C-17 Globemaster của Mỹ phá vỡ kỷ lục trong nhiệm vụ giải cứu Afghanistan

Hàng nghìn người hoảng sợ đã đổ xô đến sân bay quốc tế Kabul vào ngày 16/8 để thoát khỏi những gì họ cho là sự trở lại của chế độ tàn bạo Taliban. Trong một trong những đoạn video gây ám ảnh, là hình ảnh hàng trăm người dân Afghanistan đang chạy theo một chiếc C-17 Globemaster, khi nó đang lăn trên đường băng để cất cánh. Không quân Mỹ đang điều tra sự cố thi thể người, được tìm thấy trong khoang chứa bánh xe của một chiếc máy bay vận tải C-17, bay từ Kabul đến Qatar, Giám đốc Hoạt động Truyền thông Ann Stefanek cho biết hôm 16/8. Trong một tuyên bố của Lực lượng Không quân Mỹ cho biết: “Cục Điều tra Đặc biệt của Văn phòng Không quân Mỹ (OSI), đang xem xét tất cả các thông tin hiện có liên quan đến một vận tải cơ C-17, đã rời Sân bay Quốc tế Hamid Karzai vào ngày 16/8 và đã để thiệt hại về nhân mạng”. “Ngoài các video trực tuyến và báo chí đưa tin về những người rơi khỏi máy bay khi khởi hành, thi thể người còn được phát hiện trong khoang bánh xe của chiếc C-17, sau khi nó hạ cánh tại Căn cứ Không quân Al Udeid của Qatar.”, Ann Stefanek viết. Chiếc C-17 đã hạ cánh xuống sân bay Hamid Karzai hôm Chủ nhật để mang theo một lượng thiết bị hỗ trợ các nỗ lực sơ tán của Mỹ và ngay lập tức bị bao vây bởi hàng trăm thường dân Afghanistan, trước khi phi hành đoàn có thể hạ hàng. Phi hành đoàn C-17 quyết định rời đi càng nhanh càng tốt, do tình hình an ninh tại Afghanistan đang xấu đi nhanh chóng. Trong nhiều năm, người dân Afghanistan đã lo sợ chế độ tàn bạo và man rợ của Taliban. Mọi thứ bắt đầu thay đổi sau khi các lực lượng do Mỹ dẫn đầu phát động “cuộc chiến chống khủng bố” ở quốc gia Nam Á này. Các quốc gia, bao gồm cả Ấn Độ và Nga, đã góp phần xây dựng lại đất nước Afghanistan bị chiến tranh tàn phá. Và chính phụ nữ Afghanistan dường như được hưởng lợi nhiều nhất, khi đất nước bắt đầu thực hiện những bước đi nhỏ bé hướng tới dân chủ. Tuy nhiên, vào ngày 16/8, ngay cả những người Afghanistan kiên cường, cũng không đủ sức kháng cự lại lực lượng Taliban đang tiến quân thần tốc vào Kabul. Các phương tiện truyền thông xã hội đã tràn ngập những hình ảnh và video gây đau lòng về những người đang cố gắng di chuyển đến một địa điểm an toàn hơn. Trong một video được lan truyền rộng rãi, có thể thấy hàng trăm thường dân Afghanistan trên chiếc máy bay vận tải C-17 của quân đội Mỹ, rời khỏi thủ đô Kabul để thoát khỏi Taliban đang hoành hành và sự tàn bạo của nó. Chiếc máy bay này đã bị đẩy vượt quá khả năng hoạt động, để có thể đáp ứng được đám đông người tị nạn đang hoảng loạn, giống như cuộc di tản hàng loạt khác, cũng bằng máy bay C-17 ở Philippines, trong một thảm họa thiên nhiên vào năm 2013. Chiếc siêu máy bay vận tải C-17 của Quân đội Mỹ, với tên gọi Reach 871 để sơ tán dân thường. Tuy nhiên, phi hành đoàn của nó có lẽ đã không lường trước được lượng người Afghanistan sơ tán quá đông. Khung cảnh hỗn loạn đến nỗi những công dân Afghanistan đã cố gắng điên cuồng leo lên máy bay, vì sợ rằng họ có thể bị đuổi trở lại. Số thường dân Afghanistan đi trên một chuyến vào khoảng 640, một con số vượt xa khả năng hoạt động của C-17, vốn chỉ được thiết kế để chứa 102 lính dù cùng với trang thiết bị của họ. Kỷ lục nay có lẽ đã chạm mốc của ngành hàng không quân sự; nếu có chỉ có một lần tương tự, đã được thực hiện bởi một chiếc C-17 vào năm 2013 trong quá trình sơ tán 670 dân thường bị mắc kẹt sau cơn bão chết người ở Philippines. Những người Afghanistan đã được máy bay C-17 không vận từ Kabul và vận chuyển đến Căn cứ Không quân Al Udeid ở Qatar. Trong chiến dịch nhân đạo này, những người tị nạn vẫn ngồi trên khoang chứa của máy bay. Họ bám vào dây đai chở hàng của máy bay, được tận dụng làm dây an toàn tạm thời. Khoảnh khắc này đã được ghi lại bằng hình ảnh, nơi mà dường như những người Afghanistan có thể sống sót, bắt đầu suy ngẫm về cuộc sống mà họ bỏ lại phía sau và tương lai mơ hồ phía trước, ở một vùng đất mới; nhưng họ rất biết ơn khi rời đất nước ngay trước những giờ khắc cuối cùng. Trước đó vào năm 2013, Phi đội 535 của Không quân Mỹ đã thực hiện thành công cuộc sơ tán hàng loạt hơn 670 cư dân đảo Tacloban, đã bị ảnh hưởng bởi cơn bão Haiyan, tàn phá Philippines vào ngày 17/11/2013. Cuộc không vận lịch sử cũng đã được thực hiện bởi máy bay vận tải C-17 Globemaster III. Máy bay đã cất cánh từ Căn cứ Hickam ở Hawaii đến Căn cứ Không quân Clark ở Philippines, để hỗ trợ Chiến dịch Damayan, một mật danh được đặt cho nỗ lực hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, để sơ tán dân thường mắc kẹt. Phi hành đoàn đã không chỉ cứu sống hàng trăm người mà còn vận chuyển được hơn 45 tấn hàng hóa thiết yếu. Hình ảnh của các hành khách được giải cứu có nét giống với cuộc sơ tán Afghanistan được thực hiện vào ngày 16/8/2021. Thậm chí một số mạng xã hội, đã nhầm lẫn cuộc di tản của Philippines là cuộc không vận Afghanistan hiện nay. Nguồn ảnh: Flickr. Người dân Afghanistan chen chúc để tìm một chỗ trống trên máy bay rời Kabul trước khi thành phố này rơi vào tay Taliban. Nguồn: WION.



