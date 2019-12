"Bão lửa" BM-21 Việt Nam tự động hóa, kíp lái yên tâm ngồi hầm khai hỏa

Phương án cải tiến pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad của Việt Nam tỏ ra rất hữu dụng, đáp ứng nhu cầu thực tế khi có thể giúp kíp chiến đấu điều khiển từ xa toàn bộ cơ cấu phóng BM-21. Nguồn ảnh: QPVN. Khả năng của thiết bị cho phép kíp chiến đấu có thể chỉnh hướng, lấy phần tử bắn, nạp phần tử bắn, khai hỏa với số lượng đầu phóng được lập trình trước cho từng mục tiêu. Nguồn ảnh: QPVN. Đây là phương án cải tiến cực kỳ hiệu quả trong tác chiến không những đảm bảo được an toàn cho máu và sinh mạng của người lính khi phải đối mặt với hỏa lực phản pháo của đối phương. Nguồn ảnh: QPVN. Với khả năng điều khiển từ xa, kíp chiến đấu có thể thoải mái an toàn ngồi trong hầm chỉ huy, cách xa dàn hỏa lực hàng trăm mét trước khi kích hoạt liều phóng. Nguồn ảnh: QPVN. Trong trường hợp bị phản pháo, nếu hỏa lực của đối phương chính xác thì "cùng lắm" chúng ta chỉ chịu thiệt hại về vật chất, kíp chiến đấu vẫn an toàn vì cách xa trận địa. Nguồn ảnh: QPVN. Ngoài ra, phương án này cũng có thể cải tiến sâu hơn nữa, giúp một cụm điều khiển hỏa lực có thể điều khiển được nhiều giàn phóng, khi đó số lượng kíp chiến đấu sẽ giảm đi rõ rệt. Nguồn ảnh: QPVN. Về mặt lý thuyết cơ bản, việc giảm số lượng nhân lực trong từng kíp chiến đấu cũng đồng nghĩa với việc thiệt hại về con người trên chiến trường sẽ giảm thiểu theo. Nguồn ảnh: QPVN. Trong bối cảnh chiến đấu trên chiến trường, không thể tránh khỏi được thương vong cho các bên. Tuy nhiên, việc ứng dụng khoa học công nghệ để giảm thiểu thương vong cho binh lính là điều mọi quốc gia đều đầu tư, nghiên cứu rất sâu. Nguồn ảnh: QPVN. Giữ mức thương vong thấp nhất khi tham chiến ở mức thấp sẽ giúp bảo toàn được tinh thần của chiến sĩ và của hậu phương, đảm bảo những kinh nghiệm quý báu của người "lính chiến" được truyền cho lớp kế cận sau này. Nguồn ảnh: QPVN. BM-21 Grad là hệ thống pháo phản lực phóng loạt mạnh nhất hiện nay của lực lượng pháo binh Việt Nam khi có khả năng trút 40 viên đạn rocket cỡ 122 mm xuống đầu đối phương chỉ trong vòng 20 giây. Nguồn ảnh: QPVN. Mặc dù đã khá "cổ điển", tuy nhiên loại pháo phản lực phóng loạt này vẫn được Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng với số lượng rất nhiều trong biên chế. Nguồn ảnh: QPVN. Mời độc giả xem Video: Pháo phản lực BM-21 Grad của Việt Nam "khè lửa" tiêu diệt mục tiêu trong diễn tập.

