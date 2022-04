Chỉ huy Tiểu đoàn Azov đã trốn thoát khỏi nhà máy Azovstal?

Tờ Pravda của Nga đưa tin, Tiểu đoàn Azov ở Mariupol và Lữ đoàn 36 Thủy quân lục chiến Ukraine đã tiến hành một cuộc đột kích vào ban đêm. Thiếu tá Denis Prokopenko, chỉ huy Tiểu đoàn Azov ở Mariupol đã thoát khỏi vòng vây của Nga. Alexander Khodakovsky, chỉ huy Tiểu đoàn Vostok của lực lượng vũ trang Donetsk số 1, cho biết: "Một số lượng lớn binh lính của Ukraine và Azov đã sử dụng khoảng 30 xe quân sự và pháo tự hành chọc thủng vòng vây của DPR vào giữa đêm”. Quân đội Nga được chia thành ba nhóm trong cuộc tấn công Mariupol. Nhóm đầu tiên ở lớp trong cùng là Lữ đoàn 610 Thủy quân lục chiến thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 100 của DPR và nhóm chiến đấu của Lực lượng đặc biệt Spartan. Nhóm thứ hai bao vây bên ngoài là Lữ đoàn 22 Lực lượng đặc biệt GRU của Nga, Lực lượng của Bộ Nội vụ DPR, Lực lượng Đặc nhiệm Chechnya, Lực lượng Cảnh sát Đặc nhiệm Grozny và Sư đoàn Bộ binh Cơ giới 150 của Nga. Nhóm thứ ba ở lớp ngoài cùng chịu trách nhiệm chính cho các nhiệm vụ an ninh bên ngoài và phong tỏa, sơ tán người dân, sàng lọc những người trốn thoát, v.v. Nhóm này về cơ bản là lực lượng dự bị DPR. Là một khu vực chiến sự quan trọng, quân đội Nga đã bao vây chặt chẽ Mariupol và các máy bay không người lái đang theo dõi nó 24/24 giờ. Do đó, ngay khi đoàn xe ngụy trang của Ukraine xuất kích, máy bay không người lái của Nga đã khóa chặt đoàn xe bất thường này để theo dõi và giám sát liên tục. Sau đó quân Nga và DPR đã sử dụng hỏa lực pháo binh tấn công dữ dội vào mũi đột phá của quân Ukraine, giao tranh nổ ra nhanh chóng. Một số lượng lớn quân đội Ukraine và các thành viên của tiểu đoàn Azov rút chạy, các phương tiện quân sự dễ bị tấn công và tiêu diệt đã rút vào các ngôi nhà gần đó để chống trả và tẩu thoát. Tuy nhiên, Ilya Kiva, cựu đại biểu quốc hội Ukraine cho biết, chỉ huy tiểu đoàn Azov, Thiếu tá Denis Prokopenko đã chỉ huy một số ít lực lượng đột phá thành công. Tuy nhiên, Lữ đoàn 36 Thủy quân lục chiến Ukraine tại Công trình thép Ilyich của nhà máy Azovstal đã ở trong tình trạng sụp đổ. Lữ đoàn 36 Thủy quân lục chiến Ukraine cho biết qua mạng xã hội rằng, hiện tại toàn bộ lữ đoàn đã hết đạn, đạn chống thiết giáp cũng đã hết từ lâu. Bây giờ thuốc men và thực phẩm đều bị cắt hết. Sau 45 ngày chiến đấu, rất nhiều lính bộ binh của lữ đoàn thương vong. Lữ đoàn này chỉ có thể dựa vào lính pháo binh, lái xe, văn thư, bảo vệ, quân nhạc và xạ thủ phòng không để nhặt súng trường và chiến đấu. Theo báo cáo trước đó vào sáng sớm ngày 13/4, rất đông thành viên của Lữ đoàn 36 Thủy quân lục chiến Ukraine đã đầu hàng, khoảng 1.000 người, trong đó hơn 30% bị thương, một bộ phận lớn bị thương không thể tự di chuyển. Tuy nhiên, vẫn còn hàng trăm lính thủy quân lục chiến Ukraine đột phá và đã tiến vào nhà máy thép Azovstal để chuẩn bị cho cuộc kháng cự cùng với Tiểu đoàn Azov. Hiện Trung tá Vladimir Barayuk, chỉ huy Lữ đoàn 36 Thủy quân lục chiến Ukraine vẫn chưa đột phá khỏi vòng vây quân Nga và người ta ước tính rằng ông cũng đang chỉ huy số quân còn lại trong nhà máy thép Azovstal, chờ đợi lực lượng tiếp viện có thể. Theo hướng Zaporozhye, quân đội Ukraine đang tiếp tục tấn công vào đường tiếp tế hậu cần của Nga, lập kế hoạch giải tỏa vòng vây trong thành phố Mariupol bằng cách tấn công đường tiếp tế hậu cần của quân đội Nga. Các tiểu đoàn trinh sát số 225 và 226 mới được thành lập của Tiểu đoàn Azov ở Kharkov cũng đi về phía nam đến Zaporozhye để tham gia chiến dịch giải vây. Trại Azov có nguồn gốc từ “Nhóm 82” do những người hâm mộ phe Thợ mỏ Kharkiv tổ chức vào những năm 1982. Sau khi xung đột Donbass bùng nổ vào năm 2014, tổ chức người hâm mộ “Nhóm 82” đã thành lập Tiểu đoàn Azov. Trụ sở của Tiểu đoàn Azov thực tế nằm trong khu công nhân ở Kharkov và binh lính của họ chủ yếu là công nhân nhà máy công nghiệp nặng. Đến ngày 13/4, hầu hết tàn quân Ukraine ở Mariupol đã quyết định đầu hàng. Có khoảng 3.000 người trong Lữ đoàn 36 Thủy quân lục chiến Ukarine, theo các nguồn tin đã có đến 50% trong số họ bị giết, 1.000 người còn lại, bao gồm cả những người bị thương đã quyết định đầu hàng. Theo các báo cáo, một số ít binh sĩ của lực lượng thủy quân lục chiến Ukraine đã đột nhập vào nhà máy thép của Tiểu đoàn Azov do Kontradmila Belinsky chỉ huy. Dẫn đầu một đội gồm hàng trăm lính thủy đánh bộ dũng cảm, bao gồm cả những người bị thương, hợp nhất với Tiểu đoàn Azov để chống lại cuộc kháng cự cuối cùng tại nhà máy thép.

