Cận cảnh tên lửa đẩy Jielong-3 Trung Quốc vừa phóng thành công

Ngày 3/2, Trung Quốc phóng thành công tên lửa đẩy Jielong-3 (hay Smart Dragon-3) từ biển, đưa 9 vệ tinh vào quỹ đạo theo kế hoạch, đánh dấu nhiệm vụ phóng thành công tốt đẹp. Jielong-3 là tên lửa đẩy loại nhỏ nhưng có khả năng tải trọng mạnh mẽ với chi phí cạnh tranh. Ảnh: Reuters. Theo China News, Jielong-3 được Trung tâm Phóng Vệ tinh Thái Nguyên phóng ngoài khơi vùng biển Dương Giang (thuộc tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc), để đưa 9 vệ tinh vào quỹ đạo. Đây là lần phóng thứ ba của Jielong-3, sau lần đầu tiên vào tháng 12/2022 và lần thứ 2 cách đây một tháng. Jielong-3 được phóng từ một sà lan nổi ngoài khơi Dương Giang, phía nam tỉnh Quảng Đông. SD-3 là tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu rắn được Tập đoàn Khoa học công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASC) phát triển và được thiết kế đặc biệt cho thị trường vũ trụ thương mại. SD-3 có khả năng mang trọng tải 1.500kg vào quỹ đạo 500km và có khả năng phóng từ cả trên đất liền và biển. Ông Liu Wei – Phó giám đốc thiết kế của tên lửa SD-3 – cho biết vệ tinh NEXSAT-1, một trong 9 vệ tinh trên tên lửa, được thiết kế dành cho các khách hàng quốc tế. Được phát triển bởi China Rocket Co, một chi nhánh thương mại của nhà sản xuất phương tiện phóng thuộc sở hữu nhà nước, Jielong-3 đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 12/2022. Chủ tịch Tập Cận Bình đã kêu gọi mở rộng các ngành công nghiệp chiến lược bao gồm lĩnh vực vũ trụ thương mại, được coi là chìa khóa để xây dựng các nhóm vệ tinh cho thông tin liên lạc, viễn thám và điều hướng. China Rocket Co trước đây cho biết tên lửa này có thể mang theo hơn 20 vệ tinh với chi phí phóng dưới 10.000 USD/kg – mức giá cạnh tranh toàn cầu đối với tên lửa cỡ nhỏ. Chi phí tương tự như việc phóng các tên lửa đẩy cỡ nhỏ khác của Trung Quốc bao gồm Long March 11, nhưng kích thước trọng tải của chúng nhỏ hơn đáng kể. CASC từng tuyên bố rằng Jielong-3 có thể mang theo hơn 20 vệ tinh với chi phí phóng dưới 10.000 USD/kg, một mức giá cạnh tranh trên toàn cầu trong phân khúc tên lửa hạng nhỏ của Trung Quốc bao gồm Long March 11, nhưng kích thước trọng tải của chúng nhỏ hơn đáng kể. Đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng mạng lưới vệ tinh thương mại của Trung Quốc là khả năng mở rộng hệ thống phóng, đa dạng hóa các loại tên lửa để phù hợp với kích cỡ hàng hóa khác nhau, giảm chi phí phóng và tăng số lượng địa điểm phóng vệ tinh, bao gồm cả việc xây dựng thêm cảng vũ trụ và sử dụng tàu phóng trên biển. Ngoài CASC, lĩnh vực phóng vệ tinh thương mại của Trung Quốc còn có sự tham gia của nhiều công ty khác như Công ty Năng lượng Thiên hà (Galactic Energy). Tên lửa Ceres-1 của công ty này thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 11/2020. Điểm nổi bật của Ceres-1 là khả năng mang theo trọng tải 300kg lên quỹ đạo 500km. Công ty Năng lượng Thiên hà đã thực hiện 7 vụ phóng Ceres-1 trong năm 2023, so với 4 vụ trong giai đoạn năm 2020 - 2022. Trong cuộc đua không gian thương mại của Trung Quốc, không thể không nhắc đến Landspace. Năm 2023, công ty này đã ghi dấu lịch sử với tên lửa Zhuque-2, thực hiện thành công vụ phóng vệ tinh đầu tiên trên thế giới sử dụng nhiên liệu khí metan và oxy hóa lỏng. Đây được coi là một bước đột phá trong việc sử dụng nhiên liệu giá rẻ cho tên lửa ở Trung Quốc. Tên lửa hạng nhỏ có thể mang trọng tải 2.000kg, phù hợp với các vệ tinh nhỏ và siêu nhỏ. Trong khi tên lửa hạng trung có thể mang trọng tải 20.000kg, phù hợp với các vệ tinh quan sát Trái Đất, viễn thông và các nhiệm vụ khoa học. Tên lửa Jielong-3 mở đường cho sứ mệnh thương mại. Nguồn: CCTN.

