Bên trong nhà máy sản xuất đạn pháo cho Ukraine của Mỹ

Đây là nhà máy vũ khí lớn đầu tiên của Lầu Năm Góc được xây dựng kể từ sau cuộc xung đột Nga - Ukraine bùng phát. Theo Tổng thư ký NATO, Ukraine đã bắn từ 4.000 đến 7.000 quả đạn pháo 155 ly mỗi ngày trong nhiều tháng của năm 2023, trước khi bế tắc tại Hạ viện Mỹ cản trở các chuyến hàng viện trợ vũ khí của Lầu Năm Góc.



Các chuyến hàng đạn pháo của Mỹ đã được nối lại vào tháng 4 năm nay sau khi Quốc hội thông qua gói viện trợ tổng thể, bao gồm 61 tỷ USD cho Ukraine.



Tờ New York Times lưu ý rằng, mục tiêu 100.000 viên đạn mỗi tháng thể hiện mức tăng sản lượng của Mỹ gần gấp 10 lần so với vài năm trước.



Để cung cấp cho các lữ đoàn pháo binh Ukraine, Lầu Năm Góc năm ngoái đã đặt mục tiêu sản xuất 100.000 viên đạn mỗi tháng cho đến cuối năm 2025. Các nhà máy Scranton và Wilkes-Barre, Pennsylvania cùng nhau sản xuất khoảng 36.000 viên đạn mỗi tháng. Nhà máy mới của General Dynamics ở Mesquite, Texas, sẽ sản xuất 30.000 viên đạn mỗi tháng khi đạt công suất tối đa. Số đạn pháo còn lại sẽ do một công ty quốc phòng có trụ sở tại Ohio sản xuất.



Chưa đầy một năm trước, địa điểm xây dựng nhà máy mới ở bắc Texas chỉ là một bãi đất trống. Nhưng nhờ hàng triệu đô la từ Quốc hội và sự giúp đỡ từ Công ty Repkon của Thổ Nhĩ Kỳ, Công ty quốc phòng Mỹ General Dynamics đã có thể xây dựng nhà máy chỉ trong vòng 10 tháng. Tuy nhiên, việc tăng sản xuất đạn pháo có đủ để thay đổi kết quả trên chiến trường theo hướng có lợi cho Ukraine hay không thì vẫn chưa rõ.



Michael Kofman, chuyên gia quân sự Nga và thành viên cấp cao tại Carnegie Endowment, cho biết: “Việc tiếp tục tăng sản xuất đạn pháo là điều quan trọng đối với nhu cầu lâu dài của Mỹ và Ukraine, tuy nhiên đến cuối năm 2025, sản lượng đạn pháo ở Nga còn cao hơn cả của Mỹ và châu Âu cộng lại".



Nhà máy sản xuất đạn pháo ở Mesquite sẽ bao gồm ba dây chuyền sản xuất trong các tòa nhà riêng biệt và sẽ tạo thêm khoảng 350 việc làm cho nền kinh tế địa phương khi đạt hết công suất sản xuất vào năm tới.



Những quả đạn rỗng được sản xuất tại Mesquite sẽ được gửi đến nhà máy sản xuất thuốc nổ duy nhất của Quân đội Mỹ, một nhà máy được xây dựng từ Thế chiến thứ hai ở Burlington, Iowa. Tuy nhiên, vào năm tới, những quả đạn rỗng sẽ được chuyển đến một nhà máy General Dynamics mới khác đang được xây dựng ở Camden, Arkansas. (Nguồn ảnh: New York Times, Zn.ua).

