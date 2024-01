Biết gì về Tháp 22, căn cứ Mỹ ở Jordan vừa bị UAV tấn công?

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng cuộc tấn công này do các nhóm vũ trang cấp tiến thân Iran thực hiện đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả và buộc những kẻ đứng đằng sau phải chịu trách nhiệm. Đây là lần đầu tiên binh sỹ Mỹ ở Trung Đông thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột giữa Israel và Hamas bắt đầu tháng 10 năm ngoái. Một loạt các nghị sỹ Cộng hòa đã ngay lập tức chỉ trích Chính quyền Tổng thống Biden trong việc ứng phó với các cuộc tấn công trong quá khứ có liên quan tới Iran đồng thời hối thúc Nhà Trắng hành động mạnh mẽ hơn. Trong khi đó, các nhà lập pháp và một số quan chức Chính quyền Mỹ bày tỏ lo ngại rằng các cuộc tấn công liên tiếp nhắm tới các căn cứ và binh sỹ Mỹ là dấu hiệu cho thấy nguy cơ cuộc xung đột giữa Israel và Hamas đang leo thang rộng rãi ra khu vực Trung Đông. Rất ít thông tin về căn cứ quân sự này. Được biết, Tháp 22 giữ một vị trí chiến lược quan trọng ở cực đông bắc của Jordan, nơi tiếp giáp với biên giới Syria và Iraq. Tháp 22 nằm gần đồn Al Tanf ở biên giới Syria. Al Tanf cũng có số lượng nhỏ binh sĩ Mỹ đồn trú, và từng là căn cứ chủ chốt trong cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Thậm chí, căn cứ này còn là một phần trong chiến lược của Mỹ nhằm ngăn chặn hoạt động quân sự tăng cường của Iran ở miền đông Syria. Theo hãng tin Reuters, Tháp 22 nằm đủ gần với đồn Al Tanf để binh sĩ Mỹ hai bên có thể hỗ trợ khi cần. Tháp 22 phục vụ mục đích chống lại các tay súng được Iran hậu thuẫn trong khu vực, cũng như cho phép Quân đội Mỹ theo dõi những tay súng IS còn sót lại ẩn náu trong vùng. Căn cứ này hoạt động bao gồm hỗ trợ hậu cần và có 350 lính Lục quân và Không quân Mỹ. Hiện chưa rõ loại vũ khí nào được cất giữ tại Tháp 22, và căn cứ này sử dụng hệ thống phòng không nào. Jordan là một trong những nước nhận tài trợ quân sự nước ngoài lớn nhất từ Mỹ. Hàng trăm huấn luyện viên Mỹ cũng có mặt ở Jordan. Nước này còn là một trong số ít đồng minh trong khu vực tổ chức các cuộc tập trận quy mô lớn với Quân đội Mỹ trong suốt cả năm. Kể từ khi xung đột ở Syria bùng nổ vào năm 2011, Mỹ đã chi hàng trăm triệu USD để giúp Jordan thiết lập hệ thống giám sát hiện đại mang tên Chương trình An ninh Biên giới để ngăn chặn sự xâm nhập của phiến quân từ Syria và Iraq.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng cuộc tấn công này do các nhóm vũ trang cấp tiến thân Iran thực hiện đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả và buộc những kẻ đứng đằng sau phải chịu trách nhiệm. Đây là lần đầu tiên binh sỹ Mỹ ở Trung Đông thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột giữa Israel và Hamas bắt đầu tháng 10 năm ngoái. Một loạt các nghị sỹ Cộng hòa đã ngay lập tức chỉ trích Chính quyền Tổng thống Biden trong việc ứng phó với các cuộc tấn công trong quá khứ có liên quan tới Iran đồng thời hối thúc Nhà Trắng hành động mạnh mẽ hơn. Trong khi đó, các nhà lập pháp và một số quan chức Chính quyền Mỹ bày tỏ lo ngại rằng các cuộc tấn công liên tiếp nhắm tới các căn cứ và binh sỹ Mỹ là dấu hiệu cho thấy nguy cơ cuộc xung đột giữa Israel và Hamas đang leo thang rộng rãi ra khu vực Trung Đông. Rất ít thông tin về căn cứ quân sự này. Được biết, Tháp 22 giữ một vị trí chiến lược quan trọng ở cực đông bắc của Jordan, nơi tiếp giáp với biên giới Syria và Iraq. Tháp 22 nằm gần đồn Al Tanf ở biên giới Syria. Al Tanf cũng có số lượng nhỏ binh sĩ Mỹ đồn trú, và từng là căn cứ chủ chốt trong cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Thậm chí, căn cứ này còn là một phần trong chiến lược của Mỹ nhằm ngăn chặn hoạt động quân sự tăng cường của Iran ở miền đông Syria. Theo hãng tin Reuters, Tháp 22 nằm đủ gần với đồn Al Tanf để binh sĩ Mỹ hai bên có thể hỗ trợ khi cần. Tháp 22 phục vụ mục đích chống lại các tay súng được Iran hậu thuẫn trong khu vực, cũng như cho phép Quân đội Mỹ theo dõi những tay súng IS còn sót lại ẩn náu trong vùng. Căn cứ này hoạt động bao gồm hỗ trợ hậu cần và có 350 lính Lục quân và Không quân Mỹ. Hiện chưa rõ loại vũ khí nào được cất giữ tại Tháp 22, và căn cứ này sử dụng hệ thống phòng không nào. Jordan là một trong những nước nhận tài trợ quân sự nước ngoài lớn nhất từ Mỹ. Hàng trăm huấn luyện viên Mỹ cũng có mặt ở Jordan. Nước này còn là một trong số ít đồng minh trong khu vực tổ chức các cuộc tập trận quy mô lớn với Quân đội Mỹ trong suốt cả năm. Kể từ khi xung đột ở Syria bùng nổ vào năm 2011, Mỹ đã chi hàng trăm triệu USD để giúp Jordan thiết lập hệ thống giám sát hiện đại mang tên Chương trình An ninh Biên giới để ngăn chặn sự xâm nhập của phiến quân từ Syria và Iraq.