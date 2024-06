Chỉ huy Quân đội Ukraine đổ lỗi cho nhau khi để mất Ocheretine

Cứ điểm Ocheretine ở tây bắc thành phố Avdiivka có vai trò chiến lược quan trọng, không chỉ khi Avdiivka còn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine, mà cả nay khi thành phố này thất thủ dưới tay Nga. Tuy nhiên cứ điểm này đã bị rơi vào tay quân Nga chỉ trong một đòn đột kích. Lãnh đạo Ukraine cáo buộc chỉ huy Quân đội Ukraine về việc mất Ocheretino. Việc quân Nga đột phá dễ dàng vào Ocheretino là do tinh thần và khả năng chiến đấu của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 115 Quân đội Ukraine thấp, chứ không phải do sự luân chuyển hay chuyển giao vị trí từ Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47. Qua điều tra, Lữ đoàn 115 chưa sẵn sàng chiến đấu, đơn giản là pháo binh không hoạt động do thiếu đạn và do lính pháo binh bỏ trận địa. Bộ binh chỉ đơn giản là nằm chết dí trong hầm, mà không có sự hỗ trợ của UAV FPV hoặc pháo binh, sau đó hầu hết đều chết hoặc bị bắt làm tù binh. Trước đòn tấn công mãnh liệt của quân Nga, nhưng không có một nỗ lực nào của chỉ huy Lữ đoàn 115, nhằm rút bộ binh ra khỏi khu vực trận địa đang bị đánh phá hủy diệt bởi của hỏa lực quân Nga. Ocheretino đầu hàng mà không chiến đấu và chỉ huy Lữ đoàn 115 bị cách chức. Việc mất cứ điểm Ocheretino của Lữ đoàn 115 đã trở thành một ví dụ về việc chấp hành không nghiêm mệnh lệnh, tinh thần và khả năng chiến đấu giữa các lữ đoàn của Ukraine quá chênh lệch. Dẫn đến nhiều đơn vị như Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 hay Lữ đoàn đổ bộ đường không 82 liên tục phải đóng vai “cứu hỏa” trên chiến trường Ukraine. Bênh cạnh việc chỉ huy Lữ đoàn bộ binh cơ giới 115 đã không thể tổ chức phòng thủ hiệu quả, nhưng công tác bảo đảm hậu cần của cấp trên cho lẽ đoàn chiến đấu cũng không bảo đảm, đặc biệt là đạn pháo và đạn hỏa lực các loại. Pháo binh là hỏa lực hỗ trợ chính của các đơn vị phòng ngự Ukraine hiện nay, nhưng pháo binh của Lữ đoàn 115 không thể hoàn thành nhiệm vụ do thiếu đạn và lính pháo binh phải rời khỏi trận địa của họ. Việc thiếu hiệp đồng trong chiến đấu cũng là nguyên nhân của việc mất Ocheretine. Như vậy trước một Quân đội Nga chiến đấu chủ yếu bằng hỏa lực, nhưng chỉ huy Ukraine lại đưa bộ binh, không có sự yểm trợ hỏa lực từ pháo binh hay từ máy bay không người lái FPV. Do vậy cái kết sẽ là chết hoặc bị bắt làm tù binh. Cuối cùng là mọi nỗ lực giải cứu và sơ tán khi Lữ đoàn 115 lâm nguy đều bị phớt lờ. Kết quả là hầu hết lính của lữ đoàn đều chết, bị thương hoặc bị bắt, còn Ocheretino thì đầu hàng mà không chiến đấu. Quan sát từ tình hình chiến trường Ukraine hiện nay cho thấy, có thể Nga sẽ tiếp tục thực hiện chiến lược gây áp lực lên Kiev, tận dụng mọi cơ hội để củng cố vị thế của mình. Những thành công ở mặt trận chứng tỏ Quân đội Nga sau đợt “chỉnh huấn, chỉnh quân” đã đã được trình độ huấn luyện và phối hợp cao, giúp họ đạt được những kết quả đáng kể. Trong điều kiện Ukraine không thể tổ chức phòng thủ hiệu quả, quân Nga phải tận dụng tối đa lợi thế để đạt được mục tiêu. Thất bại của Quân đội Ukraine ở Ocheretino có thể đánh giá đây hoàn toàn không phải là một “tai nạn” của Quân đội Ukraine, khi trang bị, khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị có trình độ chênh lệch nhau quá nhiều. Trong thời gian qua, trước hỏa lực dữ dội của quân Nga, Quân đội Ukraine chỉ có thể đưa quân để ngăn cản bước tiến của quân Nga. Chiến thuật nay rõ ràng là sẽ làm thiệt hại quân ghê gớm, tuy nhiên đó là chiến thuật duy nhất họ có thể làm được lúc này, khi các nguồn viện trợ của phương Tây đang ngày càng khó khăn hơn. (Nguồn ảnh: CNN, Forbes, Reuters, Sputnik).