Ngày 3/2, Trung Quốc phóng thành công tên lửa đẩy Jielong-3 (hay Smart Dragon-3) từ biển, đưa 9 vệ tinh vào quỹ đạo theo kế hoạch, đánh dấu nhiệm vụ phóng thành công tốt đẹp. Jielong-3 là tên lửa đẩy loại nhỏ nhưng có khả năng tải trọng mạnh mẽ với chi phí cạnh tranh. Ảnh: Reuters. Theo China News, Jielong-3 được Trung tâm Phóng Vệ tinh Thái Nguyên phóng ngoài khơi vùng biển Dương Giang (thuộc tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc), để đưa 9 vệ tinh vào quỹ đạo. Đây là lần phóng thứ ba của Jielong-3, sau lần đầu tiên vào tháng 12/2022 và lần thứ 2 cách đây một tháng. Jielong-3 được phóng từ một sà lan nổi ngoài khơi Dương Giang, phía nam tỉnh Quảng Đông. SD-3 là tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu rắn được Tập đoàn Khoa học công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASC) phát triển và được thiết kế đặc biệt cho thị trường vũ trụ thương mại. SD-3 có khả năng mang trọng tải 1.500kg vào quỹ đạo 500km và có khả năng phóng từ cả trên đất liền và biển. Ông Liu Wei – Phó giám đốc thiết kế của tên lửa SD-3 – cho biết vệ tinh NEXSAT-1, một trong 9 vệ tinh trên tên lửa, được thiết kế dành cho các khách hàng quốc tế. Được phát triển bởi China Rocket Co, một chi nhánh thương mại của nhà sản xuất phương tiện phóng thuộc sở hữu nhà nước, Jielong-3 đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 12/2022. Chủ tịch Tập Cận Bình đã kêu gọi mở rộng các ngành công nghiệp chiến lược bao gồm lĩnh vực vũ trụ thương mại, được coi là chìa khóa để xây dựng các nhóm vệ tinh cho thông tin liên lạc, viễn thám và điều hướng. China Rocket Co trước đây cho biết tên lửa này có thể mang theo hơn 20 vệ tinh với chi phí phóng dưới 10.000 USD/kg – mức giá cạnh tranh toàn cầu đối với tên lửa cỡ nhỏ. Chi phí tương tự như việc phóng các tên lửa đẩy cỡ nhỏ khác của Trung Quốc bao gồm Long March 11, nhưng kích thước trọng tải của chúng nhỏ hơn đáng kể. CASC từng tuyên bố rằng Jielong-3 có thể mang theo hơn 20 vệ tinh với chi phí phóng dưới 10.000 USD/kg, một mức giá cạnh tranh trên toàn cầu trong phân khúc tên lửa hạng nhỏ của Trung Quốc bao gồm Long March 11, nhưng kích thước trọng tải của chúng nhỏ hơn đáng kể. Đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng mạng lưới vệ tinh thương mại của Trung Quốc là khả năng mở rộng hệ thống phóng, đa dạng hóa các loại tên lửa để phù hợp với kích cỡ hàng hóa khác nhau, giảm chi phí phóng và tăng số lượng địa điểm phóng vệ tinh, bao gồm cả việc xây dựng thêm cảng vũ trụ và sử dụng tàu phóng trên biển. Ngoài CASC, lĩnh vực phóng vệ tinh thương mại của Trung Quốc còn có sự tham gia của nhiều công ty khác như Công ty Năng lượng Thiên hà (Galactic Energy). Tên lửa Ceres-1 của công ty này thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 11/2020. Điểm nổi bật của Ceres-1 là khả năng mang theo trọng tải 300kg lên quỹ đạo 500km. Công ty Năng lượng Thiên hà đã thực hiện 7 vụ phóng Ceres-1 trong năm 2023, so với 4 vụ trong giai đoạn năm 2020 - 2022. Trong cuộc đua không gian thương mại của Trung Quốc, không thể không nhắc đến Landspace. Năm 2023, công ty này đã ghi dấu lịch sử với tên lửa Zhuque-2, thực hiện thành công vụ phóng vệ tinh đầu tiên trên thế giới sử dụng nhiên liệu khí metan và oxy hóa lỏng. Đây được coi là một bước đột phá trong việc sử dụng nhiên liệu giá rẻ cho tên lửa ở Trung Quốc. Tên lửa hạng nhỏ có thể mang trọng tải 2.000kg, phù hợp với các vệ tinh nhỏ và siêu nhỏ. Trong khi tên lửa hạng trung có thể mang trọng tải 20.000kg, phù hợp với các vệ tinh quan sát Trái Đất, viễn thông và các nhiệm vụ khoa học. Tên lửa Jielong-3 mở đường cho sứ mệnh thương mại. Nguồn: CCTN.