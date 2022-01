Bao nhiêu lính dù Liên Xô đã âm thầm nhảy dù tràn ngập Praha? [P2]

Việc xuất hiện máy bay vận tải của Liên Xô trên không phận Tiệp Khắc, không bay theo đường bay quy ước, chắc chắn bị lực lượng kiểm soát không lưu nước này nghi vấn. Trước đó chỉ huy đổ bộ đã khéo léo phát tín hiệu từ xa, yêu cầu đài chỉ huy sân bay Ruzine ở Praha cho “một vận tải cơ An-12” hạ cánh khẩn cấp vì “trục trặc kỹ thuật”. Hai dãy đèn dạ hàng của sân bay này được bật lên, cùng lúc các thông báo được phép hạ cánh từ đài kiểm soát và chỉ huy sân bay. Chuyến hạ cánh của chiếc An-12 lăn về sân đỗ rất gần đài chỉ huy. Túa ra sau khi bửng đuôi máy bay hạ xuống là các lính dù, súng AK lăm lăm, họ lao hết tốc lực đến các tòa nhà gần đó. Trong vòng 10 phút, lính dù đã chiếm được đài kiểm soát chỉ huy sân bay. Ngay sau đó là từng lượt hạ cánh của các phi cơ tiếp theo, đổ lính dù. Các máy bay vận tải An-12 đã hạ cánh hết chiếc này đến chiếc khác. Người người, lớp lớp nhảy xuống, ngay cả khi máy bay chưa dừng hoàn toàn. Đến cuối đường băng, có máy bay ngay lập tức lấy đà cho cú cất cánh ngay sau đó. Trên chiếc máy bay đầu tiên bố trí Sở chỉ huy tiền phương sư đoàn có 80 lính trinh sát dù, cùng Tư lệnh Sư đoàn 7, tướng Gorelov Lev Nikolayevich. Ngoài ra còn có 4 điện đài viên, cùng 5 sĩ quan điều khiển không lưu của Không quân Nga. Máy bay dừng cách tòa nhà phi trường khoảng 400 m. Lúc đó các phân đội và ngay cả Tư lệnh sư đoàn, các điều phối viên không lưu trong đội hình chiến đấu cũng chạy thục mạng về phía các tòa nhà trong tư thế tiến công. Đại đội 2 trung đoàn nhảy dù 108 ngay lập tức chiếm quyền kiểm soát đài chỉ huy không lưu (KDP), chiếm nhà ga hàng không, thay thế các nhân viên không lưu Tiệp Khắc bằng người Liên Xô. Ngoài đường băng, các máy bay còn lại, vừa chạm đường băng bê tông chạy lên một chút liền ngoặt sang một bên để giải phóng đường băng cho các máy bay tiếp theo hạ cánh. Tới lúc này, các công nhân viên sân bay hoảng loạn rời sân bay trên các xe ô-tô phóng thục mạng về phía thành phố. Khi đội hình tấn công đến gần tòa nhà phi trường, các chiến sĩ nhảy dù hành động nhanh nhẹn và kiên quyết theo đúng phương pháp đề ra từ trước. 5 điều phối viên không lưu bị bắt đi cùng dẫn đường và điều khiển máy bay, kiểm soát tình trạng trên không. Tới 4 giờ 30, Sư đoàn ĐBĐK cận vệ số 7 đã đổ bộ xong hoàn toàn. Thông tin chiến đấu được triển khai nhanh, truyền tin báo cho bộ đội tại CHDC Đức và Ba Lan về việc đổ quân hoàn tất. Máy bay tiếp tục bay đến chở các trang bị và hậu cần bảo đảm, cho đến 8 giờ sáng. Khi lực lượng đổ bộ đường không Liên Xô tiến vào, thành phố Praha vẫn còn ngủ, không hề biết rằng sau một giờ, có 8.000 lính dù trang bị vũ khí tận răng đã có mặt trên các con phố hẹp ở Thủ đô này. Trung tá Davidovsky thuộc Trung đoàn nhảy dù 119 nhớ lại lúc 5 giờ 30, Trung đoàn của ông hạ cánh. Sau khi tập hợp, đơn vị đã trưng dụng 8 xe buýt đang hành trình để vào thành phố. Tới 7 giờ 00, đơn vị của ông đã tiến ra cầu Charles bắc qua sông Vltava tới tất cả các mục tiêu. Khẩu đội pháo tự hành SU-85, Trung đội chống tăng SPG-9 của Đại đội pháo binh chặn đường vào Nhà Chính phủ từ hướng Quảng trường Thành phố và các cầu qua sông Vltava. Trong lúc đó, Trung úy Grafov cùng 4 nhóm quân dù xông vào tòa nhà, cắt các mạch thông tin liên lạc và cô lập Chính phủ. Một lực lượng của Tổng cục Quân báo Bộ Tổng tham mưu Liên Xô (GRU) đã có mặt. Một chi đội hỗn hợp thuộc Trung đoàn nhảy dù cận vệ 108 do Trung tá Titov chỉ huy, ngồi trên các xe pháo tự hành АSU-57 và các xe ô tô chiếm được tiến về tòa nhà Bộ Nội vụ. Sau khi đã phong tỏa tất cả các lối tiếp cận. Sĩ quan của Ủy ban An ninh Quốc gia (KGB) cũng xuất hiện. Việc phong toả Học viện Quân sự - Chính trị Praha do Trung đoàn trưởng nhảy dù cận vệ 108 Sokolov chỉ huy. Chi đội dù hỗn hợp 8 giờ 30 xông vào khuôn viên, chặn tất cả các lối ra vào, phong tỏa trại lính, chung cư sĩ quan và tòa nhà chính của học viện, khu vực học viện bị phong tỏa toàn bộ. Tới 15h00 cùng ngày, Tiểu đoàn tăng của Thiếu tá Rodionov thuộc Tập đoàn quân 20 tiến đến tòa nhà của Đảng Cộng sản Tiệp Khắc hỗ trợ cho Đại đội trinh sát độc lập 72 nhanh chóng bố trí vòng đai bảo vệ bên ngoài, trước đám đông người biểu tình đang tiếp cận. Nhóm 12 lính dù dẫn đầu là Titov xông vào phòng, giải giáp các nhân viên và dồn hết họ vào một phòng lớn, tại đó họ bị canh giữ cẩn thận. Khi một nhóm sĩ quan đặc biệt có mặt, quân dù giao toàn bộ số bị tạm giữ. Ngày hôm đó xe tăng Liên Xô đã dày đặc trên các con phố (còn nữa). Nguồn ảnh: Warhistory.

