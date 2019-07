Cận cảnh chuyến thăm lịch sử của tàu chiến Việt Nam tới Nga

Theo báo Quân đội Nhân dân, sau khi vượt qua hơn 2.300 hải lý, sáng ngày 25/7, tàu hộ vệ tên lửa 016 Quang Trung đã cập cảng thành phố Vladivostok (Liên bang Nga). Đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Văn Ngân, Phó tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân làm trưởng đoàn cùng gần 150 cán bộ, sĩ quan và thủy thủ. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga Hình ảnh đẹp do cơ quan thông tấn Bộ Quốc phóng Liên Nga chụp – khoảnh khắc cánh chim hải âu bay qua quốc kỳ Việt Nam và cờ Hải quân Việt Nam tung bay phấp phới trong gió biển Thành phố Vladivostok. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga Tham gia đón đoàn có Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh; Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại TP Vladivostok Nguyễn Hoàng Việt; Tùy viên quốc phòng cùng đại diện bà con kiều bào, du học sinh Việt Nam đang sinh sống, học tập và công tác tại Nga. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga Đại tá Shvarts Aleksandr Tiborovich, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn tàu Tên lửa số 36, Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Liên bang Nga chủ trì lễ đón. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga Các thủy thủ Hạm đội Thái Bình Dương đang trợ giúp các thủy thủ tàu hộ vệ 016 Quang Trung hạ cầu thang để lên bờ. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga Nụ cười người chiến sĩ tàu hộ vệ 016 Quang Trung sau chuyến hải trình dài tới thành phố Vladivostok. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga Đại tá Shvarts Aleksandr Tiborovich - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn tàu Tên lửa số 36 (thứ 2 bên trái) gặp Đại tá Nguyễn Văn Ngân - Phó tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân (ngoài cùng bên phải). Đại tá Shvarts Aleksandr Tiborovich bày tỏ vui mừng việc Hải quân Việt Nam cử đoàn công tác và Tàu 016-Quang Trung đến thăm Nga nói chung, Hạm đội Thái Bình Dương nói riêng nhân ngày truyền thống của Hải quân Nga, chúc đoàn có chuyến công tác thành công tốt đẹp… Nguồn ảnh: Báo QĐND Đại tá Nguyễn Văn Ngân cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Hải quân Nga, đồng thời giới thiệu khái quát lại hải trình của Tàu 016 và nêu bật ý nghĩa tầm quan trọng của chuyến thăm, cũng như những hoạt động nổi bật của đoàn trong dịp này. Ảnh: Đại tá Nguyễn Văn Ngân thực hiện nghi thức truyền thống của Nga. Nguồn ảnh: Báo QĐND Các đại biểu chào cờ khi quốc thiều Việt Nam được cử lên. Nguồn ảnh: Báo QĐND Thủy thủ Hải quân Việt Nam và thủy thủ Hải quân Liên bang Nga tại lễ chào cờ. Nguồn ảnh: Báo QĐND Trung tá Hoàng Anh, Thuyền trưởng Tàu 016-Quang Trung giới thiệu với Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh một số tính năng kỹ thuật của tàu 016 Quang Trung. Nguồn ảnh: Báo QĐND Các nữ sĩ quan Hải quân Việt Nam chụp ảnh lưu niêm cùng các lưu học sinh Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Vladivostok. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga Trước đó, trong hải trình đến TP Vladivostok, sĩ quan và thủy thủ Tàu 016-Quang Trung đã thực hiện tốt việc huấn luyện các bảng bố trí chiến đấu trên tàu sát với yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện trong điều kiện đi biển dài ngày. Các kíp đi ca chặt chẽ, tổ chức điều khiển tàu trong điều kiện thời tiết sóng to, gió lớn, sương mù bảo đảm an toàn về mọi mặt, đúng kế hoạch đã đề ra. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga Video tàu hộ vệ 016 Quang Trong khởi hành đi Nga. Nguồn: QPVN

