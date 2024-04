Chasov Yar chỉ là đòn nghi binh, lộ diện mục tiêu thực sự của Nga

Giao tranh dữ dội đã nổ ra trên nhiều mặt trận ở miền đông Ukraine và Chasov Yar đã trở thành tâm điểm gây chú ý trong thời gian qua. Chasov Yar là vị trí chiến lược trong tuyến phòng thủ thứ hai của Quân đội Ukraine, nơi tập trung lớn quân tinh nhuệ của Ukraine. Ảnh: The Guardian. Đối với Ukraine, sau khi mất Bakhmut và Avdiivka, các đơn vị chiến đấu của họ không thể rút lui thêm nữa. Một khi Chasov Yar bị mất, toàn bộ tuyến phòng thủ kênh đào Donbass sẽ sụp đổ và ảnh hưởng lớn đến toàn bộ mặt trận phía đông của Ukraine. Ảnh: CNN. Từ thực tế chiến trường có thể thấy, trọng tâm cuộc tấn công gần đây của Quân đội Nga rõ ràng là tuyến phòng thủ Chasov Yar. Quân đội Nga phóng tên lửa vào các vị trí tiền tuyến của Quân đội Ukraine hàng ngày, sau đó điều động máy bay ném bom siêu trọng xuống các vị trí phòng thủ tại Chasov Yar. Ảnh: TASS. Tuy nhiên, điều khiến các chuyên gia quân sự ngạc nhiên là mặc dù có sự hỗ trợ áp đảo của hỏa lực pháo binh, nhưng các đơn vị thiết giáp của Nga đã không xông lên một cách hấp tấp, mà chỉ một số ít các lực lượng bộ binh tinh nhuệ tiến hành tấn công trực diện vào phía đông Chasov Yar. Ảnh: TASS. Sau khi quan sát cuộc tấn công của Quân đội Nga vào tuyến phòng thủ Chasov Yar trong gần một tuần, một số chuyên gia quân sự bất ngờ nhận ra rằng Quân đội Nga chỉ đang tấn công vào khu vực phía đông và phía tây của thành phố. Theo nhận định của các chuyên gia NetEase, từ cấp độ chiến lược, mục tiêu chủ yếu của Quân đội Nga là loại bỏ khả năng chiến đấu của các đơn vị Quân đội Ukraine. Nếu muốn chiếm thành phố thì họ chỉ cần liên tục bắn phá các vị trí phòng thủ của Ukraine, không cần sử dụng những phương pháp tấn công phức tạp. Một phần, tuyến phòng thủ Chasov Yar hiện nay vẫn còn rất kiên cố, do Quân đội Nga vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn các cứ điểm của Quân đội Ukraine ở ngoại vi thành phố, nên họ không thể tiến hành tấn công tổng lực. Quân đội Nga lúc này chỉ có thể sử dụng lực lượng tinh nhuệ tấn công vào các vị trí quan trọng như quận trung tâm Chasovnyar, điều này khiến Quân đội Ukraine cảm thấy Chasovnyar đang gặp nguy hiểm và cần phải bổ sung quân tiếp viện. Bên cạnh đó, Quân đội Nga cũng đã giảm tốc độ tiến công ở chiến trường phía nam nhằm đánh lừa các chỉ huy quân sự của Ukraine. Phía Ukraine đã tận dụng khoảng trống ở chiến trường phía nam và lập tức phái hai lữ đoàn tinh nhuệ đang trấn thủ ở đây tiến lên phía bắc để chi viện cho Chasov Yar. Động thái này hoàn toàn giống với trận chiến Bahmut ban đầu. Được biết, trong trận Bakhmut, Quân đội Ukraine cử tổng cộng 27 lữ đoàn đến tiếp viện, kết quả là Quân đội Nga đã biến nơi này thành “máy xay thịt”, gây tiêu hao lớn cho Quân đội Ukraine. Quân Nga dùng hỏa lực pháo binh liên tục bắn phá vào các