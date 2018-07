Bất ngờ dàn vũ khí Trung Quốc trong Quân đội Venezuela

Theo Army Recognition, trong lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Quốc khánh Venezuela tại thủ đô Caracas ngày 5/7 vừa qua, nhiều loại xe chiến đấu bọc thép mới hiện đang được biên chế trong Quân đội Venezuela đã được giới thiệu tới công chúng nước này, trong đó có xe chiến đấu bộ binh ZBD-05/VN-18, xe tăng lội nước tấn công ZTD-05/VN-16 và xe địa hình Lynx 8x8 đều do Trung Quốc sản xuất. Ảnh: Xe chiến đấu bộ binh (IFV) VN-18. Ảnh: AR. Dữ liệu về thương vụ vũ khí của Viện nghiên cứu Hòa bình Quốc tế SIPRI cho thấy, kể từ năm 2012, các loại vũ khí Trung Quốc có trong biên chế Quân đội Venezuela gồm có 25 tên lửa chống tăng Red Arrow-73, 18 cối tự hành SM-4 81mm, 18 hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) SR-5, 40 xe chiến đấu bộ binh Type-07P/VN-1, 121 xe bọc thép chở quân APC VN-4, 25 xe chiến đấu bộ binh ZBD-05/VN-18, 9 máy bay K-8 Karakorum-8 và tên lửa chống hạm C-802/CSS-N-8. Ảnh: Xe tăng lội nước tấn công ZTD-05/VN-16. Ảnh: AR. Trong đó, xe địa hình Lynx được Tập đoàn NORINCO của Trung Quốc giới thiệu lần đầu tiên tại triển lãm quốc phòng hồi năm 2016. Trong Quân đội Venezuela, xe chiến đấu này được các đơn vị biệt kích sử dụng. Ảnh: AR. Khoang hàng hóa ở phía sau xe Lynx có tải trọng 600 đến 900 kg, có thể được sử dụng để chở binh sĩ, trang thiết bị cá nhân hoặc đạn dược. Ngoài ra, mẫu xe địa hình này có thể kéo pháo hạng nhẹ. Ảnh: Military Today. Lynx được trang bị động cơ diesel tăng áp nhỏ, công suất khoảng 30 mã lực. Xe có thể chạy với tốc độ tối đa 45 km/h với phạm vi hoạt động 250 km. Ảnh: MT. Lynx có thể di chuyển qua mọi loại địa hình như rừng rậm, đầm lầy, bãi cát, băng tuyết,...Đây cũng là một loại phương tiện đổ bộ với tải trọng lên tới 300 kg. Ảnh: MT. Còn ZTD-05 hay VN-16 (phiên bản xuất khẩu) là một mẫu xe tăng lội nước tấn công do NORINCO thiết kế và sản xuất, đặc biệt dành cho các đơn vị bộ binh hải quân. Ảnh: AR. ZTD-05 được trang bị một khẩu pháo chính 105 mm. Nó có thể bắn đạn xuyên giáp APFSDS, đạn nổ cao (HE), đạn chống tăng nổ cao,...Ảnh: 21stcenturyasianarmsrace.com. Trong khi đó, ZBD-05 hay VN-18 (phiên bản xuất khẩu) là một chiếc xe chiến đấu bộ binh đổ bộ, sử dụng khung gầm của “gia đình” ZBD2000. Ảnh: Squadron.com. ZBD-05 được trang bị tháp pháo 30 mm cùng bệ phóng tên lửa được gắn vào hai bên tháp pháo dành cho tên lửa dẫn hướng chống tăng Hong Jian-73C với phạm vi bắn từ 4 đến 5 km. Ảnh: Wikipedia. Ngoài ra, một khẩu súng máy đồng trục 7,62 mm lắp đặt phía bên trái của vũ khí chính. Một khẩu súng máy 12,7 mm có thể được gắn trên nóc tháp pháo. Ảnh: tanks-encyclopedia.com. ZBD-05 có kíp lái gồm ba người, bao gồm một lái xe, một chỉ huy và một xạ thủ, và có thể chở tới 10 binh sĩ được vũ trang đầy đủ. Ảnh: armyrecognition.com. Hiện tại, ZTD-05 và ZBD-05 đang được các đơn vị bộ binh hải quân của Lực lượng Vũ trang Venezuela sử dụng. Ảnh: Military-Today.com. Mời độc giả xem thêm video về xe tăng M1A2 Abrams (Nguồn: Youtube)