Cứ điểm Ocheretine ở tây bắc thành phố Avdiivka có vai trò chiến lược quan trọng, không chỉ khi Avdiivka còn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine, mà cả nay khi thành phố này thất thủ dưới tay Nga. Tuy nhiên cứ điểm này đã bị rơi vào tay quân Nga chỉ trong một đòn đột kích. Lãnh đạo Ukraine cáo buộc chỉ huy Quân đội Ukraine về việc mất Ocheretino. Việc quân Nga đột phá dễ dàng vào Ocheretino là do tinh thần và khả năng chiến đấu của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 115 Quân đội Ukraine thấp, chứ không phải do sự luân chuyển hay chuyển giao vị trí từ Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47. Qua điều tra, Lữ đoàn 115 chưa sẵn sàng chiến đấu, đơn giản là pháo binh không hoạt động do thiếu đạn và do lính pháo binh bỏ trận địa. Bộ binh chỉ đơn giản là nằm chết dí trong hầm, mà không có sự hỗ trợ của UAV FPV hoặc pháo binh, sau đó hầu hết đều chết hoặc bị bắt làm tù binh. Trước đòn tấn công mãnh liệt của quân Nga, nhưng không có một nỗ lực nào của chỉ huy Lữ đoàn 115, nhằm rút bộ binh ra khỏi khu vực trận địa đang bị đánh phá hủy diệt bởi của hỏa lực quân Nga. Ocheretino đầu hàng mà không chiến đấu và chỉ huy Lữ đoàn 115 bị cách chức. Việc mất cứ điểm Ocheretino của Lữ đoàn 115 đã trở thành một ví dụ về việc chấp hành không nghiêm mệnh lệnh, tinh thần và khả năng chiến đấu giữa các lữ đoàn của Ukraine quá chênh lệch. Dẫn đến nhiều đơn vị như Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 hay Lữ đoàn đổ bộ đường không 82 liên tục phải đóng vai “cứu hỏa” trên chiến trường Ukraine. Bênh cạnh việc chỉ huy Lữ đoàn bộ binh cơ giới 115 đã không thể tổ chức phòng thủ hiệu quả, nhưng công tác bảo đảm hậu cần của cấp trên cho lẽ đoàn chiến đấu cũng không bảo đảm, đặc biệt là đạn pháo và đạn hỏa lực các loại. Pháo binh là hỏa lực hỗ trợ chính của các đơn vị phòng ngự Ukraine hiện nay, nhưng pháo binh của Lữ đoàn 115 không thể hoàn thành nhiệm vụ do thiếu đạn và lính pháo binh phải rời khỏi trận địa của họ. Việc thiếu hiệp đồng trong chiến đấu cũng là nguyên nhân của việc mất Ocheretine. Như vậy trước một Quân đội Nga chiến đấu chủ yếu bằng hỏa lực, nhưng chỉ huy Ukraine lại đưa bộ binh, không có sự yểm trợ hỏa lực từ pháo binh hay từ máy bay không người lái FPV. Do vậy cái kết sẽ là chết hoặc bị bắt làm tù binh. Cuối cùng là mọi nỗ lực giải cứu và sơ tán khi Lữ đoàn 115 lâm nguy đều bị phớt lờ. Kết quả là hầu hết lính của lữ đoàn đều chết, bị thương hoặc bị bắt, còn Ocheretino thì đầu hàng mà không chiến đấu. Quan sát từ tình hình chiến trường Ukraine hiện nay cho thấy, có thể Nga sẽ tiếp tục thực hiện chiến lược gây áp lực lên Kiev, tận dụng mọi cơ hội để củng cố vị thế của mình. Những thành công ở mặt trận chứng tỏ Quân đội Nga sau đợt “chỉnh huấn, chỉnh quân” đã đã được trình độ huấn luyện và phối hợp cao, giúp họ đạt được những kết quả đáng kể. Trong điều kiện Ukraine không thể tổ chức phòng thủ hiệu quả, quân Nga phải tận dụng tối đa lợi thế để đạt được mục tiêu. Thất bại của Quân đội Ukraine ở Ocheretino có thể đánh giá đây hoàn toàn không phải là một “tai nạn” của Quân đội Ukraine, khi trang bị, khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị có trình độ chênh lệch nhau quá nhiều. Trong thời gian qua, trước hỏa lực dữ dội của quân Nga, Quân đội Ukraine chỉ có thể đưa quân để ngăn cản bước tiến của quân Nga. Chiến thuật nay rõ ràng là sẽ làm thiệt hại quân ghê gớm, tuy nhiên đó là chiến thuật duy nhất họ có thể làm được lúc này, khi các nguồn viện trợ của phương Tây đang ngày càng khó khăn hơn. (Nguồn ảnh: CNN, Forbes, Reuters, Sputnik).