khu vực bên ngoài Chasov Yar, sử dụng máy bay ném bom để tiêu hao sức chiến đấu của quân Ukraine, khiến phía Ukraine phải bổ sung quân tiếp viện hết đợt này đến đợt khác. Như vậy, mục tiêu đầu tiên trong “cuộc tấn công nhử” của Quân đội Nga vào Chasov Yar đã đạt được. Lúc này, Seversk, một vị trí chiến lược khác của Ukraine cũng đã lộ diện. Seversk đóng vai trò là vùng đệm chiến lược ở phía đông Severodetsk và Lisichansk. Một khi Nga kiểm soát được khu vực này, sẽ ngăn chặn được pháo binh tầm xa của Ukraine bắn vào Donetsk. Công việc tái thiết sau xung đột ở Donetsk có thể tiến hành ổn định hay không, sẽ phụ thuộc rất lớn vào việc vùng này thoát khỏi những đợt pháo kích của Ukraine. Một khi Seversk nằm trong sự kiểm soát chặt chẽ của Quân đội Nga, nó sẽ mang lại vùng đệm chiến lược rộng lớn cho Severodonetsk và Lischichansk, đồng thời Seversk cũng là một thành phố công nghiệp quan trọng với nguồn tài nguyên phong phú sẽ hỗ trợ cho công việc tái thiết ở Donetsk. Vì vậy, trong khi quân Nga giả vờ tấn công Chasov Yar thì họ đã bắt đầu siết vòng vây ở Seversk. Ngày 9/4, Quân đội Nga dẫn đầu mở cuộc tấn công ác liệt vào Petroglivka ở phía đông bắc Seversk và Rozdolivka ở phía nam, dưới sự oanh tạc dữ dội của máy bay Nga, Quân đội Ukraine đã để mất vị trí phòng thủ cách Seversk 2 km về phía bắc. Do phần lớn các đơn vị tinh nhuệ của Ukraine đã bị giam chân ở Chasov Yar, nên Quân đội Ukraine ở Seversk không thể nhận được bất kỳ quân tiếp viện nào và Quân đội Nga sẽ dễ dàng có thể đạt được mục tiêu trong đợt tiến công mới này.

Giao tranh dữ dội đã nổ ra trên nhiều mặt trận ở miền đông Ukraine và Chasov Yar đã trở thành tâm điểm gây chú ý trong thời gian qua. Chasov Yar là vị trí chiến lược trong tuyến phòng thủ thứ hai của Quân đội Ukraine, nơi tập trung lớn quân tinh nhuệ của Ukraine. Ảnh: The Guardian. Đối với Ukraine, sau khi mất Bakhmut và Avdiivka, các đơn vị chiến đấu của họ không thể rút lui thêm nữa. Một khi Chasov Yar bị mất, toàn bộ tuyến phòng thủ kênh đào Donbass sẽ sụp đổ và ảnh hưởng lớn đến toàn bộ mặt trận phía đông của Ukraine. Ảnh: CNN. Từ thực tế chiến trường có thể thấy, trọng tâm cuộc tấn công gần đây của Quân đội Nga rõ ràng là tuyến phòng thủ Chasov Yar. Quân đội Nga phóng tên lửa vào các vị trí tiền tuyến của Quân đội Ukraine hàng ngày, sau đó điều động máy bay ném bom siêu trọng xuống các vị trí phòng thủ tại Chasov Yar. Ảnh: TASS. Tuy nhiên, điều khiến các chuyên gia quân sự ngạc nhiên là mặc dù có sự hỗ trợ áp đảo của hỏa lực pháo binh, nhưng các đơn vị thiết giáp của Nga đã không xông lên một cách hấp tấp, mà chỉ một số ít các lực lượng bộ binh tinh nhuệ tiến hành tấn công trực diện vào phía đông Chasov Yar. Ảnh: TASS. Sau khi quan sát cuộc tấn công của Quân đội Nga vào tuyến phòng thủ Chasov Yar trong gần một tuần, một số chuyên gia quân sự bất ngờ nhận ra rằng Quân đội Nga chỉ đang tấn công vào khu vực phía đông và phía tây của thành phố. Theo