Báo Mỹ nêu lý do để sợ hãi loại vũ khí gần 70 tuổi của Nga

Tạp chí National Interest của Mỹ vừa nêu tên một loại vũ khí gần 70 năm tuổi của Nga tới nay vẫn khiến giới chức quân sự Mỹ sợ hãi, đó là máy bay ném bom Tu-95MS. Nguồn ảnh: BMDP. Ra đời từ năm 1952, loại máy bay ném bom bốn động cơ này của Nga tới nay vẫn hoàn toàn đủ khả năng tiêu diệt cả thế giới với sức mạnh gần như không hề giảm do tuổi tác. Nguồn ảnh: BMDP. Tờ National Interest của Mỹ cho biết, máy bay ném bom bốn động cơ tua-bin cánh quạt Tu-95MS dù đã gần 70 tuổi nhưng vẫn là một trong bộ ba hạt nhân quan trọng của Nga. Nguồn ảnh: BMDP. Đây hiện được coi là loại máy bay lâu đời bậc nhất vẫn đang phục vụ trong không quân thế giới và là loại máy bay cánh quạt duy nhất còn đang nằm trong biên chế trực chiến. Nguồn ảnh: BMDP. Khi ra đời vào năm 1950, máy bay ném bom Tu-95MS vẫn không được trang bị động cơ phản lực do công nghệ này chưa thực sự hoàn thiện vào thời điểm đó. Nguồn ảnh: BMDP. Tới nay, dù đã gần 70 tuổi nhưng Tu-95MS vẫn liên tục được nhận nâng cấp từ Không quân Nga. Điều này cho phép nó giữ được khả năng tác chiến tối thiểu trong điều kiện tác chiến hiện đại ngày nay. Nguồn ảnh: BMDP. Giống như Pháo đài bay B-52 của Mỹ, loại máy bay ném bom kiểu cũ này của Nga về cơ bản là vẫn quá đủ để tác chiến ở thời điểm hiện tại và quan trọng nhất, chi phí vận hành của chúng quá rẻ. Nguồn ảnh: BMDP. Cùng với B-52 của Mỹ, Tu-95MS của Nga cũng không có dấu hiệu được cho nghỉ hưu. Một điểm khác biệt so với B-52 đó là những mẫu Tu-95 đời đầu được cho là không thể nâng cấp được. Nguồn ảnh: BMDP. Vậy nên toàn bộ các máy bay Tu-95 đang phục vụ trong Không quân Nga hiện tại đã được sản xuất từ những năm 1980. Dù có thiết kế cũ, tuy nhiên chắc chắn rằng đây là kiểu thiết kế "bình cũ rượu mới" với các thiết bị hàng không, điện tử bên trong được cải tạo lại hoàn toàn. Nguồn ảnh: BMDP. Có khả năng mang theo 15 tấn vũ khí các loại, máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga có thể tương thích với các loại tên lửa Kh-20, Kh-22, Kh-55 hoặc thậm chí mang theo 8 tên lửa Kh-101/102. Nguồn ảnh: BMDP. Dù không có các tính năng thời thượng của máy bay ngày nay như tốc độ siêu âm, khả năng tàng hình hay các kiểu tác chiến chống điện tử hiện đại của thế kỷ 21, chỉ cần mang được vũ khí hiện đại cũng đủ để khiến chiếc Tu-95 trở nên chết chóc hơn bao giờ hết. Nguồn ảnh: BMDP. Tổng cộng trong biên chế của Lực lượng Vũ trụ Nga hiện giờ đang có 55 máy bay ném bom Tu-95MS. Quân số này đủ để triển khai trên khắp mọi mặt trận châu Âu trong trường hợp xảy ra chiến tranh tổng lực. Nguồn ảnh: BMDP. Cận cảnh sức mạnh của máy bay ném bom Tu-95MS trong Không quân Vũ trụ Nga.

