Bất ngờ: Mỹ có phòng thí nghiệm vũ khí hóa học đặt tại Kazakhstan?

Mỹ có những phòng thí nghiệm sinh học bí mật ở Kazakhstan. Quân đội Mỹ cũng hiện diện trong những phòng thí nghiệm đó. Trong thời gian xảy ra cuộc bạo loạn mới đây, tuy chính quyền thành phố Almaty có thông báo: những phòng thí nghiệm này luôn được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng không ai có thể khẳng định chắc chắn rằng: Không có độc tố nào có thể rò rỉ ra từ đây? Nga đã chỉ trích gay gắt việc Mỹ thiết lập một mạng lưới rộng khắp các công trình như vậy trên lãnh thổ của các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập SNG. Giới chuyên gia nhận định: trong những phòng thí nghiệm bí mật đó, Hoa Kỳ đã tiến hành những hoạt động nhiên cứu – những nghiên cứu đã bị cấm trên lãnh thổ Mỹ. Các nhà hoạt động chính trị cảnh báo: Những phòng thí nghiệm bí mật hoạt động thiếu minh bạch ngay sát biên giới Nga – đây thực sự là nguy cơ không nhỏ. Từ đây, những vi khuẩn, virus nguy hiểm bị đánh cắp có thể rơi vào tay các nhóm khủng bố. Trung tuần tháng 1/2022, trên các trang mạng xã hội xuất hiện thông tin: trong đợt bùng phát bạo loạn ở Kazakhstan, những tên khủng bố đã đột nhập vào các phòng thí nghiệm bí mật của Mỹ - nơi đang tiến hành nghiên cứu những virus nguy hiểm chết người cùng những biến thể của nó. Theo các nguồn tin của báo iz.ru, trong hai ngày 5 và 6 tháng 1/2022, một trong ba công trình bí mật của Mỹ trong Trung tâm khoa học quốc gia Kazakhstan, chuyên nghiên cứu về các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm ở Almaty, đã bị lực lượng khủng bố tấn công. Cánh cửa và cửa sổ của công trình bí mật này đã bị phá vỡ. Được biết, tại Trung tâm khoa học quốc gia Kazakhstan mang tên Masgut Aikibaev, phòng thí nghiệm bí mật của Mỹ đi vào hoạt động từ năm 2016. Cơ quan giảm thiểu nguy cơ của bộ quốc phòng Hoa Kỳ (DTRA) đã đầu tư vào đây gần 160 triệu USD để tập trung nghiên cứu những bệnh đặc biệt nguy hiểm đối với con người. Phóng viên iz.ru đã đưa ra câu hỏi với cơ quan báo chí bộ quốc phòng Mỹ rằng: Những phòng thí nghệm của Mỹ ở Kazakhstan có phải là những công trình quân sự không? Và khi nổ ra bạo loạn, quân nhân Mỹ có mặt ở đó không? Đại diện báo chí bộ quốc phòng Mỹ không thể đưa ra lời giải thích nào về chủ đề này. Trong vòng 8 năm trở lại đây, Kazakhstan đã thực hiện 28 dự án quốc phòng của Mỹ. Chính phủ Kazakhstan cho biết: từ nay đến cuối năm 2025, tại tỉnh Zhambyl, miền nam Kazakhstan sẽ xây dựng một phòng thí nghiệm sinh học có độ an toàn cao. Tại đây sẽ tiến hành nghiên cứu những vi khuẩn, virus nguy hiểm nhất – những loại vi khuẩn, virus mà cả thế giới chưa có cách chữa trị. Trong hệ thống của phòng thí nghiệm có những hầm chứa dưới lòng đất, để cất giữ những biến thể đặc biệt nguy hiểm. Trao cuộc đổi với phóng viên iz.ru, chuyên gia quân sự Nga Vladislav Shurygin cho biết: “Chính người Mỹ cũng thú nhận rằng: Việc xây dựng các phòng thí nghiệm ở các nước thuộc Liên Xô cũ rẻ hơn nhiều so với ở chính nước họ. Luật pháp Mỹ có những yêu cầu rất khắt khe trong công tác bảo vệ những phòng thí nghiệm sinh học, điều này đòi hỏi những khoản chi phí khổng lồ. Tình hình chính trị tại các nước trong không gian hậu xô viết tương đối yên ổn. Chúng ta không thể biết được những gì đang diễn ra trong các phòng thí nghiệm đó. Với cự li cách xa nước Mỹ, nếu có xảy ra sự cố, thì nạn nhân cũng không phải người Mỹ - xuất phát từ suy nghĩ đó, họ có thể tiến hành những thí nghiệm ở mọi cấp độ nguy hiểm’’. Ngoài việc xây dựng các phòng thí nghiệm ở Kazakhstan, năm 2007 Mỹ còn triển khai những công trình đó ở Uzbekistan, năm 2010 ở Ukraine, năm 2012 ở Azerbaijan. Ở Gruzia, Mỹ cũng xây dựng một trung tâm nghiên cứu sức khỏe cộng đồng Richard Lugar trong một căn cứ không quân Vaziani, cách thủ đô Tbilisi 17km. Nguồn ảnh: Pinterest. Năm 2018, cựu bộ trưởng an ninh Gruzia Igor Giorgadze khẳng định: Trong trung tâm đó, Mỹ đã làm những thí nghiệm bí mật trên con người. Chuyên gia vũ khí sinh-hóa học Oleg Zheltonozhko cho biết: Mỹ đã phát triển một mạng lưới các phòng thí nghiệm trong không gian hậu xô viết để sản xuất những loại thuốc có thể tác động lên con người. Những sản phẩm đó có thể được cho là vũ khí hóa học. Trên lãnh thổ Gruzia và bắc Kavkaz đã xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi và bệnh sốt xuất huyết. Không thể xác định được nguồn lây bệnh. Năm 2020, bộ ngoại giao Nga đã bày tỏ quan ngại trước những hoạt động mờ ám ngay sát biên giới Nga của Mỹ trong trung tâm Richard Lugar. Những hoạt động này của Mỹ đã vi phạm công ước quốc tế về vũ khí sinh học BWC.

