Cận cảnh 2 loại trực thăng tấn công Nga cả thế giới muốn sở hữu

Đầu tiên phải kể đến trực thăng tấn công sử dụng thiết kế cánh quạt đồng trục Ka-52 Alligator. Đây là loại trực thăng được Nga phát triển từ phiên bản Kamov Ka-50. Ka-52 ra đời từ năm 1997 và được quân đội Nga sử dụng suốt từ đó tới nay. Nguồn ảnh: TASS. Mặc dù Ka-52 đã được xuất khẩu ra nước ngoài nhưng trực thăng Ka-50 hiện tại vẫn chỉ được duy nhất quân đội Nga sử dụng. Loại trực thăng này cũng có số lượng rất ít, chỉ vào khoảng 32 chiếc từng được sản xuất trong số đó có ít nhất một chiếc đã bị phá huỷ hoàn toàn. Nguồn ảnh: TASS. Về cơ bản, trực thăng Ka-52 "Cá Sấu" là phiên bản hiện đại hóa mở rộng của Ka-50 được trang bị thêm hệ thống tuần thám và chỉ thị mục tiêu. Loại trực thăng này cũng có sử dụng động cơ kiểu mới, giải quyết được triệt để vấn đề giới hạn lực G cho phép phi công điều khiển Ka-52 thực hiện được nhiều động tác cực khó trên không. Nguồn ảnh: TASS. Cái tên thứ hai cần được nói tới Mi-28NE cũng là một loại trực thăng tấn công Nga giành được sự quan tâm rất lớn từ nhiều khách hàng nước ngoài. Đây là loại trực thăng có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, hoạt động được cả ngày lẫn đêm, hai ghế ngồi và được tối ưu hoá cho nhiệm vụ chống thiết giáp. Nguồn ảnh: TASS. Khác với người anh em Mi-24, Mi-28NE không có khả năng chở quân và toàn bộ thiết kế của nó được tối ưu hoá cho việc thực hiện trọng trách của một trực thăng tấn công. Nguồn ảnh: TASS. Loại trực thăng này đã ra đời từ năm 1982 nhưng phải mãi tới năm 2009 mới được đưa vào sản xuất với số lượng lớn. Hiện tại Mi-28N cùng các phiên bản hiện đại của nó đang phục vụ trong lực lượng quân đội Nga, Algeria và Iraq. Nguồn ảnh: TASS. Nguồn ảnh: TASS. Có giá khoảng gần 20 triệu mỗi chiếc, Mi-28NE được coi là loại trực thăng tấn công chống thiết giáp hiệu quả nhất hiện nay, thậm chí còn vượt trội hơn cả so với trực thăng Apache do Mỹ sản xuất. Tuy nhiên số lượng Mi-28 từng được ra đời là không nhiều. Nguồn ảnh: TASS. Tổng cộng Nga mới chỉ sản xuất được khoảng 126 chiếc trực thăng Mi-28 mọi phiên bản. Đây rõ ràng là một số lượng không đủ để cung cấp cho quân đội Nga và đáp ứng được nhu cầu của nước ngoài. Nguồn ảnh: TASS. Với sự gia tăng căng thẳng của nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới và lối tác chiến ngày càng hiện đại của quân đội nhiều nước. Rất có thể trong tương lai Nga sẽ phải tăng cường khả năng lắp ráp và tốc độ sản xuất các loại máy bay trực thăng của mình để có thể đáp ứng được nhu cầu rất lớn hiện nay của nhiều nước trên thế giới. Nguồn ảnh: TASS. Mời độc giả xem Video: Trực thằng đồng trục Ka-52 Cá Sấu do Kamov thiết kế.

