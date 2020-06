Các đơn vị trụ cột Thủy quân lục chiến Mỹ thiện chiến thế nào?

Tiểu đoàn 1, đơn vị Thủy quân Lục chiến số 4: đóng quân tại căn cứ Pendleton, California với quân số khoảng 800 binh sĩ. Trận chiến đầu tiên mà đơn vị này tham gia là tại Cộng hòa Dominica vào năm 1916, với phương châm hoạt động là: “Bất cứ điều gì mà hải quân cần”. Tiểu đoàn 3, đơn vị Thủy quân Lục chiến số 1: đóng quân tại căn cứ Camp Pendleton, California có quân số khoảng 1.220 binh sĩ và thủy thủ. Được còn biết tới với biệt danh là "Tiếng sấm thứ 3" lần đầu tiên tham chiến trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, với phương châm hoạt động là "Balls Of The Corps". Tiểu đoàn 3, đơn vị Thủy quân Lục chiến số 2: đóng quân tại căn cứ Lejeune, Nam Carolina có quân số khoảng 800 binh sĩ. Được đặt biệt danh là “Bastards Betio” với trận đánh tiêu biểu là tại chiến trường Tarawa vào năm 1943 trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, đơn vị này có phương châm hoạt động “Chế ngự bão, cưỡi ngọn sấm”. Tiểu đoàn 2, đơn vị Thủy quân Lục chiến số 5: đóng quân tại căn cứ Camp Pendleton, California với quân số khoảng 800 binh sĩ và thủy thủ. Lần đầu tiên tham chiến là tại Chiến tranh Thế giới thứ 1 với phương châm hoạt động là “Retreat Hell”. Tiểu đoàn 2, đơn vị Thủy quân Lục chiến số 7: đóng quân tại căn cứ không quân thủy quân lục chiến Mỹ Twentynine Palms, California với quân số 800 binh sĩ và thủy thủ. Tham chiến lần đầu tiên tại chiến trường Guadalcanal trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, có phương châm hoạt động là “Ready For All, Yielding To None”. Phi động trực thăng hạng nặng số 362 (HMH-326), Thủy quân Lục chiến Mỹ: đóng quân tại căn cứ Không quân Hải quân Kaneohe Bay, Hawai trang bị 10 trực thăng vận tải hạng nặng CH-53D Sea Stallio. Lần đầu tiên tham chiến là tại Chiến tranh Việt Nam, còn được biết tới biệt danh là: “Thiên thần của Ugly”. Tiểu đoàn trinh sát số 1, 2 và 3: là các đơn vị được thành lập với nhiệm vụ chính là trinh sát và hỗ trợ mặt đất cũng như tác chiến đặc biệt của Thủy quân Lục chiến Mỹ, đóng quân tại các căn cứ Lejeune, Pendleton, và Schwab. Đơn vị này có phương châm hoạt động là: “Swift, Silent, Deadly”. Tiểu đoàn 1, đơn vị Thủy quân Lục chiến số 5: đóng quân tại căn cứ Camp Pendleton có quân số khoảng 800 binh sĩ và thủy thủ. Lần đầu tiên tham chiến là trong Chiến tranh Thế giới thứ 1, còn được biết tới với biệt danh danh "Geronimo", phương châm hoạt động là “Làm nên hòa bình hoặc là chết”. Video Phương tiện biến hình của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ - Nguồn: QPVN

