Bị Trung Quốc thách thức, Mỹ cấp tốc cho B-21 Raider bay thử

Theo thông tin được Không quân Mỹ xác nhận, máy bay ném bom tàng hình thế hệ mới nhất của nước này sắp thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên và vẫn sẽ do hãng Northrop Grumman phát triển. Nguồn ảnh: BI. Việc Mỹ tăng tốc chương trình phát triển máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-21 Raider được cho là nhầm đối phó lại các mối đe dọa quân sự ngày càng lớn từ Nga và Trung Quốc. Trong đó Bắc Kinh đang dần thay thế Moscow, trở thành đối tượng tác chiến của Washington ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Nguồn ảnh: BI. Theo đó bên cạnh hiện đại hóa lực lượng tên lửa chiến lược, thì việc bổ sung các máy bay ném bom thế hệ mới sẽ giúp lực lượng tấn công hạt nhân Mỹ duy trì được vị thế số 1 của mình. Nguồn ảnh: BI. Mặc dù vậy tới tận thời điểm hiện tại, vẫn chưa có bất cứ hình ảnh thực nào của B-21 Raider được tiết lộ, tất cả thiết kế của máy bay ném bom này đều chỉ là phỏng đoán.. Nguồn ảnh: BI. Đây được coi là cột mốc quan trọng nhất trong quá trình hoàn thiện thiết kế của B-21 Raider. Trong quá trình bay thử, B-21 không chỉ chứng minh được rằng tính toán khí động học mà các kỹ sư mang lên thiết kế của nó là chính xác mà còn đảm bảo rằng, phần lớn các hệ thống phòng không của quân đội Mỹ sẽ không phát hiện được ra loại máy bay tàng hình này. Nguồn ảnh: BI. Tuy nhiên, thiết kế chính thức của B-21 Raider tới nay vẫn là một ẩn số, chưa có bất cứ hình ảnh nào được phía Mỹ cung cấp hoặc để lộ ra về thiết kế của siêu máy bay ném bom tàng hình thế hệ mới này. Theo nhiều phỏng đoán, B-21 Raider sẽ có ngoại hình "na ná" với B-2 Spirit với thiết kế không cánh đuôi nhưng sẽ bỏ qua các cơ cấu gấp khúc ở thân dưới máy bay. Nguồn ảnh: BI. Với việc không có cánh đuôi, B-2 Spirit phải được trang bị thêm hai cơ cấu cánh tà ở thân dưới máy bay nhằm giúp nó có thể giữ được ổn định khi bay, thiết kế của B-21 Raider nếu bỏ đi hai cánh tà này sẽ khó có thể giúp B-21 ổn định được khi bay, bất kể hệ thống máy tính có cố gắng đến đâu. Nguồn ảnh: BI. Nhiều hình ảnh mô phỏng thiết kế của máy bay ném bom B-21 Raider đã được giới truyền thông của Mỹ phác hoạ ra dựa vào các thông tin chung nhất mà không quân Mỹ để lộ một cách có chọn lọc qua các bài phỏng vấn của mình. Tuy nhiên tới nay, vẫn chưa có thiết kế phỏng đoán nào được coi là "tối ưu". Nguồn ảnh: BI. Mặc dù vậy có thể khẳng định, B-21 Raider vẫn sử dụng lại thiết kế không thân như trên B-2 Spirit. Điều này giúp máy bay có không gian lớn nhất để chứa vũ khí dưới hai cánh và không hạn chế tối đa được các mối hàn, táng đinh. Nguồn ảnh: BI. Giống với B-2 Spirit, việc không có thân nghĩa là toàn bộ kết cấu vỏ của B-21 Raider có thể coi như một khối đồng nhất, giảm tối đa khả năng phát xạ radar của đối phương. Nguồn ảnh: BI. Hiện tại, B-2 Spirit là loại máy bay ném bom tàng hình bí ẩn nhất thế giới và cũng là loại máy bay ném bom tàng hình hiện đại nhất trong Không quân Mỹ hiện nay. Dù đã ra đời được gần 30 năm, tuy nhiên nhiều thông số kỹ chiến thuật của B-2 Spirit vẫn còn là ẩn số. Nguồn ảnh: BI. Hy vọng rằng trong tương lai, B-21 Raider của Mỹ cũng sẽ lặp lại kỷ lục máy bay ném bom chưa từng bị bắn hạ trong chiến đấu của B-2 Spirit. Thực tế thì trong suốt thời gian hoạt động, chỉ duy nhất một chiếc B-2 Spirit bị hư hỏng hoàn toàn do tai nạn khi cất cánh. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: Máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit duy nhất bị hư hỏng hoàn toàn do tai nạn khi cất cánh.