nhận định của các chuyên gia NetEase, từ cấp độ chiến lược, mục tiêu chủ yếu của Quân đội Nga là loại bỏ khả năng chiến đấu của các đơn vị Quân đội Ukraine. Nếu muốn chiếm thành phố thì họ chỉ cần liên tục bắn phá các vị trí phòng thủ của Ukraine, không cần sử dụng những phương pháp tấn công phức tạp. Một phần, tuyến phòng thủ Chasov Yar hiện nay vẫn còn rất kiên cố, do Quân đội Nga vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn các cứ điểm của Quân đội Ukraine ở ngoại vi thành phố, nên họ không thể tiến hành tấn công tổng lực. Quân đội Nga lúc này chỉ có thể sử dụng lực lượng tinh nhuệ tấn công vào các vị trí quan trọng như quận trung tâm Chasovnyar, điều này khiến Quân đội Ukraine cảm thấy Chasovnyar đang gặp nguy hiểm và cần phải bổ sung quân tiếp viện. Bên cạnh đó, Quân đội Nga cũng đã giảm tốc độ tiến công ở chiến trường phía nam nhằm đánh lừa các chỉ huy quân sự của Ukraine. Phía Ukraine đã tận dụng khoảng trống ở chiến trường phía nam và lập tức phái hai lữ đoàn tinh nhuệ đang trấn thủ ở đây tiến lên phía bắc để chi viện cho Chasov Yar. Động thái này hoàn toàn giống với trận chiến Bahmut ban đầu. Được biết, trong trận Bakhmut, Quân đội Ukraine cử tổng cộng 27 lữ đoàn đến tiếp viện, kết quả là Quân đội Nga đã biến nơi này thành “máy xay thịt”, gây tiêu hao lớn cho Quân đội Ukraine. Quân Nga dùng hỏa lực pháo binh liên tục bắn phá vào các khu vực bên ngoài Chasov Yar, sử dụng máy bay ném bom để tiêu hao sức chiến đấu của quân Ukraine, khiến phía Ukraine phải bổ sung quân tiếp viện hết đợt này đến đợt khác. Như vậy, mục tiêu đầu tiên trong “cuộc tấn công nhử” của Quân đội Nga vào Chasov Yar đã đạt được. Lúc này, Seversk, một vị trí chiến lược khác của Ukraine cũng đã lộ diện. Seversk đóng vai trò là vùng đệm chiến lược ở phía đông Severodetsk và Lisichansk. Một khi Nga kiểm soát được khu vực này, sẽ ngăn chặn được pháo binh tầm xa của Ukraine bắn vào Donetsk. Công việc tái thiết sau xung đột ở Donetsk có thể tiến hành ổn định hay không, sẽ phụ thuộc rất lớn vào việc vùng này thoát khỏi những đợt pháo kích của Ukraine. Một khi Seversk nằm trong sự kiểm soát chặt chẽ của Quân đội Nga, nó sẽ mang lại vùng đệm chiến lược rộng lớn cho Severodonetsk và Lischichansk, đồng thời Seversk cũng là một thành phố công nghiệp quan trọng với nguồn tài nguyên phong phú sẽ hỗ trợ cho công việc tái thiết ở Donetsk. Vì vậy, trong khi quân Nga giả vờ tấn công Chasov Yar thì họ đã bắt đầu siết vòng vây ở Seversk. Ngày 9/4, Quân đội Nga dẫn đầu mở cuộc tấn công ác liệt vào Petroglivka ở phía đông bắc Seversk và Rozdolivka ở phía nam, dưới sự oanh tạc dữ dội của máy bay Nga, Quân đội Ukraine đã để mất vị trí phòng thủ cách Seversk 2 km về phía bắc. Do phần lớn các đơn vị tinh nhuệ của Ukraine đã bị giam chân ở Chasov Yar, nên Quân đội Ukraine ở Seversk không thể nhận được bất kỳ quân tiếp viện nào và Quân đội Nga sẽ dễ dàng có thể đạt được mục tiêu trong đợt tiến công mới này.