Theo báo Quân đội Nhân dân, sau khi vượt qua hơn 2.300 hải lý, sáng ngày 25/7, tàu hộ vệ tên lửa 016 Quang Trung đã cập cảng thành phố Vladivostok (Liên bang Nga). Đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Văn Ngân, Phó tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân làm trưởng đoàn cùng gần 150 cán bộ, sĩ quan và thủy thủ. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga Hình ảnh đẹp do cơ quan thông tấn Bộ Quốc phóng Liên Nga chụp – khoảnh khắc cánh chim hải âu bay qua quốc kỳ Việt Nam và cờ Hải quân Việt Nam tung bay phấp phới trong gió biển Thành phố Vladivostok. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga Tham gia đón đoàn có Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh; Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại TP Vladivostok Nguyễn Hoàng Việt; Tùy viên quốc phòng cùng đại diện bà con kiều bào, du học sinh Việt Nam đang sinh sống, học tập và công tác tại Nga. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga Đại tá Shvarts Aleksandr Tiborovich, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn tàu Tên lửa số 36, Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Liên bang Nga chủ trì lễ đón. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga Các thủy thủ Hạm đội Thái Bình Dương đang trợ giúp các thủy thủ tàu hộ vệ 016 Quang Trung hạ cầu thang để lên bờ. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga Nụ cười người chiến sĩ tàu hộ vệ 016 Quang Trung sau chuyến hải trình dài tới thành phố Vladivostok. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga Đại tá Shvarts Aleksandr Tiborovich - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn tàu Tên lửa số 36 (thứ 2 bên trái) gặp Đại tá Nguyễn Văn Ngân - Phó tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân (ngoài cùng bên phải). Đại tá Shvarts Aleksandr Tiborovich bày tỏ vui mừng việc Hải quân Việt Nam cử đoàn công tác và Tàu 016-Quang Trung đến thăm Nga nói chung, Hạm đội Thái Bình Dương nói riêng nhân ngày truyền thống của Hải quân Nga, chúc đoàn có chuyến công tác thành công tốt đẹp… Nguồn ảnh: Báo QĐND Đại tá Nguyễn Văn Ngân cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Hải quân Nga, đồng thời giới thiệu khái quát lại hải trình của Tàu 016 và nêu bật ý nghĩa tầm quan trọng của chuyến thăm, cũng như những hoạt động nổi bật của đoàn trong dịp này. Ảnh: Đại tá Nguyễn Văn Ngân thực hiện nghi thức truyền thống của Nga. Nguồn ảnh: Báo QĐND Các đại biểu chào cờ khi quốc thiều Việt Nam được cử lên. Nguồn ảnh: Báo QĐND Thủy thủ Hải quân Việt Nam và thủy thủ Hải quân Liên bang Nga tại lễ chào cờ. Nguồn ảnh: Báo QĐND Trung tá Hoàng Anh, Thuyền trưởng Tàu 016-Quang Trung giới thiệu với Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh một số tính năng kỹ thuật của tàu 016 Quang Trung. Nguồn ảnh: Báo QĐND Các nữ sĩ quan Hải quân Việt Nam chụp ảnh lưu niêm cùng các lưu học sinh Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Vladivostok. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga Trước đó, trong hải trình đến TP Vladivostok, sĩ quan và thủy thủ Tàu 016-Quang Trung đã thực hiện tốt việc huấn luyện các bảng bố trí chiến đấu trên tàu sát với yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện trong điều kiện đi biển dài ngày. Các kíp đi ca chặt chẽ, tổ chức điều khiển tàu trong điều kiện thời tiết sóng to, gió lớn, sương mù bảo đảm an toàn về mọi mặt, đúng kế hoạch đã đề ra. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga Video tàu hộ vệ 016 Quang Trong khởi hành đi Nga. Nguồn: QPVN