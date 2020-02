Bất ngờ: Thổ Nhĩ Kỳ mang pháo tự hành… Hàn Quốc tới tham chiến ở Syria

Những hình ảnh mới nhất được truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đăng tải cho thấy nước này đã lôi "bảo kiếm" T-155 ra tham chiến ở Syria. Nguồn ảnh: QQ. Pháo tự hành T-155 là loại lựu pháo do Thổ Nhĩ Kỳ tự phát triển dựa trên phiên bản pháo tự hành K-9 do Hàn Quốc sản xuất. Nguồn ảnh: QQ. Việc Thổ Nhĩ Kỳ mang loại pháo tự hành cỡ lớn này ra "áp sát biên giới Syria" hứa hẹn sẽ khiến cuộc chiến trên bộ ở quốc gia này leo thang hơn nữa. Nguồn ảnh: QQ. Bên cạnh đó, một loạt các loại khí tài hiện đại khác cũng được quân đội Thổ Nhĩ Kỳ kéo tới khu vực biên giới giữa hai nước, sẵn sàng tung ra đòn đánh tổng lực bất cứ khi nào sẵn sàng. Nguồn ảnh: QQ. Cách đây ít ngày, truyền thông Syria khẳng định quân đội nước này đã chiếm giữ lại được hơn 600 cây số vuông xung quanh khu vực Aleppo và Idlib. Ngoài ra, quân chính phủ Syria cũng kiểm soát toàn bộ đường quốc lộ dẫn từ Damascus tới Aleppo. Nguồn ảnh: QQ. K9 Thunder là loại pháo tự hành sử dụng cỡ nòng 155mm do Hàn Quốc chế tạo và sản xuất. Khẩu pháo này bắt đầu được Hàn quốc sản xuất hàng loạt từ năm 1999 tới nay. Nguồn ảnh: QQ. Có trọng lượng tổng cộng 47 tấn, khẩu pháo tự hành này mang theo hoả lực chính là nòng pháo cỡ 155mm có chiều dài bằng 52 lần đường kính. Đặc biệt, nòng pháo của K9 do tập đoàn Huyndai chế tạo. Nguồn ảnh: QQ. Khẩu pháo chính này cho phép K9 khai hoả được trong tầm từ 18 tới tối đa 52 km tuỳ thuộc vào loại đạn mà nó sử dụng. Nguồn ảnh: QQ. Đặc biệt, một loại đạn đặc biệt có dẫn đường kèm theo phản lực hỗ trợ dự kiến sẽ cung cấp tầm bắn lên tới 100 km hiện đang được Hàn Quốc hoàn thiện. Nguồn ảnh: QQ. Mặc dù có khả năng sản xuất gần như toàn bộ khẩu pháo tự hành này, tuy nhiên động cơ của pháo tự hành K9 Thunder lại được Hàn Quốc nhập khẩu từ Đức. Đây là loại động cơ 1000 mã lực làm mát bằng dung dịch. Nguồn ảnh: QQ. Động cơ này cho phép K9 Thunder di chuyển được quãng đường tối đa 480 km ở tốc độ 67 km/h. Nguồn ảnh: QQ. Loại pháo tự hành này hiện đang được Hàn Quốc bán cho hàng chục quốc gia trên thế giới. Thậm chí, Hàn Quốc còn hào phóng cung cấp giấy phép sản xuất nội địa cho nhiều quốc gia như Ấn Độ hay Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn ảnh: QQ. Các chuyên gia nhận định, trong thời gian sắp tới, K9 Thunder của Hàn Quốc vẫn sẽ là loại pháo tự hành chủ lực nguy hiểm bậc nhất của quân đội nhiều nước trên thế giới và nó sẽ bỏ xa các đối thủ khác trên thị trường xuất khẩu. Nguồn ảnh: QQ. Pháo tự hành K9 Thunder được Hàn Quốc mang đi triển lãm ở nhiều hội trợ quốc phòng thế giới.

