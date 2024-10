72 giờ giao chiến trên đất Lebanon, 80 lính Israel thương vong

Khi chiến tranh Hamas-Israel bùng nổ cách đây một năm, Israel luôn cố tình che giấu thương vong; nhưng trong cuộc tấn công vào Lebanon, Quân đội Israel khó có thể che giấu tổn thất. Theo lực lượng vũ trang Hezbollah của Lebanon, vào ngày 4/10, chỉ 72 giờ sau khi cuộc chiến ở Lebanon bắt đầu, thương vong của Israel đã lên tới hơn 80 người. Thương vong hiện tại của Quân đội Israel không hề nhỏ. Theo phân tích của giới truyền thông Israel, tổn thất nghiêm trọng mà Quân đội Israel phải gánh chịu, hoàn toàn là do đánh giá thấp và nhất là không nắm được tình hình của đối phương. Ví dụ: Sáng sớm ngày 1/10, lực lượng đặc biệt của Quân đội Israel đã tiến hành cuộc tấn công đột phá xuyên biên giới đầu tiên và tiến đến thị trấn Adese ở miền nam Lebanon. Vì trước đó không bị đánh chặn, nên Quân đội Israel cho rằng, quân Hezbollah đã rút khỏi khu vực. Tuy nhiên, ngày 2/10, khi lực lượng chính của Quân đội Israel hành quân đến đây, thì gặp phải một cuộc phục kích của lực lượng Hezbollah, khiến đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ của Israel bị thương vong hơn 30 người, hai xe tăng Merkava bị tên lửa chống tăng phá hủy. Lực lượng vũ trang Hezbollah của Lebanon trong một thông báo chiến trường công bố ngày 2/10 cho biết, khi Quân đội Israel tiến vào lãnh thổ Lebanon, đã có 21 trận đánh xảy ra giữa Quân đội Israel và lực lượng vũ trang Hezbollah, tiêu diệt 8 sĩ quan và binh sĩ Israel và làm bị thương 32 người khác. Các diễn biến chiến trường sau đó diễn ra ác liệt, ngày 4/10, tại làng Maron Ras, lực lượng vũ trang Hezbollah đã tiêu diệt 20 sĩ quan và binh sĩ Israel, làm bị thương 35 người; đồng thời quân Hezbollah cũng tấn công nhiều mục tiêu ở Israel, nhất là các vị trí tập trung quân Israel. Thông tin được truyền thông Israel đưa ra ngày hôm đó là có 14 binh sĩ Israel thiệt mạng, hơn 50 người bị thương và 3 xe tăng "Merkava" bị phá hủy. Trong chiến dịch đột nhập vào lãnh thổ Lebanon, Quân đội Israel bị thương vong đáng kể, và một số lượng lớn người bị thương đã được đưa về hậu cứ. Riêng Bệnh viện Ziv thông báo, đã tiếp nhận 39 binh sĩ bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng và 1 người chết sau khi nỗ lực cấp cứu thất bại. Phương tiện truyền thông từ tất cả các bên phát hiện ra rằng, Quân đội Israel phải sử dụng trực thăng để sơ tán những người bị thương và có thể nhìn thấy trực thăng hạ cánh xuống các bệnh viện ở Haifa, Ziv, Safed và Rambam. Truyền thông Israel cho biết, đã có hơn 20 xe cứu thương phối hợp cấp cứu; tuy nhiên, giới chức Israel chỉ thừa nhận một số thương vong. Ngày 2/10, họ tiết lộ thông tin về 8 người thiệt mạng và 7 người bị thương nặng. Hoàn toàn phớt lờ thông tin về nhiều quân số của họ thiệt mạng đã được dư luận Israel tiết lộ. Trong khi cố tình che đậy tổn thất thực tế trong chiến đấu, Quân đội Israel đã ban hành lệnh cấm vào ngày 3/10 đó là, tất cả các đơn vị chiến đấu ở nam Lebanon phải cố gắng hết sức để tránh bị lực lượng vũ trang Hezbollah bắt làm tù binh, đồng thời không “nương tay” với đối thủ. Cuộc tấn công trên bộ chỉ mới bắt đầu, nhưng Quân đội Israel đã bị thiệt hại nặng nề. Chiến thuật tấn công theo kiểu “chặt đầu” trước khi phát động chiến tranh trên bộ của Israel đều vô dụng trước lực lượng vũ trang Hezbollah của Lebanon. Mặc dù không có mệnh lệnh chỉ huy từ cấp trên, các nhóm vũ trang nhỏ Hezbollah vẫn tự mình chiến đấu, đủ để cầm chân quân Israel. Mục tiêu chiến lược của lực lượng vũ trang Hezbollah là dụ đối thủ tiến vào sâu trong lãnh thổ Lebanon để tiến hành chiến tranh tiêu hao, và về cơ bản đã thành công. Bây giờ họ chỉ cần có ý chí kiên cường thì Quân đội Israel sẽ bị đánh bại. Giới quan sát ước tính rằng, nếu quân Israel mạo hiểm tiến vào sâu lãnh thổ Lebanon, thương vong của họ có thể vượt quá 1.000 người trong một khoảng thời gian ngắn và mốc thương vong cuối cùng để tiêu diệt lực lượng Hezbollah như với lực lượng Hamas, sẽ vượt quá 10.000 người. Quân đội Israel đã chuẩn bị kỹ càng để tiến quân về phía bắc, nhưng sẽ chịu tổn thất nặng nề, nếu đánh bại lực lượng vũ trang Hezbollah của Lebanon. Bên cạnh đó, một khi các nước Trung Đông đoàn kết và tiến hành một cuộc chiến lâu dài, có thể Israel sẽ không thể chịu nổi. Còn theo trang Sky News, vào đầu tuần trước, hàng chục xe quân sự Israel đã tập trung cách biên giới với Li Băng 2km, nhưng biến mất ngay trong ngày hôm sau. Bằng chứng duy nhất về sự hiện diện của họ là dấu vết của một vài thùng đạn rỗng và vết tích xe tăng trên mặt đất. Hiện vẫn chưa rõ đơn vị thiết giáp này của Israel đã đi đâu, nhưng với hàng trăm quả rocket do Hezbollah bắn vào khu vực này của Israel trong 3 ngày đầu, nếu quân Israel tiến hành chiến dịch trên bộ vào lãnh thổ Lebanon, như vậy sẽ không an toàn cho lực lượng thiết giáp Israel, nếu ở cùng một địa điểm trong thời gian dài. (Nguồn ảnh: Al Jazeera, The Times of Israel, Reuters).

