Cận cảnh đội tàu Queen Elizabeth lần đầu vượt Đại Tây Dương trực chiến

Mới đây, Hải quân Hoàng gia Anh vừa công bố hình ảnh đội sân bay tấn công trên Đại Tây Dương làm nhiệm vụ tuần tra biển thường trực. Đội tàu tấn công gồm 4 chiếc, trong đó nổi bật nhất là tàu sân bay tỷ USD HMS Queen Elizabeth được hộ tống bởi tàu HMS Northumberland và HMS Dragon, cùng với một tàu hậu cần. Nguồn ảnh: Sina. Từ những bức ảnh do quân đội Anh công bố, có thể thấy rằng máy bay chiến đấu F35 không đậu trên boong tàu Elizabeth. Loại máy bay hiện diện ở đây này đều là trực thăng. Nguồn ảnh: Sina. Theo quan sát và đánh giá, dường như lượng tàu chiến này không đủ để đáp ứng các yêu cầu phòng không đối với tàu sân bay nhưng trong nhiệm vụ tuần tra thường trực này, yêu cầu hỏa lực phòng vệ đối với Hải quân Hoàng gia Anh có thể đã được thay đổi. Nguồn ảnh: Sina. HMS Queen Elizabeth là tàu sân bay đắt nhất lịch sử của Anh. Con tàu này đã được gia nhập biên chế Hải quân Hoàng gia Anh từ năm 2017. HMS Queen Elizabeth cũng là tàu sân bay đầu tiên của Anh được đóng theo lớp hàng không mẫu hạm cùng tên. Nguồn ảnh: Sina.Hải quân Hoàng gia Anh hiện có chỉ 1 tàu sân bay, 6 tàu khu trục Type 45 và 16 tàu khu trục Type 23. Tàu sân bay thứ hai của Hải quân Hoàng gia Anh là HMS Prince of Wales cũng sắp được đưa vào phục vụ. Sẽ rất hợp lý hai tàu sân bay này HMS Queen Elizabeth và HMS Prince of Wales có thể tạo thành một đội hình tấn công tàu sân bay đôi trong tương lai. Nguồn ảnh: Sina. Ngoài HMS Queen Elizabeth, sự xuất hiện của HMS Northumberland trong loạt ảnh vừa được công bố cũng rất đáng chú ý. HMS Northumberland dù được báo chí Anh coi là một khu trục hạm nhưng theo các tiêu chuẩn quốc tế, đây chỉ xứng đáng là một khinh hạm với độ giãn nước tối đa không quá 5000 tấn. Tàu có chiều dài 133 mét, rộng 16,1 mét và mớm nước tối đa 7,3 mét. Nguồn ảnh: Sina. Tàu chiến này của Anh được trang bị bốn động cơ diesel và 2 động cơ điện cho phép nó di chuyển được với tốc độ tối đa lên tới 28 hải lý giờ - tương đương với 52 km/h. Tàu có tầm hoạt động tối đa là 14.000 km. Hệ thống vũ khí trên khinh hạm của Anh này bao gồm một hệ thống 32 ống phóng thẳng đứng tương thích với các loại tên lửa như Sea Wolf (tầm bắn tối đa 10 km) hay tên lửa Sea Ceptor (tầm bắn tối đa 25 km). Nguồn ảnh: Sina. Sau cùng là tàu khu trục tên lửa HMS Dragon. Con tàu này thuộc Type 45 của Hải quân Hoàng gia Anh, được mệnh danh là “Chiến hạm số 1 châu Âu”. HMS Dragon được chế tạo với kinh phí 1 tỷ bảng (khoảng 2 tỷ USD), lượng giãn nước 7.350 tấn. Nó được trang bị hỏa lực cực mạnh với hệ thống tên lửa phòng không Aster, tên lửa hạm đối hạm RGM-84 Harpoon và tên lửa hành trình "Tomahawk". Nguồn ảnh: Sina. Type 45 là tàu chiến thân thiện với môi trường nhất của Hải quân Anh hiện nay với một hệ thống động lực điện đặc biệt. Hệ thống này còn có thể giúp nó tăng tốc từ 0 lên 29 hải lý (53,7 km) trong vòng 70 giây, chỉ với khoảng cách 730 mét nó đã có thể đạt vận tốc 29 hải lý/h. Nguồn ảnh: Sina. Video Cận cảnh HMS Queen Elizabeth - Tàu sân bay siêu khủng của Hải quân Hoàng gia Anh - Nguồn: Forces TV

