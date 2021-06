Căng thẳng Đông Bắc Á, Hàn Quốc muốn đóng siêu tàu tên lửa

Khu vực Đông Bắc Á luôn là nơi tiềm ẩn những mâu thuẫn và lợi ích đan xen và được đánh giá là những điểm nóng, có thể dẫn đến bùng phát chiến tranh bất cứ lúc nào. Hiện nay, quan hệ giữa hai miền Triều Tiên vẫn ở trong tình trạng chiến tranh; ngoài ra quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn trong tình trạng “bằng mặt không bằng lòng”. Theo trang web “Quan sát quân sự” của Mỹ, Hàn Quốc đang xem xét phát triển một “siêu tàu tên lửa”, có lượng choán nước khoảng 5.000 tấn; sẽ được sử dụng vào mục đích đặc biệt, có thể mang tới 80 tên lửa hành trình tiến công mặt đất. Các “siêu tàu tên lửa” này của Hàn Quốc, có thể còn có một khả năng tác chiến khác, đó là tấn công tàu nổi của đối phương. Theo thông tin, mỗi “siêu tàu tên lửa” sẽ được trang bị 80 giếng phóng tên lửa thẳng đứng, dùng phóng tên lửa hành trình. Mặc dù nhiều tàu khu trục của Hải quân Hàn Quốc cũng được trang bị hơn 80 tổ hợp phóng tên lửa thẳng đứng, nhưng chỉ một phần nhỏ số tên lửa mà các tàu chiến này mang theo, là tên lửa hành trình tấn công đất liền; phần khác là các loại tên lửa phòng không, chống tàu, chống ngầm và chống tên lửa đạn đạo. Với thiết kế chỉ mang tên lửa hành trình, như vậy hỏa lực tiến công mặt đất của “siêu tàu tên lửa” của Hàn Quốc có thể mạnh hơn nhiều, so với bất kỳ tàu tác chiến mặt nước nào khác, bởi vì 80 đơn vị phóng tên lửa thẳng đứng của tàu, sẽ được chuyên dụng để nạp tên lửa hành trình. Nhưng nếu chỉ trang bị tên lửa hành trình, thì “siêu tàu tên lửa” sẽ không có khả năng phòng thủ trước máy bay chiến đấu, tên lửa hoặc tàu ngầm của đối phương. Như vậy, về khả năng tự bảo vệ, những “siêu tàu tên lửa” chỉ có thể dựa vào những tàu khu trục hoặc khinh hạm hộ tống, và chúng khó có thể thực hiện nhiệm vụ chiến đấu một cách độc lập. Hải quân Hàn Quốc cho biết, “siêu tàu tên lửa” vẫn đang trong giai đoạn “thai nghén” và thiết kế của nó vẫn chưa được hoàn thiện. Tuy nhiên Hàn Quốc là một trong số ít quốc gia, có thể phóng tên lửa hành trình nội địa từ tàu chiến mặt nước để tấn công chính xác tầm xa. Loạt tên lửa hành trình Hyunmu do Hàn Quốc tự nghiên cứu và sản xuất, được tích hợp vào tàu khu trục, trang bị hệ thống chiến đấu Aegis do Mỹ phát triển; tên lửa Hyunmu có tính năng tương tự như tên lửa hành trình Tomahawk của Hải quân Mỹ. Trong nhiều thập kỷ, Quân đội Hàn Quốc rất coi trọng khả năng tấn công chính xác tầm xa. Với sự phát triển không ngừng của chương trình tên lửa đạn đạo của nước này, cùng với “siêu tàu tên lửa”, có thể trở thành những vũ khí lợi hại, để quân đội Hàn Quốc tấn công chống lại các đối thủ. Theo phân tích, lý do khiến Hàn Quốc phát triển “siêu tàu tên lửa” có thể chủ yếu là để chống lại Triều Tiên và Nhật Bản. Điều này là do Hàn Quốc và Nhật Bản tiếp tục có mâu thuẫn và cũng đang đối mặt với tranh chấp lãnh thổ; trong khi đó, căng thẳng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên không bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt. Với kích thước tương đối nhỏ của “siêu tàu tên lửa” cũng cho thấy, loại tàu chiến này, chủ yếu nhằm tối đa hóa lợi thế hỏa lực của hải quân, trong các hoạt động trong khu vực, chứ không phải được sử dụng trong các hoạt động tác chiến toàn cầu. Tàu khu trục lớn như lớp Sejong Đại Đế, có thể phù hợp hơn cho các hoạt động hải quân toàn cầu. Theo những thông tin, Hàn Quốc cũng đang xem xét việc phát triển một tàu khu trục tàng hình mang tên DW8000, đã được trưng bày tại Triển lãm Công nghiệp Quốc phòng Hàng hải Quốc tế năm 2021 ở Busan. Đây mới là lớp tàu tương lai của Hải quân Hàn Quốc. Tuy nhiên, việc không trưng bày thiết kế của “siêu tàu tên lửa” trong triển lãm lần này, điều này cũng đặt ra câu hỏi về việc liệu kế hoạch “siêu tàu tên lửa” có thể thành hiện thực trong tương lai gần hay không. Và Nhật Bản có chịu để yên cho Hàn Quốc thực hiện dự án “siêu tàu tên lửa” áp sát lãnh hải của Nhật Bản? Đó là câu hỏi mà Hàn Quốc cần phải minh bạch thông tin. Nguồn ảnh: Pinterest. Cận cảnh sức mạnh của tên lửa hành trình Tomahawk - loại vũ khí được mệnh danh là "xứ giả của nền dân chủ". Nguồn: USnavy.

