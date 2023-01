Bakhmut "căng như dây đàn", cả Nga và Ukraine đều quyết tâm

Trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, đến thời điểm hiện tại, trận chiến ác liệt nhất đang nhất diễn ra ở khu vực Bakhmut, một thành phố nhỏ với dân số chưa đến 70.000 người; Quân đội Ukraine đã liên tiếp triển khai 27 lữ đoàn với khoảng 100.000 quân, cộng với lính đánh thuê từ khắp nơi trên thế giới, số lượng vượt quá 120.000 người. Cả Ukraine và Nga đều không thể tiếp tục một trận chiến cường độ cao ở quy mô này tại Bakhmut, mà như Tổng thống Ukraine đã nhận xét “đó là một cuộc chiến điên rồ”. Nhiều chuyên gia phân tích độc lập đều cho rằng, chiến dịch Bakhmut có thể kết thúc với chiến thắng thuộc về quân đội Nga; thậm chí ở một mức độ nhất định, sẽ ảnh hưởng đến các trận chiến tiếp theo ở những khu vực khác của Donbass. Lý do để các chuyên gia đưa ra nhận định như trên đó là: Thứ nhất theo quan điểm của Ukraine, trận chiến giành Bakhmut đã mất đi "ý nghĩa" của chiến lược. Trước hết, tại khu vực Bakhmut, Ukraine phải đối mặt với cái giá là hàng trăm thương vong mỗi ngày; đây là một "tổn thất" rất lớn đối với quân đội Ukraine Nếu một số lượng lớn quân đội bị loại khỏi vòng chiến đấu ở Bakhmut, thì sẽ không có binh lính nào cho việc tiếp tục các chiến dịch tái chiếm Donetsk, Luhansk và các khu vực khác; xét về lâu dài, việc từ bỏ Bakhmut sẽ có lợi hơn cho quân đội Ukraine trong công tác bảo toàn lực lượng. Thứ hai: Từ góc độ thực lực tổng thể, Ukraine tiếp tục chiến đấu tại Bakhmut là không khôn ngoan. Như chúng ta đã biết, mặc dù Ukraine đã tiến hành tổng động viên toàn quốc, nhưng hiệu quả không khả quan. Theo truyền thông Anh, tổng quân số mà Quân đội Ukraine duy trì ở mức khoảng 300.000 người, cho dù có bổ sung lính đánh thuê ở nước ngoài, thì mục tiêu một triệu quân cũng không đạt được. Tại khu vực Bakhmut hiện tại, Ukraine đã liên tục thay đến 120.000 quân và gần một nửa số binh lính bị cầm chân tại thành phố nhỏ này. Trong trường hợp này, việc tiêu hao binh lính cũng như vũ khí, khí tài liên tục, sẽ chỉ khiến bước tiến của Ukraine ngày càng khó khăn hơn. Một thành phố nhỏ cần 120.000 người, vậy còn trận chiến ở thành phố lớn sau đó thì sao, khi cuộc xung đột vẫn chưa có dấu hiệu vãn hồi. Nếu theo nguyên tắc “không đặt tất cả trứng vào một giỏ”, thì lãnh đạo Ukraine đang đi ngược lại, khi họ đặt cược tất cả vào mặt trận Bakhmut; như vậy sẽ đối mặt với nguy cơ, không còn binh lính để sử dụng trong các chiến dịch tiếp theo. Nói một cách đơn giản, “cái mất sẽ nhiều hơn cái được”; Bakhmut đã lãng phí rất nhiều sức lực, còn những mặt trận khác đang bị bỏ ngỏ. Thứ ba: Thất bại của quân đội Ukraine tại Bakhmut không giải thích được điều gì. Có lẽ trong mắt nhiều người, đó là “xương sống” của chủ quyền lãnh thổ, thì không thể lùi một bước. Nhưng trong xung đột tổng lực, cần biết khôn ngoan, lùi tiến đúng lúc để có thể chiếm được lợi thế về lâu dài, nhất là khi cuộc chiến vẫn chưa có dấu hiệu ngã ngũ. Hiện tại quân đội Nga đang triển khai thế trận phòng ngự ở phía đông, rất nhiều thành phố đều nằm trong sự kiểm soát của Nga; với tình huống như vậy, Ukraine đang tập trung vào một điểm và “dốc hết sức mình”, điều này thực sự sẽ giúp làm giảm bớt áp lực phòng thủ của quân đội Nga. Thậm chí, miễn là tiếp tục cầm chân được quân đội Ukraine tại Bakhmut (hoặc một thành phố nào đó sau này), Quân đội Nga có thể giành được chiến thắng phòng thủ. Đây là lý do tại sao Ukraine sẽ ngày càng mất dần ưu thế, nếu tiếp tục bị cầm chân tại đây. Chỉ có một câu hỏi then chốt, liệu Ukraine muốn giữ Bakhmut hay giành lại toàn bộ khu vực phía đông: Từ quan điểm chiến lược, sự lựa chọn tốt nhất là tiến hành trận chiến quyết định Bakhmut, sau khi hoàn thành việc thu hồi phía đông. Nói một cách đơn giản, vẫn còn một lượng lớn lãnh thổ khu vực phía đông nằm trong tay quân đội Nga. 120.000 quân Ukraine có thể được sử dụng ở những khu vực khác, mang lại nhiều lợi ích chiến lược hơn.