Mới đây, Hải quân Hoàng gia Anh vừa công bố hình ảnh đội sân bay tấn công trên Đại Tây Dương làm nhiệm vụ tuần tra biển thường trực. Đội tàu tấn công gồm 4 chiếc, trong đó nổi bật nhất là tàu sân bay tỷ USD HMS Queen Elizabeth được hộ tống bởi tàu HMS Northumberland và HMS Dragon, cùng với một tàu hậu cần. Nguồn ảnh: Sina. Từ những bức ảnh do quân đội Anh công bố, có thể thấy rằng máy bay chiến đấu F35 không đậu trên boong tàu Elizabeth. Loại máy bay hiện diện ở đây này đều là trực thăng. Nguồn ảnh: Sina. Theo quan sát và đánh giá, dường như lượng tàu chiến này không đủ để đáp ứng các yêu cầu phòng không đối với tàu sân bay nhưng trong nhiệm vụ tuần tra thường trực này, yêu cầu hỏa lực phòng vệ đối với Hải quân Hoàng gia Anh có thể đã được thay đổi. Nguồn ảnh: Sina. HMS Queen Elizabeth là tàu sân bay đắt nhất lịch sử của Anh. Con tàu này đã được gia nhập biên chế Hải quân Hoàng gia Anh từ năm 2017. HMS Queen Elizabeth cũng là tàu sân bay đầu tiên của Anh được đóng theo lớp hàng không mẫu hạm cùng tên. Nguồn ảnh: Sina. Hải quân Hoàng gia Anh hiện có chỉ 1 tàu sân bay, 6 tàu khu trục Type 45 và 16 tàu khu trục Type 23. Tàu sân bay thứ hai của Hải quân Hoàng gia Anh là HMS Prince of Wales cũng sắp được đưa vào phục vụ. Sẽ rất hợp lý hai tàu sân bay này HMS Queen Elizabeth và HMS Prince of Wales có thể tạo thành một đội hình tấn công tàu sân bay đôi trong tương lai. Nguồn ảnh: Sina. Ngoài HMS Queen Elizabeth, sự xuất hiện của HMS Northumberland trong loạt ảnh vừa được công bố cũng rất đáng chú ý. HMS Northumberland dù được báo chí Anh coi là một khu trục hạm nhưng theo các tiêu chuẩn quốc tế, đây chỉ xứng đáng là một khinh hạm với độ giãn nước tối đa không quá 5000 tấn. Tàu có chiều dài 133 mét, rộng 16,1 mét và mớm nước tối đa 7,3 mét. Nguồn ảnh: Sina. Tàu chiến này của Anh được trang bị bốn động cơ diesel và 2 động cơ điện cho phép nó di chuyển được với tốc độ tối đa lên tới 28 hải lý giờ - tương đương với 52 km/h. Tàu có tầm hoạt động tối đa là 14.000 km. Hệ thống vũ khí trên khinh hạm của Anh này bao gồm một hệ thống 32 ống phóng thẳng đứng tương thích với các loại tên lửa như Sea Wolf (tầm bắn tối đa 10 km) hay tên lửa Sea Ceptor (tầm bắn tối đa 25 km). Nguồn ảnh: Sina. Sau cùng là tàu khu trục tên lửa HMS Dragon. Con tàu này thuộc Type 45 của Hải quân Hoàng gia Anh, được mệnh danh là “Chiến hạm số 1 châu Âu”. HMS Dragon được chế tạo với kinh phí 1 tỷ bảng (khoảng 2 tỷ USD), lượng giãn nước 7.350 tấn. Nó được trang bị hỏa lực cực mạnh với hệ thống tên lửa phòng không Aster, tên lửa hạm đối hạm RGM-84 Harpoon và tên lửa hành trình "Tomahawk". Nguồn ảnh: Sina. Type 45 là tàu chiến thân thiện với môi trường nhất của Hải quân Anh hiện nay với một hệ thống động lực điện đặc biệt. Hệ thống này còn có thể giúp nó tăng tốc từ 0 lên 29 hải lý (53,7 km) trong vòng 70 giây, chỉ với khoảng cách 730 mét nó đã có thể đạt vận tốc 29 hải lý/h. Nguồn ảnh: Sina. Video Cận cảnh HMS Queen Elizabeth - Tàu sân bay siêu khủng của Hải quân Hoàng gia Anh - Nguồn: Forces TV