải quân đã trực tiếp bơi ra tiếp cận khu vực tàu gặp nạn. Những chiến sĩ với tinh thần quả cảm và huấn luyện vô cùng thuần thục với những tình huống như thế này đã liên tiếp đưa được một số người bị nạn vào bờ an toàn. Ảnh: Chiến sĩ đặc công nước quan sát quá trình cứu hộ thuyền viên - Nguồn: QĐND Online. Các thuyền viên sau khi được các chiến sĩ đặc công nước dìu về bờ an toàn đã nhanh chóng được đưa đi chăm sóc y tế đặc biệt sau một thời gian dài bị cô lập, sóng đánh liên hồi và luôn trong trạng thái lo âu bởi khả năng có thể bị nước cuốn đi. Ảnh: Bộ đội biên phòng đưa người bị nạn vào bờ - Nguồn: QĐND Online. Trực thăng của Bộ Quốc phòng đã xuất hiện vào lúc 9 giờ 30 sáng cùng ngày và cứu hộ toàn bộ số nạn nhân mắc kẹt còn lại. Kết thúc quá trình hơn 4 ngày đối mặt với tử thần giữa biển khơi của thủy thủ đoàn trên tàu Vietship 01. Ảnh: Thuyền viên tàu Vietship 01 sau khi được đưa vào bờ bằng trực thăng - Nguồn: QĐND Online. Có thể nói rằng, đây là nhiệm vụ thành công to lớn trong việc bảo đảm tính mạng của nhân dân cũng như có tính an toàn tuyệt đối, không hề mắc sai sót nào. Để có được điều này là cả một quá trình huấn luyện cực kỳ bài bản của những lực lượng đặc biệt như không quân cứu hộ hay đặc công người nhái, luôn sẵn sàng xuất phát và hoàn thành mọi trọng trách được giao phó. Ảnh: Tổ lái trực thăng EC-155 sau khi hoàn thành nhiệm vụ - Nguồn: QĐND Online. Video Khổ luyện tại Lữ đoàn Đặc công nước 5, Binh chủng Đặc công - Nguồn: QPVN

