Cận cảnh sức mạnh khẩu pháo 120mm trên xe tăng Mỹ

Khi mới ra đời, xe tăng M1 Abrams chỉ sử dụng khẩu pháo cỡ nòng 105mm với chiều dài nòng gấp 52 lần đường kính loại M68 với hoả lực được đánh giá là yếu hơn so với các xe tăng Liên Xô/Nga ra đời cùng thời điểm. Nguồn ảnh: BI. Tuy nhiên ngay sau đó, Quân đội Mỹ đã nâng cấp cỡ nòng của xe tăng Abrams lên 120mm với phiên bản M1A1 và M1A2. Dù dùng cùng một khẩu pháo nòng trơn M256A1, phiên bản xe tăng M1A2 lại có dự trữ đạn nhiều hơn hai viên so với M1A1. Nguồn ảnh: BI. Khẩu pháo 120mm được sử dụng là loại pháo nòng trơn M256A1 có cỡ nòng 120mm và chiều dài nòng gấp 44 lần đường kính. Nguồn ảnh: BI. Đây là khẩu pháo do... Đức thiết kế và bắt đầu được sử dụng trong biên chế từ năm 1979. Bên cạnh xe tăng Abrams còn có xe tăng Leopard 2 cũng sử dụng loại pháo chính này. Nguồn ảnh: BI. Trọng lượng của khẩu pháo này là 1190kg với nòng pháo và tổng cộng 3317 kg bao gồm toàn bộ cơ cấu pháo. Tất nhiên là khẩu pháo 120mm này hoàn toàn không có hệ thống nạp đạn tự động mà phải nạp đạn bằng tay. Nguồn ảnh: BI. Tuỳ từng phiên bản mà chiều dài của khẩu M256A1 sẽ từ 5,28 mét (gấp 44 lần đường kính nòng) cho tới tối đa 6,6 mét (gấp 55 lần đường kính nòng). Nguồn ảnh: BI. Sơ tốc đầu đạn của khẩu pháo này vào khoảng từ 1580 mét/giây cho tới tối đa 1750 mét/giây tuỳ vào phiên bản và chiều dài nòng súng. Nguồn ảnh: BI. Tuy nhiên ở mọi phiên bản, khẩu pháo này đều chỉ có tầm bắn tối đa khoảng 4000 mét. Nguồn ảnh: BI. Khẩu pháo này còn triển khai được tên lửa bán chủ động LAHAT thế hệ ba cho phép nó bắn hạ được cả các mục tiêu tầm thấp tốc độ chậm trên không như máy bay trực thăng. Nguồn ảnh: BI. Trong quá khứ, Israel từng chế tạo loại "đạn chống người" cho khẩu pháo M256A1 này. Loại đạn chống người được Israel sản xuất cung cấp khả năng tiêu diệt mục tiêu là sinh vật sống cực kỳ hiệu quả trong khi đó nó lại giảm thiểu tối đa thiệt hại cho cơ sở vật chất xung quanh bán kính nổ, cực kỳ kích hợp với việc tác chiến trong đô thị. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: Phiên bản mới nhất của xe tăng chủ lực Abrams.

